（更正）《SAFT专栏》特朗普的资金汇回税计划将让美国财务工程再次伟大（11月22日）

(更正：因英文原文有误，内文倒数第五段应为“回购能方便...”，非“派息能方便...”)

撰稿 James Saft

路透11月22日 - 特朗普的资金汇回税计划将会带来工作机会，但其实是财务工程人员将忙得不可开交，而不是那些真正的就业岗位。

如果因为特朗普推出免税期或调降税率措施，而促成美国海外资金汇回国内，这些资金最有可能的去处将是用于加码财务工程计划，像是股票回购，而不是资助扩大产能。

这将有利于美国股市，至少如果投资人对于股票回购消息的典型反应不变的话，应会如此，但除此之外，对于经济成长、就业、或更长期的企业前景，可能都没有什么帮助。

特朗普选前开出的经济计划中，有一项一次性特别免税期，允许美国企业将存留海外的资金汇回，只课征10%的税，若根据现行规定，则要课征35%的税。

虽然这有可能刺激美国企业2.6万亿(兆)美元的海外资金大量汇回，但以过去经验和逻辑来判断，一大部分资金将会用于回购股票，以美化每股盈余，而不是用于强化营收成长。

理由之一，美元已经升值一段，而且应该会进一步升值，因特朗普的扩张性政策刺激通胀，让美国联邦储备理事会(美联储/FED)得以、而且也不得不升息。

“企业海外业务的获利将会缩水，但在需求疲软及获利下滑的压力下，汇回国内的获利可能会用于财务投资，而非实体投资，”Hoisington投资管理公司合伙人Van Hoisington及Lacy Hunt在一份客户报告指出。

高盛预计，标准普尔500企业在海外持有的1万亿美元现金中，将有2,000亿美元归国，并有1,500亿美元用来回购股票。

考虑到标普500企业第二季的股票回购年化规模为5,920亿美元，上述金额实属大手笔，市场将热忱相待。在回购步伐已经放缓的情况下就更是如此。标普500企业第二季回购规模较上年同期下降6.8%。据FactSet，第三季获利增长3%，为六个季度以来首见。

另一方面，资金汇回可能抑制一些债券发行，因很多公司已在美国市场借钱来为回购融资，不必诉诸于以高昂税率汇回资金的办法。

**派息推动回报**

这一幕似曾相识。

2003年，布什政府通过本土投资法(Homeland Investment Act)，为归国资金减免税一年时间，并要求所有归国资金用于旨在创造就业的投资。法案生效的2005年，有3亿美元资金回到国内。但真正用于投资的却微乎其微。

来自哈佛大学、芝加哥大学和麻省理工学院的学者于2010年进行的联合研究估算，每1美元资金回国，付给股东的钱就增加0.60-0.92美元。研究发现，支付增加大多是以股票回购的形式；每1美元资金汇回，股票回购就增加0.79美元。

毕竟，钱是可以互换的，汇回国内且用于“投资”的资金可以轻易抵消原本列入计划的美元投资。(here)

青睐进行股票回购而非派息或投资，这种惯常做法的智慧则不那么明显。回购能方便企业内部人士，企业发放股票薪酬会稀释股权，而回购能掩盖这种做法对股东回报的影响。不过，回购在提升一家公司的产品、市场地位或是长期前景方面毫无助益。

根据资产管理公司GMO资产配置委员会成员James Montier的研究，在很长时期内，股息收益和增长可能是决定股权回报率的主要因素。

Montier于2011年发现，根据1871年以来的美国股市数据，在一年的时间内，80%的股权回报取决于估值变化。但以五年的视点来看，80%的回报实际上来自股息收益和股息增长。

从非常长的时期来说，股息和股息增长的重要性更引人注目，将相当于整体回报的90%。

在某一时刻，投资者将不再相信股票回购，但我猜这不会发生在特朗普执政的一年或两年时间内。(完)

(编译 蔡美珍/艾茂林/杜明霞；审校 王洋/高琦)

（本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券。）