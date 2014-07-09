《SAFT专栏》如果市场押对了 怎么办？

图为在韩国一家银行拍摄的美元现钞。 REUTERS/Kim Hong-Ji

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/王冠中

路透7月8日 - 尽管过去15年来时有泡沫形成和破灭，但有的时候，可能最好不妨假设金融市场看准了形势。

今天投资者面临的主要问题是，如何让不稳定和不均衡的经济成长情况，与股票等风险资产非常高的估值显得协调一致。

过去五年来美国股市上涨了一倍有余，上述问题一直令人感到不安。上周很好但并非特别突出的美国非农就业数据(例如薪资增长就很疲弱)，促使投资者推动股市再创新高，再度增强了这种不安情绪。

在解释为什么金融市场表现如此强劲、如此追捧风险资产方面，有两个大体上相互抵触的理论。

第一种解释是，金融市场提前反映经济形势。按这种说法，更为强劲的复苏即将来临，而这将支持较高的资产估值。如果真是这样，企业营业收入将随着总体经济成长而大幅上升，利润随之增加，进而带动新一轮的产能投资，并使得最近借入的大多数风险贷款得以偿还。

第二种说法，认为金融市场正在被设法刺激经济成长的央行操纵。因此，市场是错误的，绝对不正确，就像1999和2006年时的市场状况，但只要决策者仍认为维持这轮大涨行情有利可图，市场就可能保持在高位。

太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯被誉为“债券之王”，他提出了第三种说法，与第二种说法密切相关，但在几个重要问题上看法并不相同：目前市场定价正确，不是因为政策将会发挥作用，实际上是因为政策不会见效。我们这些怀有危机前思维的人会认为政策将奏效。

这个理论被葛罗斯称为“新中性”理论。根据彭博的一篇报导，葛罗斯自己出资2亿美元来支持这个理论。根据这个学说，投资者相信经济成长和利率将被限制在远低于我们所假设的水平，市场只是机械地计算未来收入流的价值。

“在杠杆程度很高的世界，实质利率降幅一直大于经济成长速度降幅，而且必须保持这种情形，我们以融资为基础的经济才能维持运行，”葛罗斯上周在一份客户报告中写道。

**中性政策**

问题的争论焦点在于美联储制定的“中性”政策利率，意指适当的联邦基金利率水平，既不会刺激成长，也不会打压成长和通胀。

实际很可能发生的情形是，我们依赖举新债来刺激经济成长的做法，让我们在新增借贷和利率下滑后的收益减少。由于经济对于升息相当敏感，因此需要比25年前所谓的常态水平还要更低的利率，才能维持平衡。

尽管央行官员预期在经济恢复常态后，联邦基金利率将回升至1.75%，但我们实际能承受的利率水准可能更接近零。

金融市场试图为证券的未来收入流定价，例如贷款或债券的利率、或者预期的股票股息和资本利得。而这在一定程度上是受到当前的利率以及对于未来利率水准的预期所牵引。预期的未来利率越高，未来现金流的价值就越低，反之亦然。

因此，一如葛罗斯所言，当前的估值和债券价格可能更为合理，这是那些思维停留在1980年代和1990年代初期的人们无法理解的。

经济成长不会加速，美联储在短时间内也无法将利率回调至历史正常水准。即便未来谈不上会有很大的升值空间，但当前的股票和债券价格看来相当合理。

就算你能接受这项“新常态”理论，仍会存在很大的疑问。首先就是经济的高杠杆程度令其容易受到各方面的冲击。低成长加低利率的环境一旦转为负成长加低利率，股票价格及其风险就会显得格外高。

换句话说，金融市场这次或许判断得八九不离十，但就算把过去15个疯狂的年度纳入考量，目前风险仍较往常高出许多。(完)

(译文审校 朱晓军/白云)

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