《SAFT专栏》股市憧憬的“特朗普卖权”可靠吗？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透1月16日 - 股市已经从依赖“美联储卖权(Fed put)”提供支撑，变成指望由财政刺激、管制松绑及减税憧憬组成的“特朗普卖权”。

然而，这两种保险之中，只有“美联储卖权”拥有数十年的可靠性纪录，不是依附即将上任的美国总统个人或其政策。

卖权是一种金融产品，拥有卖权的一方能够以事先协议的价格卖出证券。“美联储卖权”这种比喻，就是在形容投资人对美联储的信心，坚信美联储会在股市下跌时，以宽松资金出手相救。

美联储一次又一次拯救投资人脱离困境，像是网路泡沫和金融危机，因此美联储确实不辜负投资人的这股信心，而信心坚定的投资人也得到丰厚回报。

或许是股市投资人已经习惯了以为永远有靠山，但最近似乎形成一股很类似的看法，相信“特朗普卖权”的存在，投资人认定特朗普政策将带来种种好处而进行交易，却没怎么思考相关的成本或风险。

最能凸显这种氛围的现象之一，就是股市波动率极低，与汇市及债市波动率持续高涨的强烈对比。

俗称“恐惧指标”的芝加哥期权交易所(CBOE)标普500波动率指数(VIX).VIX，周五触及2007年以来最低位，从9月底以来下跌近35%。相较之下，德意志银行汇率波动率指数(CVIX)呈现强劲上升趋势，相对高于VIX的程度为16年纪录以来最大。

美林公债波动率指数(MOVE)从美国大选以来也呈上升趋势。

“股市把信心放在好几个新‘卖权’身上，其中之一就是‘特朗普卖权’，”法国兴业银行经济分析师Michala Marcussen在客户报告中写道。

“然而，基于即将登场的众多政治事件，这种设想似乎显得太乐观。”

投资者押注放松监管、下调企业税、加上一点点基建支出将利好企业获利和股票估值，这么想是对的。但这些政策真正实施的可能性到底有多大，以及这些政策和特朗普的其他计划暗含着哪些风险，却根本说不清。这一点已经在汇市和债市波动性中清楚地反映了出来。

**这次不能怪联储**

对于股市波动率长期下滑，普遍认为是因为有同样的“美联储卖权”；这其中的逻辑是美联储表现出可充当减震器的意愿，从而致使股票风险降低。

但这样的角色可能即将退出舞台。特朗普的政策会刺激通胀，特别是像边境税这样抑制贸易的政策。美联储最新展现的鹰派倾向明显反映了这一点，联储不仅明确愿意快速升息，还就削减4万亿美元债券持仓进行了新的重要讨论。

波士顿联储总裁罗森格伦上周对金融时报称，“我个人的标准是，如果我们认为经济足够强劲，需要多次收紧政策...那时候我们应该认真考虑缩小资产负债规模。”

美联储要是卖债券，会加剧债市波动，而在其他条件相同的情况下，这又会使股票吸引力减弱、风险上升。欧洲央行(ECB)到2017年底或将面临类似的压力。

这还没考虑到边境税对美元的影响。边境税使进口商品变贵，又利好出口，目前讨论的税率为25%。理论上讲，这样的税率能给美元汇率.DXY带来类似大小的提振。

其中一部分提振效果已然显现，但美元大幅升值会破坏全球市场稳定，汇市波动率情况也指向了这一点。中国和新兴市场将因此遭受重创，中国可能会选择让人民币自由浮动，很多新兴国家则可能面临融资紧缩和严重衰退。

所有这些都不是医治股市交投淡静的良方，随之而来的波动率反而可能对美国股票估值构成挑战，即便背后有减税、政府支出和海外获利资金汇回免税期来撑腰。

另外不要忘了，美联储是极不可能为了确保投资者免受保护主义政策的不利影响，而去充当股市后盾的。

到头来，特朗普卖权可能将只是一张空头支票。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)