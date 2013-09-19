《SAFT专栏》 市场期望与经济面需求一致对萨默斯投下否决票

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft；编译 石冠兰/洪曦
路透9月17日 - 随着萨默斯退出角逐美联储主席，罕见的事发生了：这既是市场想要的，亦是经济现状需要的。
反对萨默斯接替伯南克出任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的声浪强劲，他因此致信总统奥巴马表达退出。市场欢迎这一消息，股市跳涨，债券收益率下滑，因投资者认为萨默斯退出为联储副主席叶伦扫清了道路。市场认为叶伦会接续贝南克的政策。
市场认为叶伦会渐进行事，缩减购债举措的进度将会非常缓慢，更不太可能快速撤出其他支撑经济的措施。本周美联储就可能开始着手缩减购债规模。
纯就理论而言，这对风险较高的投资是好事，购债措施会推动投资者用美联储买债释出的资金，去购买其他投机性较高的产品。
为什么债市这么担心萨默斯掌联储也很有趣，揭示出为什么我们都应该庆幸他没有被提名。随着萨默斯可能被提名的传言鹊起，债券收益率与他的运势变化息息相关，被提名可能性上升则收益率就升高，反之就下跌。
当然这与叶伦不无关系，叶伦撤出支撑措施必定极其小心，但和萨默斯的关连程度有多少还很难说。毕竟，他对货币政策的观点三缄其口，只暗示过对于量化宽松和低利率的忧虑。
经过这场危机之后，我认为投资者认清了萨默斯的过度自负已是死性难改。尽管每个人都承认他聪明，但过往事蹟足证他太相信自己的能力，结果一败涂地。
**萨默斯的豪赌**
比如，萨默斯在2000年代初期担任哈佛大学校长的时候，曾经对利率产品进行押注。根据已公布的估算，在金融危机期间，哈佛因此蒙受了超过10亿美元的亏损。
这笔资金来自于运营预算，通常运用方式会保守许多，而且这项投资决定不顾更具专业资格人士的反对，这件事更加证明萨默斯很容易根据自己的直觉而做出类似的豪赌，也难怪债券投资者大感忧心。
这不是你希望在美联储官员身上见到的行为，特别是美联储目前已经在极度不确定时期施行高实验性政策。
简而言之，如果叶伦雀屏中选，我们必须冀望她以适度的审慎及谦卑，看待央行官员力量及智识的极限。
缩减购债政策的这个构想，必须视之为变相承认非常规货币政策或许已经失效，也是承认在非常规政策发挥作用的范畴内，造成不公平的财富再分配，同时带来泡沬化风险，让所有人付出代价。
从美联储的通胀率与失业率的双重任务来看，根本无法让人相信缩减购债政策符合基本因素考量。通胀率和失业率情况都与目标相距甚远，也无法成为经济正在恢复的有力佐证。
现在看来美联储将在周三或今年稍晚决定开始缩减买债计划。缩减买债是一个风险管理操作，就像聪明的扑克玩家一样，美联储减少一些赌注，因为它对于自己手上的牌以及自己洞悉对手底牌的能力，都已经没那么有信心。
这样做是正确也是适当的，但本质上这必定是试探性的作法。首先，一旦市场体认到美联储对于购买公债心存质疑，市场走势或许会反应过快，以具有杀伤力的方式推高收益率，冲击股市。
其次，美联储必须表态，随着情势发展，美联储将适当弹性应对。这并不表示，美联储像萨默斯那样自以为已胸有成竹，比其他人都更早一步预见情势发展。而是美联储将会缓慢审慎行事。叶伦似乎是扮演这个角色的最具资格人选。
量化宽松到头来可能就像爬树一样：爬得太高不是件好事，但一下子滑落太快则是更糟。(完)
(审校 田建华/蔡美珍/沈以文)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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