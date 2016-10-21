《SAFT专栏》沙特发债虽大受欢迎 难掩其中潜藏风险

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/王琛/李爽/徐文焰

路透10月20日 - 沙特阿拉伯发行的创纪录规模的175亿美元债券，有朝一日可能被眼下尚未出生的一代拿来研究。但人们研究它，或许并不是因为这些债券成了了不起的投资。

更大的可能是，这笔发债集中说明，在这个利率极低的时期内，投资者是如何变得愿意承担高得多、同时也更不透明的风险，以换得微乎其微的回报。

明确说来，以沙特的角度看，周三的发债是一场彻彻底底的胜利。不仅规模是新兴市场主权债发行史上最大，而且由于需求极旺，定价利率也远低于最初的指导价，其受欢迎程度带动沙特资产大举上扬。

然而投资者所做的，是向一个位于全球最危险地区的王国提供长达30年的贷款。这个国家内有政治隐忧和巨大的预算缺口，经济则几乎完全依赖目前陷入低迷的能源价格，而且沙特对能源价格的控制能力已越来越弱。

而且我们甚至还没谈到利率风险、或沙特决定放弃让本币里亚尔钉住美元的风险。请记住，虽然沙特生产石油赚美元，但沙特不能印美元。

“以沙特的内含风险而言，投资人获得的回报根本不够，”约翰霍普金斯大学应用经济学教授Steve Hanke说道，他在作为投资者和主权经济顾问方面，都具有深厚长期经验。

沙特这批债券的30年期部分收益率为4.6%，比美债高出210个基点，五年期部分收益率约2.6%，10年期部分收益率为3.41%。

由于低油价，加上沙特中产阶级很大程度依赖政府的非生产性工作，沙特去年的预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的15%。虽然因沙特试图从依赖石化业转向多元化发展，使得这批债券被标榜为有助于催生某种产业革命，但金融市场心头大石落地并不因为对未来生产力的期望，而是因为这批债券可融通明年大约三分之一的预算赤字。

即便油价已然温和上涨，布兰特原油现在达到每桶51美元，但国际货币基金组织(IMF)周三公布报告称，明年油价均价需达到每桶77.70美元，沙特财政收支才会平衡。IMF还预计，沙特明年财政赤字规模将相当于经济产出的9.5%，低于今年的13%。

这只是明年的情况。未来30年，如果低估能源价格和出现新形式能源(还记得页岩油吗?)等风险，就是完全是另一码事了。

**拿钱跑路？**

尽管多数分析师承认油价不确定性给沙特带来的风险，但Hanke认为，沙特政权本身面临的不确定性风险更大，或许更为严重；他认为，即便油价位于低档，沙特也愿意产油，这在一定程度上表明，他们在反映中期内失去权力的可能性，而这个可能性并非微不足道。

Hanke的分析认为，这显示出于对未来谁将掌控沙特自然资源的担忧，他们倾向于现在就把该国的自然资源变现。

“这是沙特起用全部产能的一个主要原因，”Hanke接受采访时表示。“有不少亲王对未来感到担忧，希望现在就落袋为安。他们想要生产石油，就是要拿钱跑路；他们打算出售石油公司，其实也出于同一个目的。”

沙特官员正在设法安排将沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)约5%的股权，在2018年进行首次公开招股(IPO)、筹资约1,000亿美元；这是该国在2030年以前降低对能源行业依赖度的举措之一。沙特还在尽力缩减支出，本周把部长级薪资削减20%。该国工作人口中约有三分之二服务于政府部门，这一统计数字凸显出该国经济转型面临的巨大阻力。

的确，由于不举行大选、而且沙特长期处于该国王室的严密统治之下，使得该国从表面看来一派风平浪静。若抛开这项交易中蕴含的沙特独有的风险不谈，或许其中最明显而深刻的一点就是利率风险。债券利率固然高于美国公债收益率，但无可置疑的是，在多年低于平均水平的增长表现和超宽松货币政策后，全球投资者都在极力追求高收益。这种羊群行为会自我持续，但一旦逆转时也会自行强化。

就像巴西国家石油公司(Petrobras)今年稍早发行的100年期债券。而沙特此次造成轰动的175亿美元债券也让人有种历史性的感觉。(完)