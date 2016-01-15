《SAFT专栏》油价牵动通胀预期急降 美联储升息计划恐打折扣

撰稿 James Saft 编译 李春喜/高琦/刘秀红/汪红英

路透1月15日 - 事实再次证明，发号施令的是市场，而不是美联储在引导市场预期。这次市场准确地预期升息次数更少，而且还会推迟。

油价又一波急速下跌，使消费者的更长期通胀预期不仅进一步远离美联储的目标水平，而且距离预测的数年后水平也更远。

就连立场偏强硬的圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德，现在也对政策持保留意见。而就在不到一个月之前，他还帮助推进了美国近10年来的首次升息。

“最近几周油价又开始下跌，相关的市场通胀预期指标的跌势令人担忧，”布拉德周四演讲时说。他是美联储联邦公开市场委员会的投票委员。

而且虽然布拉德自己承认，美联储通常不会怎么重视能源价格变动带来的暂时性影响，他也指出“有一种情形可能会引发决策者更多的关切，即通胀预期本身开始因原油价格变动而出现改变。”

美联储内部和外部，不论鹰派还是鸽派，都正表露出对这种情形的关切。

任期截止到1月1日的前明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在周三发送的推文中就表达了这种担忧，他称：“对于美联储信誉度而言，五年/五年远期损益平衡通胀率跌至新低是个非常令人担忧的讯号。”

上述通胀指标在进入2016年后迅速下滑，追随油价和股市的跌势，本周仅报1.19%。这个指标正在偏离美联储设定的2%目标。事实上，从2014年7月以来，2%的期望目标就从未被远期市场认可过。

需要明确的是，作为鸽派中的温和立场者，柯薛拉柯塔此前在通胀方向和作用机制问题上就长期持不同意见，而且态度坚定似乎根本不可改变，这都曾让他的前同事们恼火。这次情况更甚，在布拉德也表达出关切后，是时候要严肃看待这个问题了，即能源价格的下跌可能迫使决策者对政策制定进行重新思考。

同时也不要忘记，债市在预期通胀走势方面，与股市在推测未来企业盈利或经济衰退时点方面，可谓半斤八两，也就是说往往都是错的。

**油价低迷有弊，也有利**

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货价格过去一年还曾在每桶60美元上方，而过去的一个月却从每桶38美元上方跌至仅有31美元。而且全球的制造业经济的表现也在恶化，导致对2016年经济可能明显放缓的担忧不断蔓延。

就美联储而言，对这些状况作出反应并非易事，而且也担待较高风险。当前越来越大的担忧在于，通胀预期已经脱锚，但并没有上升，而是下沉。日本十多年来一直在对抗通缩，但收效甚微，其中的教训就是潜在成本非常高。

不过美国消费经济对于油价下跌形成的低通胀环境相当愉悦。目前就业增长强劲，汽车销售继续创出纪录高位，而且一些迹象表明，薪资增长可能最终也会到来。

“在美元走强、油价处于低位...的情况下，美国经济何以能每个月创造25.7万个就业岗位呢？”德意志银行分析师Torsten Slok在客户报告中说。

“一个显而易见却被刻意忽视的方面就是服务业，该行业从油价下跌中获益。总之，不要认为美国10年期公债收益率处于2.2%，就表明美国经济并不健康。”

有趣的是，同样面临市场利率预期下降的欧洲央行，在12月政策会议纪录中对这些价格究竟包含多少信息表达了担忧。

美国最有可能出现的结果是市场获胜，但远远说不上完胜。在启动升息后，美联储尽管不太可能在2016年升息四次，但希望至少能再升息一两次。不过升息时间很可能被推迟，而且最终的利率水平也可能低于原先预期。

这种情况也许会令股市和债市都不满意，因为通胀预期或许会与高风险证券一道下跌。(完)