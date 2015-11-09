《SAFT专栏》经济能禁受得起利率上调 但金融市场则不得而知

撰稿 James Saft 编译 龚芳/王丽鑫/徐文焰

路透11月6日 - 经济能禁受得起利率上调。而金融市场是否如此，还有待观察。

在美国发布强劲的就业报告后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在12月升息的可能性看来很高。

这是容易得出的推论，而难得多的是要预测金融体系将如何反应；七年的零利率，加上联储资产负债表规模高达美国年产出的25%，这为金融体系积累了不少的风险。

这份就业报告至关重要。不只是10月新增27.1万个就业岗位，将失业率压低至5.0%关卡，就连薪资也有意外增加的迹象。10月薪资年增率升至2.5%，高于长期温和复苏期间薪资多半增长2%的幅度。

因此，对鼓吹升息的鹰派来说，这份报告不仅正中下怀，对联储主席叶伦等中间派，甚或一部份心存疑虑的鸽派而言，也提供了多数问题的解答。

金融市场押注12月升息的机率，由就业报告公布前一天的58%迅速弹升至70%以上，而一个月前不过才在5%左右。股市闻讯下滑，但跌势并不猛烈，标普500指数.SPX跌幅约莫0.3%；而美国两年期公债收益率(殖利率)则攀升至五年半来最高水准。

多少个月以来，金融市场都无视美联储对未来利率的预测，“点阵图”反而更偏向押注利率将以缓慢得多的方式上升。到目前来看，这些押注一直是正确的。

“如今的情况是，投资者数月以来头一次认为，有可能需要重新思考对美联储政策路径的自满想法了，”花旗集团策略师Steven Englander在客户报告中称。

“但若不断传来偏为强劲的数据，投资者则将假设加息来得更快。讽刺的是，市场的“点阵”将和美国联邦公开市场委员会(FOMC)的点阵汇合。”

美联储肯定会尽其所能，确保“温和升息”，口头上放慢利率上升速度。尽管美联储过去曾被金融市场走势推着走，而且通常是被推向更温和的立场，但如果未来几个月出现更多薪资和通胀压力的迹象，这种情况出现的机率有限。

尽管还会再出一份就业报告，但在美联储12月15-16日会议之前的几周，未必就会出现上述情况。

**菲利普斯曲线再次奏效？**

该数据最重要的影响可能在于，判断菲利普斯曲线是否真的重新奏效。该曲线是对就业和通胀之间关系的传统假设。美联储理事布雷纳德和塔鲁洛最近都主张，该曲线在当前环境下不再适用，这种看法可能支持多等一段时间再升息。

如果薪资压力挥之不去，那么唯一的问题就变成了美联储能容忍多大程度的“追赶”，即通胀率超过目标水平。对许多金融市场人士而言，无论对错，这种想法都会让人提心吊胆，特别是考虑到如今在回报极低的投资工具、以及依赖低收益率而获得回报的投资策略中驻守的天量资金。

如果确实有必要以快于市场预期、甚至快于美联储以往预期的速度升息，那么金融市场将涌现大量的重新定价需求。

虽然自金融危机以来，美国整体信用市场债券规模与国内生产总值(GDP)之比已小幅降至331%，但以历史标准衡量仍属极高水平。这就是零利率政策的目的之一：刺激投资和投机以推动经济增长。问题在于，利率上升速度或将快于现金流增加的速度，因为后者还要用于债务的还本付息。这种情形很可能变为现实，即使美国经济摆脱了全球疲弱的影响，继续强劲增长。

金融与保险行业在这种环境下的表现还不错。这两个行业的实质价值第二季增长了12%，约合实质产出的四分之一；而它们的名义价值现已超过2007年。

有种说法是，自从发明自动提款机以来，金融保险业就没有再出现过真正的价值创新。如果我们接受这种说法，就很难把这种实质价值的增长看作人为干预产物之外的东西。

随着利率的提升(也就是美联储现在看起来将会做的)，保险和金融业将会重新变得脚踏实地起来。

而认为美联储将在市场大跌时充当担保人角色的看法，即“美联储卖权(Fed put)”可能会面临考验。(完)