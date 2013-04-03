《SAFT专栏》无条件承诺的时代

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/张明钧

路透4月3日 - 就在欧洲央行总裁德拉吉“不惜一切代价”守护欧元的承诺正面临考验之际，日本当局同样祭出无条件的承诺要结束物价下滑，即将化为行动。

在几个月内，我们很可能就会知道在这两个例子中，没有受到限制的究竟是他们的承诺，还是他们手上的问题。

在日本，新上任的央行总裁黑田东彦周三将召开两天政策会议，这是他上任以来的首次政策会议，他誓言--同样的措词--“不惜一切代价”结束多年通缩。

虽然黑田东彦的拥护者大概会强调，这里的“不惜一切代价”比较偏向是一个过程，而不是一个事件，但外界普遍预期日本央行将采取激进新措施，以期在两年内达成2%通胀率目标。媒体报导称，日本央行打算直接展开“无上限”买债行动，而非等到2014年，同时将开始购买更长期债券，也可能扩大购买股票等其他资产的购买范围及数量。

无上限代表日本央行将会持续买债直到达成目标，不过一旦随着时间过去，而物价仍然不见上升(这大有可能)，日本央行究竟要如何加强力度，在这个议题上，“无上限”承诺可能很薄弱。

目前为止，黑田东彦及日本首相安倍晋三很成功地让一群选民--投资人--相信他们说到做到。日本股市.N225大涨，更棒的是，日圆兑美元贬值，改善了日本出口产品的全球竞争力。

就连日本消费者似乎也逐渐相信，一个拥有印钞机、心意坚决的央行，可以让物价上涨。周一公布的日本央行季度消费者调查显示，近四分之三受访者预期一年后物价将上扬，但只有9.5%预期自己的收入也会上升。

这带来了一个有点讽刺的可能现象。一个理性的日本家庭--而且日本民众似乎确实对个人财务相当谨慎--在面对物价可能上升而收入停滞时，或许会选择暂缓采购，及减少奢侈消费，反而导致发生通缩，也就是央行通胀承诺应该要终结的对象。

日本企业对通缩的预期也比之前有所减轻，预期物价将下跌的企业减少，但整体而言，预期物价下跌压力的企业仍多于预期上涨压力的企业。日本央行成果的一个关键检验，将是央行是否能够刺激形成企业投资、带动收入及消费支出的良性循环。

但一个问题在于，日本与外界息息相关，并非与世隔绝，而日本所面临的环境条件包括低迷的欧洲需求，及亚洲其他国家出口业的激烈竞争。

**德拉吉还未使用的大炮**

日央行的躁进与德拉吉带领的欧洲央行形成了有趣的反差，在德拉吉于7月做出保卫欧元的承诺之后，欧洲央行出乎意料地被迫、或可说是宁愿选择几乎按兵不动，尽管塞浦路斯情势严重恶化，且肯定还会进一步坏下去。

塞浦路斯已经实行资本管制以限制资金流出其金融体系，同时状况最糟银行的大额储户被扣收了多达60%的存款。欧洲央行周四将宣布利率决策，有些人臆测该行可能降息，由于欧元区通胀偏低且经济数据疲软，欧洲央行降息可谓合情合理。

迫使塞浦路斯屈服、并且拿储户的钱纾困，这一方面某种层面来说有效终结了塞国的离岸金融产业，某种层面来说也是欧洲央行的一大胜利，欧洲央行可以说，其无限量援助政策并未与所有银行体系挂勾。但这也引发了德拉吉想要避免的事，所幸规模不大。

欧元某种程度而言已经解体，因为存放在塞浦路斯银行中的欧元肯定比不上在德国的欧元，也比不上在法国掉在椅子缝隙里间的欧元。有着内部资本管制的货币同盟说不上是一个同盟，而这个同盟也可能不想要塞浦路斯继续留下来。塞国经济将会萎缩，但其经济厄运却没有货币贬值来与之相呼应。

不论是日本或欧洲，“不惜一切代价”的承诺将会证明是一个有力的工具，但有点浪费资产。时间拖的越久，对于这个承诺的信任度可能也会减损。(完)

(译文审校 隋芬)

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