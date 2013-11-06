《Saft专栏》量化宽松后的通缩谜团

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 杜明霞/隋芬
路透11月5日 - 说到引燃通胀问题，各央行的购债举措实际上可能适得其反。
这一名为量化宽松(QE)之举，持续成为应对当前经济不景气问题的政策主流。现在这种措施已经推行了五年，QE能激发通胀的证据却明显好坏不一，更不用说刺激经济了。
部分原因可能是，所有人都意识到QE不会永远存在：央行买进的买进的债券最终必须获得偿付。另外一个事实，就是QE还导致不当的投资--从Twitter和Pinterest非凡的估值便可见一斑，这种投资最终肯定会缩水。
鉴于美国9月通胀年率只有1.2%，远低于美国联邦储备委员会(美联储/FED)2.0%的目标，因此美联储将继续购债--这有点像一个老笑话，那就是一直打到士气好转。
日本根据安倍经济学实施的超激进购债举措，也就是一定程度上誓言将不断买进资产直到通胀率达到2%的做法，迄今为止也成败参半。日本9月的核心通胀持平，自2008年底以来首次没有下滑，这被视一大胜利，但其本身也是对超宽松货币政策的一种控诉。
欧元区的通胀则出现危险的下滑，引发欧洲央行(ECB)加入购债阵营的呼声，尽管缺乏其他国家的购债措施取得成功的迹象。实际上欧洲央行已经涉身QE，因其向银行提供长期融资的做法，经常导致银行购买政府公债。
因此，各地都在实行QE，而且各地的通胀都不令人满意，至少存在物价下滑的威胁。这之间有关联吗？QE不成功从部分上可以这样解释，作为广义货币供应的一部分，其涉及的份额很小。银行必须放贷，而且企业要进行投资，否则QE将陷入困境。
在某种程度上，QE带来的所有通胀效应都为时短暂，而且容易逆转。不只是因为所有人都知道，这些债券不是买来烧掉，而是买进持有，因此央行必须获得偿付，或者必将出售。
而且，QE还鼓励民间投资者赌上一把，可能导致欠佳的投资选择。
“从本质上讲没有成效的投资最终会导致资产缩水，”法国兴业银行全球经济部门主管MichaelaMarcussen在致客户的报告中写道，“当投资于受到QE提振但没有持续经济增长作为支撑的纸面资产时，值得考虑这一点。”
**科技IPO热潮**
量化宽松也带来了企业上市的可观热潮，尤其是在科技行业。
Twitter周一将首次公开发行(IPO)价格指导区间的上端调高了25%。其IPO将于周三定价，企业估值可能会接近140亿美元，相当于“营收”的13倍(注意：不是“盈利”的13倍)。
与之相较，波音(BA.N)的这个倍数只稍高于一倍，微软约是3.5倍。
而互联网服务公司Pinterest近期在一次私募发行中筹集到2.25亿美元，公司估值达到38亿。换算下来，其2,490万用户中每一个用户的价值为158美元。我没法给出股价与营收的倍数，因为Pinterest从没公布过营收，它也很有可能还没实现任何营收。
Pinterest和Twitter当下很显然是成长型企业，将来可能会用真实营收带来的实际获利慷慨回报投资者。但谁也无法保证。
现在已经让人感觉有点泡沫了，泡沫的问题至少是具有两面性的。在泡沫当中，人们建造并投资于他们本身并不需要的事物，最终不会创造出真实的收入和增长。想想佛罗里达州在房市崩盘期间那些腐坏的房屋，或是中国一些空城蒙上了灰尘的百货商店(可以说这些本身就是QE的成果)。
这些投资在一段时间里是具有刺激性的，但最终会造成很强的通缩效应。
虽然可能各异其趣，但对于QE期间的那些投资，道理也是同样的。
所有的债务最后必定要么偿还、拖欠，要么免除。在这些方面目前还没有多少发展。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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