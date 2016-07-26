《SAFT专栏》特朗普 连央行也无力回天的风险

2016年7月22日，美国俄亥俄州克利夫兰，美国共和党总统候选人特朗普在全国党代会后的集会上讲话。 REUTERS/Carlo Allegri

- (本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透7月26日 - 如果英国退欧还没有动摇到金融市场对央行支援的信心，或许“美国总统特朗普”这个威胁会作到。

英国退欧将拉低全球经济增速，令欧盟处于危险境地，但英国公投退欧的结果出炉之后，竟然带动风险资产劲升，十足展现出投资人已经深谙过去八年所学到的经验：如果大雨将要来袭，央行会架好雨棚。

然而，在特朗普这号人物身上，我们所得到的可能是一个过度巨大的负面因子--更具体来说是推升通胀能力太强--就连央行都无力回天。

英国公投脱欧之后情势分析的基本论调是：美国经济情况还过得去，而美国以外地区的情况将使美国联邦储备委员会(美联储/FED)动弹不得，无法按照原本计划升息。在此同时，其他央行将倾向进一步宽松政策，促使资金流入风险偏高投资。目前为止，股市和高收益债之类的风险资产一切顺风。

然而，特朗普一心要推动的政策，不仅不利于经济成长，而且具有强烈推升通胀的倾向(部分是由于特朗普阻碍自由贸易及挑起贸易战)。换言之，将形成停滞性通货膨胀(滞胀)。

当然，特朗普很可能胜选不了，就算胜选国会也可能无法取得足够席次通过他的政策，但若特朗普果真胜选，他实际上有能力制定出那些几乎会迫使美联储最终上调利率以抵御通胀的政策。

“若出现民粹主义风潮，可能导致一波固定收益产品避险操作，”汇丰控股分析师在一份致客户的报告中，谈到特朗普胜选可能使通胀达到4%到5%。

“在大选季，经济政策的不确定性通常会增加，但鉴于特朗普与众不同的特质，以及全球政策不确定性高企，这次(大选期间经济政策不确定性)会更大。”

特朗普呼吁减税，虽然这短期内可能具有刺激作用，但关税或者贸易战，以及跨国公司将生产线转回美国的压力导致的价格上涨，将产生更重要的影响。

迄今为止，市场似乎还未受到这个问题的困扰。但共和党代表大会之后的大量民调显示，特朗普的支持率领先希拉里克林顿。这促使FiveThirtyEight博客预测称，如果7月25日举行大选，特朗普有54.5%的机率获胜。

如果一个月民主党大会过后数字还是如此，投资者料会变得更加担忧。

**非同寻常的政策与群众性癫狂**

我们不知道特朗普是否能像他管理企业一样管理国家，但他显然在竞选中加倍押注一系列对经济特别负面的政策。

特朗普周日在接受采访时说，美国或许需要退出世界贸易组织(WTO)，他还支持用惩罚性税负来打击那些将生产移出美国的企业。

假设一家美国公司将一间工厂迁到墨西哥，然后寻求进口空调。特朗普在被问及这一假设情况时说，应该对此征税。

“税率可以是25%，也可以是35%，或者是15%。我还没想好。可能会因公司而异。”

不要忘记，虽然意见分歧的国会可以阻碍总统的立法，但近年来行政部门已被赋予了很大的权力，来实施关税、贸易制裁和商谈贸易协定。

特朗普是那种连央行都无力回天的问题。

也请考虑一下，这对于美国资产的风险溢价意味着什么。如果你现在就认为全球安全资产短缺，那么如果出现一位公开表示考虑将主权债违约作为谈判策略的美国总统，等到投资者面对这种真正可能性时再看不迟。央行可能上调利率，不仅是为了应对通胀升高，还是为了防范美国出台不可预测的政策和彻头彻尾的背信弃义。

或许这一切都不会发生。特朗普可能败选，可能会改变主张，又或者他不作出任何改变、但被国会或法院有效阻止。

然而在重大金融危机余波之下，金融市场的心态正是低增长、低通胀和寄望央行的结果。因而，尽管基本面欠佳，主要股指仍涨到历史高位。

如果引入一种改变，造成通胀看涨而经济增长下行，那么美联储将从投资者眼中买入风险资产的理由，迅速转变为卖出的理由。(完)