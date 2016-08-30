《SAFT专栏》曲终人散 股票回购大潮渐行渐远

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月30日 - 股票回购大潮可能正在消退，因为公司获利下滑带来拖累。

根据TrimTabs Investment Research的数据，今年前七个月美国公司股票回购规模较上年同期下降21%，部分原因是标普500指数成分股获利连续五个季度同比下滑。

股票回购要注销股票，从而提高每股盈余(EPS)。自金融危机以来，股票回购对支撑股市起到了关键作用，即便是那些营收停滞甚至下滑的公司，EPS看起来也不错。

企业通过股票回购和派息向股东返还现金，而这个过程常常是借助举债完成的。

“我最担心的是现金流的可持续性；这个问题我在年初就提出来了，现在仍在担心。坦白地讲，美国企业无法维持现在的现金返还速度，”纽约大学金融学教授Aswath Damodaran在他的博客中写道。(here)

今年前六个月中，标普500指数成分股公司以派息或股票回购的形式把获利的112%支付了出去。Damodaran称，这是经济衰退突然抑制公司现金流的情况下才会出现的数字，而不该出现在虽然不温不火，但持续时间颇长的扩张周期。

上一次出现企业支出现金远高于获利的情况是在2008年，当时金融危机导致公司营收下降的速度，超过了它们可以削减回购和派息规模的速度。

“除非获利猛然增长(但没有理由相信获利会大增)，否则公司将开始(主动或被迫)减弱回购力度，而这将使市场面临压力，”Damodaran表示。

当营收难以提升时，公司是通过发行债券来实现大规模派息和回购的；而市场非常渴望获得美国公债的替代品种，因为公债收益率实在太低。这种渴求，正如更深层因素、即超宽松货币政策一样，也刺激了对股票的买兴，因为投资者感觉要获得哪怕一小点回报，都要承担更大的风险。

**企业发债增加，但投资者热情下降**

企业发债规模惊人。据FactSet的数据，标普500非金融企业的净债务相对于一项标准获利指标的比例，目前处于纪录高点，五年来几乎上升了一倍。

而投资者对于企业股票回购计划似乎已经没有那么捧场。高盛分析的一批股票回购规模最高企业，今年表现逊于大盘。

当然，回购股票这个想法本身也受到越来越严格的审视。虽然股票回购可以改善每股盈余的表现，但这只是一种财务操作手法，提高了杠杆，但对于改善企业产品或者市场地位没有丝毫用处，对于长期前景的益处更少。确实，在流行回购股票的同时，企业投资也低迷，若不是有回购股票因素，原本会令人大惑不解，尤其是考虑到企业利润率按历史标准衡量仍处于高位。

要真正终结回购热潮，势必会有这两个条件的其中之一：企业必定是重新思索后不再视此为好策略；资金必定是变得不足或者难以获得。更有可能的是，如果资金变得更难以获得，反思策略将变得更加急迫。

按与国内生产总值(GDP)的比率衡量，企业获利仍然很高，但趋势是向下降的，至少那些大型企业是这样。如果保持这种趋势(显然即便没有经济衰退的冲击也大有可能保持下去)，则对股东的回馈必须削减，否则企业将需要提高举债。

目前，投资者对企业债券的需求仍强劲。投资级美国企业债券的收益率距离历史低位不远，受到政府公债收益率下滑的驱动。发债规模也很稳定，不过今年企业债发行量可能少于去年。

企业大量发债以及回购股票所面临的一个潜在问题是，利率不断上升。

虽然恢复到历史性正常利率水平似乎仍然遥不可及，但市场现在押注美联储将在12月实施本轮紧缩行动中的第二次升息，距离第一次正好是一周年。随着美国公债等较安全投资产品的利率上升，企业债和企业杠杆的相对吸引力就会下降。

股市对这个变化将会适应不良，但押注于企业活力和整体经济成长的长期投资者，应该会有所收获。(完)

(编译 王颖/张涛；审校 徐文焰/蔡美珍)

（本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券）