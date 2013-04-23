《SAFT专栏》下一场危机：美联储说到做到

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/张明钧

路透4月23日 - 别说我没警告过你。

下一场危机正在逼近，祸源正是美国联邦储备委员会(美联储)的政策；美联储政策在追求通胀及就业达成目标的过程中，也同时助长了金融不稳定性。

这不是我的片面之词，而是出自明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔，上周他针对为何低利率将需要持续多年，以及将产生什么副作用，提出他的见解。

“我曾说过，在未来数年，联邦公开市场委员会(FOMC)可能需要将利率维持在异常低水准，才能达成充分就业及物价稳定的双重使命， ”柯薛拉柯塔上周在纽约一场演说中指出。

“我也说过，当实质利率偏低时，我们可能会见到代表不稳定性的金融市场现象。因此，将有一段相当长的时间，FOMC或许只能够在金融市场呈现不稳定迹象的情况下，达成它的宏观经济目标。”

柯薛拉柯塔认为，升息绝对会使物价及就业进一步下滑--更加远离美联储的使命目标。他指出，调高利率也会降低金融危机风险，而金融危机对就业及物价稳定的伤害程度可能更大。(here)

那么，低利率的代价是什么？根据柯薛拉柯塔的说法，资产价格将“膨胀”，合并活动将增加，价格波动将更加剧烈。这不仅像是一个投资银行人员的酒后幻想，整个局面听起来活像是另一场危机重演。

有趣的是，柯薛拉柯塔是在一场研究经济学家明斯基(Hyman Minsky)学说的会议上发表谈话，明斯基是研究金融不稳定性的先驱，而形容资产泡沫破灭时点的“明斯基时刻”就是以他命名。

由此形容美联储罹患神经官能症是不正确的。神经官能症的典型症状是不断重覆相同行为，但期待产生不同结果。而美联储则是一再吹大各种不同的资产泡沫，而期待有相同的结果。

更难堪的是，对爆发新一波金融危机风险提出的唯一安抚对策，竟是“监督及规范金融业。”搞出上次金融危机乱源而且没有及时发现的同一批官员，正准备再来一次，只是这次他们宣称他们会适度阻止银行家及市场，而建立秩序。这我可不太相信。

**全球暖化与央行治理**

柯薛拉柯塔指出，美联储只是单纯地对外部状况做出反应，而非要储户面对偏低的实质利率，这就好像敏感的明尼苏达民众会在天候转为严寒时穿上防寒大衣一样。

如此独到的论点，就有点像是在使用开空调的同时又打开窗户，藉以回应人类所造成的全球暖化。的确，这样做会凉快一些，但这显示出我们并不了解为何会走到这等地步的起因。

美联储的政策，特别是在金融危机前数年的政策，是利用低利率来减轻网路泡沫所造成的冲击。这么做某种程度而言奏效了，但却是利用债务融资诱发房市泡沫来实现。

低利率造成经济体系中债务增加，一旦债务累积，经济就会更加仰赖低利率来鼓励借贷，也更加仰赖低利率所带动的经济活动。

在促进经济活动上，美联储能用的杠杆无多，但不幸的是，降低利率这个主要杠杆似乎成效欠佳，且会冒着整体经济债务升高的更大风险。

和多数特效政策一样，都适用效益递减法则，而债务及低利率也不例外。

事实上，低利率借入的资金所需要做的是要优化投资，当中有一些是像基础建设等由国家为中心的投资，而不应该扩大用在糟糕的投机活动。

如今我们正经历着又一串的相对疲弱经济数据，观察美联储的辩论如何推进将会是件趣事。多名美联储官员明显对利率长期处于低档及资产购买行动存有戒心，更有许多人只想要尽快在危机战争中尽快宣告胜利，并开始让事态回归正常。

随着证据显示实质利率偏低并未展现出理想中的效果、但仍在扭曲市场并让市况更为危险，美联储今年夏季将得做出一些艰难的决定。(完)

(译文审校 王洋)

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