《SAFT专栏》英国一厢情愿假设退欧“平稳”的巨大风险

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/王琛/陈宗琦

路透5月11日 - 英国央行以“平稳”退欧的假设作为央行经济预测和政策的基础，无视退欧过程及英国经济情况不如预期的风险严重偏高。

而这还算是比较小的问题；更大的问题是，即使退欧过程只是小有不顺，英国央行大概都没有工具来应对，更不用提如果是一团混乱的情况了。

英国央行周四维持利率在0.25%不变，并再次预测薪资将恢复强劲增长，而且预测脱欧过程中会达成全面贸易协议，英国企业在央行预测期间能够继续进入欧盟单一市场。

考虑英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)目前为止强硬又不切实际的态度，以及欧洲谈判对手展现出的联合一致立场，英国央行的假设有些过头。

“以英国脱欧谈判非常有可能变得难堪来看，货币政策委员会(MPC)增长预测的风险是压倒性地偏于下档，”Pantheon Macroeconomics的Samuel Tombs在客户报告中称。

在记者会上被问及英国央行是否已为英国较无序脱欧构建模型时，央行总裁卡尼称英国央行并未进行此事：

“我们本将不得不就无序谈判进程的部分变数作出另一种预测，但我们尚未进行此事，”他说道。

是啊, 我猜想那肯定很累人。

正如手上有锤子的人，碰到什么事都想用锤子解决。英国央行因为没有什么降息空间，所以(自欺欺人地)觉得没有任何事是需要用到降息或非常规措施的。

换言之，如果你不会得到充分的答案，那就不要提问了。由于当前利率与零利率之间只差25个基点，即便是出现最普通的低迷状况，也可能会暴露出英国央行的可用工具并不充足，而英国或许很快就要陷入这种一般的低迷状况。

除了假定退欧谈判顺利进行，英国央行还一厢情愿，认为其他一切都会如其想象的那样。

他们的预估还基于这样的假设：英镑走软将吸引投资进入新的生产，最终会推高薪资，英国家庭将随之重新开始愉快地消费。

由于消费者与潜在的外国投资人都有解读能力，他们必然对特雷莎·梅与欧盟执委会主席容克前不久的晚宴有一番见解。容克在德国总理默克尔面前，形容特雷莎·梅是“自欺欺人”，对漫长而困难的协商毫无准备。在退欧情势较为稳定之前，投资会趁着英镑贬值而流入这个说法的真确程度，将远低于正常应有水准。

**谈判破裂也是策略？**

与政府一样，英国央行也面临艰困处境。英镑贬值导致今年通胀超标，达到3%左右，与此同时，薪资增长仍然迟滞，生活水准下降。

“这对英国家庭来说将有一段较难熬的时间，”卡尼表示，“实质所得的增长...将为负值，薪资也赶不上物价。”

因此，指望薪资在短期内调升是不可能的。

尽管这是不争的事实，加上英国央行也明确表示，无法对英国退欧的成本提供保险，但央行应为硬退欧的可能性做好准备，这一点似乎毋庸置疑。或者最起码来说，万一进度迟缓或不利，也要为退欧所引起的经济放缓做好准备。

英国在要求退欧条件方面相对弱势的地位，与其散漫浮夸的声势并不相称，这使得有些人已开始揣测，最后的结果绝对不会是“平顺”退欧。

“事态发展显然倒向一边，而英国手上的牌并不多，”Peter Ludlow在为Llewellyn Consulting所撰写的客户报告中指出；他拥有多年处理欧盟事务的经验。

“因此，不令人意外的是，有些英国人士和一些欧盟人士，都认为特雷莎·梅所抱持的立场是经过算计的--亦即她打算让谈判破局，因为就欧洲理事会条款所达成的任何协议，都不会被英国政坛所接受。对她来说，破局或许是容易的出路。”

特雷莎·梅在6月选举倘若大获全胜，或将能放手示弱及由此进行协商，但这对她自己和英国而言，可谓一场高风险的游戏。从英国央行周四的表现看来，这是一个他们觉得必须甘冒的风险。

如果经济陷入滑坡，就会是讨论非传统货币政策，甚或更加非传统货币政策的时候了。英国退欧情势倘若确实变得难以收拾的话，则讨论重点将转移至资本及外汇管控。对英国央行而言，当下讨论这个问题非但无益，反倒有害。

而对我们这些人来说，最好自谋打算喽。

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券) (完)