《Saft专栏》看看Twitter 想想危机

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 朱晓军/李春喜

路透11月7日 - 坏消息是，我们将迎来又一个危机。

好消息是，到时候Twitter(TWTR.N)上的促销信息可以让人不费吹灰之力就找到破产律师。

本周Twitter上市，估值飙升。美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布两份论文，或为更加激进的货币政策做准备。

这两件事情当然存在联系。尽管可能需要一些时间来证明，但它们都将收获苦果。

Twitter是一家伟大的公司，但估值过高，可能最终令投资者失望，失望的时点很可能落在自信爆棚和激进过头的美联储最终受到应有惩罚的时候。或许，这只是在重演一连串惩罚的过程中又添一笔记录。

首先，让我们看看Twitter，该公司开盘价为每股45.10美元，较首次公开招股(IPO)价格上涨73%。这令Twitter市值达到约320亿美元，或营收的53倍。照市值/营收比(市销率)来看，该公司成为最昂贵的科技股。

即便我们预计该公司将取得巨大增长，未来几年该公司也很难获得足够收益来匹配现有股价。

它不仅比Facebook(FB.O)和LinkedinLNKD.N贵出太多，这320亿美元甚至能买下谷物食品商Kellogg(K.N)和芯片制造商超微半导体(AMD)AMD.N，然后还剩约100亿美元可供挥霍。

我没有办法想到比“非理性繁荣”(irration exuberance)更能适切形容科技股现状的字词了。

泡沫总是源于美好的愿景，时常伴随着科技上翻天覆地的变革，但还有一点也能火上浇油：宽松的货币政策。

当下最不欠缺的就是宽松货币政策。从美联储发出的杂音来看，我们可能不久后就会在激进宽松货币政策上大举迈进。

**前瞻性指引和整体信誉**

美联储经济学家的两份重要论文在本周的一次会议上出炉。

William B. English、J. David Lopez-Salido和Robert J.Tetlow的论文最为引人关注。他们认为，美联储通过承诺在更长时间内维持零利率，可以推动失业率更快下降。

如欲查看该论文，请点选(here)

所谓的“前瞻性指引”，其实只是美联储告诉市场将采取什么行动，然后等待市场做出反应，对信贷重新定价。

这份论文认为美联储可以提高升息的失业率条件，例如失业率降至5.5%才能升息，而当前的指标门槛为6.5%。

但投资者是否会真的相信美联储或其他央行的前瞻性政策承诺？

前英国央行货币政策委员普森在Twitter上称：“前瞻性指引是一个愚蠢的学术幻想，那些希望逃避制定实质政策者牢牢抓住此一幻想。”

“没有价值的空谈不足采信，特别是考虑到不确定性时。”

尽管各市场的表现并不像认为美联储将会进一步宽松政策并维持更长时间，但我也怀疑当美联储承诺缩减宽松政策时，市场又会相信多少。

第二份论文是由David Reifschneider、William W. Wascher和DavidWilcox撰写，其推论在经历一场破坏性的危机之后，央行藉由维持低利率来鼓动第二场危机所造成的伤害，要小于升息以避免泡沫及其破灭所造成的破坏力。

如欲查看该论文，请点选(here)

这份论文围绕“最适控制”(optimalcontrol)的概念展开，基本上阐明了作为一个央行决策者，在通胀、失业等各变数中需对那些变数采取容忍态度，并对政策和经济将如何互动做出假设。重要的是，这也是美联储新任主席提名人叶伦过去曾引用的一种研究方法。

同样，这项措施是否有效取决于一些条件：首先，人们相信美联储将会言行一致；其次，美联储要精于预测并且了解经济如何运行。

但这两点都没办法让人信服。

我们无从知道这是否仅是研究探讨，还是代表着联储高层想法的演变。我们也无法知道叶伦在推行前瞻性指引、以及抬高失业率门槛方面能有多成功。

显而易见的是，市场认为货币政策将对风险资产有利，这一点你看看Twitter就知道了。

如此看来，13年之间发生两场金融危机显然还不够。(完)

(译文审校 张明钧)

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