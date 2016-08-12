《SAFT专栏》英国低收益困境或让央行和退休基金都很受伤

2016年7月21日，图为一张五英镑面值的纸币和两名硬币。 REUTERS/Jon Nazca

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月11日 - 英国退休基金现处在两难境地，一方面退休基金需要考虑它们的负债，而另一方面英国央行又下定决心要降低市场利率。

这一问题的最终结果不但会影响数以百万计的缴费人员的退休问题，而且还会关系到不断扩大的量化宽松政策的成功。

周二英国发生了一件十分罕见的事情：英国央行欲向市场购买长期英国公债以实施新一轮量化宽松计划，但却未能吸引到足够的卖家，该行原计划购买11.7亿英镑公债，但实际规模还差5,200万英镑。

这是因为退休基金和其他长期投资者不愿在收益偏高的情况下出售债券，如果这样做，那么它们只能去购买其他资产，而其他资产可能没有那么安全、收益率可能更低、或几乎无法对冲退休基金的法定负担。

然而具有讽刺意味的是，众人的理性决定却带来了适得其反的效果，长期英国公债收益率出现了下降。

“量化宽松或许有极限，如果将债券出售给英国央行，那么手里拿着现金可以做什么呢？这样做的话，你会失去其他资产难以替代的更高的收入流，”High Frequency Economics的Carl Weinberg表示。

“如果你需要现金流来支付养老金、退休生活费或寿险现金支出，那么这是不可接受的交易。因此，我们会看看英国央行、欧洲央行和日本央行未来会推出什么样的量化宽松措施。如果英国央行在市场如此大量买入，导致公众手中所剩债券不足以用来融资，那么债券价格将会上涨，而收益率则会下滑。”

这当然是量化宽松的一部分作用，即一方面刺激风险较高证券的投资，带动更多的消费和投资，同时推动市场利率下滑。

问题并非只是英国的养老基金没有发现其它可与公债媲美的投资，而且公债对养老基金来说，既是投资组合的组成部分，还是衡量他们业绩及健康的标准。

**糟糕的计算**

当监管机构、养老基金经理和投资者判断一只基金是否对未来负债做好充分准备时，至关重要的单一推动因素就是英国长期公债的收益率。长期公债收益率被用来计算他们的未来负债。长期公债收益率越低，未来负债就越高，部分原因是低收益率与未来的低回报密切关联。

因此，当量化宽松普遍有利于金融资产价值时，特别是公债，则使得养老基金的资金越来越不足。

英国Pension Protection Fund周二称，该行业资金缺口触及纪录新高4,079亿英镑。

Actuaries Mercers本周还称，在截至8月9日的短短五天内，350家最大英国上市公司的养老金缺口就增加了100亿英镑至1,490亿英镑。

收益率一直在下降，不仅仅因为英国央行更加宽松的货币政策，主要还出于公投脱欧对英国经济前景的潜在影响。

由于英国连锁百货BHS以及英国钢铁工人退休金计划(BSPS)轰动的破产，养老金缺口还令养老基金经理胆战心惊。BHS和BSPS的破产引起了公众强烈不满，从而令监管部门有可能对资金不足的养老金采取更强硬的态度。

所以对于养老基金经理而言，收益率降低是个坏消息，不仅仅因为低收益率会影响基金经理的业绩，还因为这造成了一个投资谜题。没有什么是和公债一样安全的，因而对于养老金公司，卖出公债并买入股权或企业债会带来风险。精算师或许会认为，养老金计划没有配置多少长期公债，就会风险对冲不足。

当然，一个解决方案可能是，养老基金需认识到国债收益率的失真不仅仅是央行造成的，还是低增长和低回报持续的一个迹象。这要么是真的，要么他们现在持有的低收益国债将在某一天大大贬值。

要适应这一情况，养老基金或需要参与企业和个人都缴纳更多费用，或者降低福利。无论从政治还是金融角度而言，这两个选择都毫无吸引力。(完)