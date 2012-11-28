《SAFT专栏》美国实体零售业的困境

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍/张明钧

路透11月27日电---要了解为什麽零售业将继续成为投资的恐怖地雷区,只要去想想两个名词:黑色星期五和网购星期一.

网购星期一是指感恩节过後的星期一,许多人在上班时间利用主管不注意的空档,透过网路购物的新现象.网购星期一的现象,充分象征了美国零售业面临的诸多挑战力量.

黑色星期五的称号是在1980年代开始出现,它代表着美国年终假期购物旺季揭开序幕,零售业者的购物旺季业绩,可以让一年的亏损赤字转为代表盈利的黑字.

当原本只是分析师和投资人惯用的用词,变成一种普遍的用法时,十分具体地反映出了源自1980年代的消费及炒作极盛时期.毕竟,如果不是认为消费行为及投资买股能够致富的人,一个购物的消费者为什麽要关心商家何时由亏转盈?

但在黑色星期五这个名词的背後,是营利模式的现实状况,而一旦仔细检视这个现实状况,便会暴露出真实的问题,特别是从网路的冲击来看.实体商店不只是资产、人力及商品的结合,它们也代表了许多体系,而这些体系都承载着许多既付成本.

毕竟,如果商家只有在年终及其他旺季才真的赚钱,为什麽要在淡季继续营业?他们这样作,是因为开设一家实体零售商品,需要庞大的先期成本,而且一旦你已经在人力、设备及其他种种东西作了这些投资,经济效益就是优先考量,迫使你尽量利用这些资产,设法全力发挥到极限,希望创造最多营收,才能回收固定成本.

就像飞机闲置停飞,分分秒秒都是飞机主人投资失血一样,商店关门休息时间也是一样.此外,以实体零售商相对於网路通路的优势而言,一部分就在於实体零售的速度及方便性.如果百货公司J.C.Penney(JCP.N)开始实施周二公休,或是9月休业制,这等於是在训练顾客去使用网路,这对於实体投资庞大的零售业者而言,是一大灾难.

随着网路销售成长,并蚕食鲸吞掉实体零售业的市场版图,对於仍然存活的大型零售网而言,固定成本相对业务的负担只会愈来愈沉重.

**网购份额上升**

黑色星期五和网购星期一今年呈现极大反差,数据明显指向网路零售业份额扩增.根据ShopperTrak数据,黑色星期五实体店面的客流量增加3.5%,但实际销售却减少1.8%至112亿美元.这可能部分反映出消费者将实体店面当成展售中心,实际接触商品之後再在网路上寻找最低价.

零售店面萎缩之际,网路销售却激增26%至10.4亿美元,创下当日史上新高.ComScore预期网购星期一的销售额将创下约15亿美元的纪录高位.

并不是只有假日期间网路销售成长力道才高过实体店面.美国统计局数据显示,今年前十个月的网路零售销售成长11.8%,高於实体店面的成长5.5%.由於网路销售占整体销售比重为8.6%,这样的成长幅度相当可观,但随着网路零售业扩张,实体零售商将面临更大煎熬.

Forrester Research预估,到2016年美国消费者平均网路购物支出将达1,738美元,较2011年成长44%;这当中当然会有部分是来自整体市场扩张,但有更大部分会来自於实体店面的份额流失.

实体店面购物可能永远存在,且仍将在零售销售中占据很大比重.但业者若要改变现有的成本架构及经营模式,转向有利可图且能持续经营的模式,则将面临一段艰困的历程.经营一个渐走下坡的事业从来就不是一件乐事,更糟糕的是还要进行投资,而且偶尔还不免得要提供价格折扣.

利用闲置零售空间短期开设的临时店面(pop-up),以及苹果(AAPL.O)等业者进行经销渠道垂直整合,都象征着产业力求突破.若业者能够同时掌握制造及经销渠道,则能够汲取更多获利,既受益於零售店面的产品曝光及广告效益,同时在担负固定成本方面也将处於更有利的地位.

但若能够有别于贩售大衣或书籍,对产品订出更高的价格,则上述的商业模式将会发挥更大效益.

这是一个长期的大趋势,而结果也将会各异其趣.不少业者将会在实体零售方面有良好表现,但这些业者恐得克服诸多不利才能获得成功.(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券.)

--编译 蔡美珍/张明钧;审校 王洋/丁琦

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