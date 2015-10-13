《SAFT专栏》企业财报将奏响经济蓝调

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫

路透10月13日 - 美国财报季前沿数据可能会确认整体经济表现：情况不太妙。

这在金融市场会产生什么影响，以及是否会出现有显着的扩散效应，可能是更值得玩味问题。

美国企业财报季已经展开，尽管才是开始阶段，但主题可能已经出现：营收下降，利润率面临压力，企业普遍归咎于美元强势，或中国等海外地区疲软等因素。

已公布财报的美国企业不足10%，但据追踪财报的FactSet数据，在投资者电话会议中，多数企业引述的一大负面因素在于美元上涨，极少数归咎于欧洲或中国疲软。

“随着全球增长减速，企业获利增长应会放缓，”对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力在一份客户报告中称。

“我们或将看到平凡的微观数据(企业财报)，证明存在问题的世界宏观图景。‘坏消息就是好消息’的反应机制可能不会持续很长。”

坏消息对股市等风险证券市场可能是利好的看法，是基于疲软表现可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)等待更长时间再升息、或采取其他行动改善经济的想法。

美铝上周公布的业绩奏响所有预期中的蓝调，营收呈两位数下滑，同时面临美元强势，以及中国对手企业产量大增的问题。

企业获利及利润率整体上看来有可能向以往通常水平倒退。标准普尔500企业获利处在纪录高位，若无法提高营收，或面临任何薪资压力，都几乎一定会挤压利润率。

此外，尽管多年来回购股票美化了每股盈余(EPS)数据，但这通常也用来掩饰企业基础实力的弱化，或者是表明其不愿对新市场或产品投资。

某些产业，像是能源业，几乎笃定会出现营收及利润率下滑，但其他产业也同样岌岌可危，特别是金融业。8月期间的一波全球金融市场动荡，恐怕已经影响了金融业的资本市场活动营收，许多发债发股案子被延后。在此同时，美联储作出暂不升息的决定，让银行仍然面临净息差(净利差)微薄的压力。

**夏日灾情未见扩散**

以今年夏季期间中国及金融市场震荡情况来看，就某些方面而言，不论是经济或金融证券方面，美国受到灾情扩散影响的程度如此轻微，算是十分惊人。

新兴市场受到重创，特别是巴西，这反映在明晟MSCI新兴市场货币指数一年来大跌超过8%。风险较高的债券也受伤不轻。高收益债券(垃圾债券)的收益率比一年前高出1.65个百分点。虽然高收益债的发行体通常是能源企业，原本就大有理由让银行担心违约风险，但一些信用评等及本身条件不错的发债企业，现在也被迫付出更高的举债成本。

即使股市经历了一波大跌，整体而言，金融市场仍算相当平静，景气下滑初期阶段常会见到的那种恐慌情绪感染，并没有现身迹象。

Yardeni Research市场策略分析师Ed Yardeni认为，在最新一轮的资产过度投机炒作之中，多数资金是由资本市场或私人资金提供，而不是向商业银行融资。

“因此这次下跌的损失没有造成金融体系蒙受减值打击，”Yardeni在一份客户报告中写道。

“这只是降低了坏帐资产的回报率。其中多数是大型机构的资产，所以相关的负面财富效应并未打压消费者支出，或是对实质经济活动产生其他重大感染效应。”

不过理论上，景气迟滞造成企业获利下滑，应该会带来经济影响。只不过可能没有造成金融体系的信心下降，甚至连追逐风险的意愿都没有大幅降低。

但股市投资人可能必须重新拨打自己的如意算盘。照目前情况看，如果低利率及低成长的局面可能持续下去，那么企业利润率成长势头可能已经到底，靠企业回购股票以刺激股票买兴的绝招，也要失灵了。

等到企业财报季恢复以往一贯表现时，或许就是转捩点了。(完)