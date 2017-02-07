《SAFT专栏》多德-弗兰克法案并未造成贷款荒

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft/编译 王颖/艾茂林/侯雪苹

路透2月7日 - 鲜有证据表明，多德-弗兰克法案规则导致了信贷环境趋紧，至少从美国经济大面上来看是如此。

美国总统特朗普周五启动了对多德-弗兰克法案的修订，称这是对后危机时代这项管辖着银行、资本市场以及消费者金融保护等各方面事务的立法的重大改革。他说，采取这一举措是因为多德-弗兰克法案使贷款太难获得。

“我们可能会对多德-弗兰克法案做大刀阔斧的修订，因为坦率来讲，我们认识很多人，我的朋友，有着很好的业务，却借不到钱。他们就是借不到钱，因为银行不借给他们，因为多德-弗兰克法案的规定，”特朗普在与企业高管召开会议时表示。

前高盛总裁、现任白宫国家经济委员会主任柯恩站在特朗普一边，他签署了行政命令，随后强调了上述贷款趋紧论。

“现在银行业者不借钱给公司。银行被迫囤积现金，因为它们被迫持有资本，不能冒任何险。我们需要让银行重新回到信贷业务上来。这是我们的第一目标，”柯恩周五表示。

银行当然在借钱给公司，简单看一眼统计数据就可得出结论；目前工商业贷款规模相当经济产出的比例，为1980年代以来最高，1980年代资本市场要小得多，经济更加依赖于通过银行直接融资。

信用卡和汽车贷款处于或接近纪录高位，未偿抵押贷款规模距离危机前高位近在咫尺。

特朗普政府的看法，也和美联储备受外界关注的、针对资深贷款官员的调查结果不符。自多德-弗兰克法案生效以来，银行将大部分时间花在放松面向大中型市场机构的工商业贷款标准上面，而不是收紧这些标准。小型机构的工商业贷款也是一样。

据美联储，商业地产贷款标准在稳步收紧，这或许能解释身为地产开发商的特朗普为何能从朋友那里听到这种说法。但这种收紧也许是好事，因过去两年里监管机构一直在担心商业地产成为潜在的压力源头。

**并非“大到不能贷”**

还有一个彻头彻尾的谣传，就是认为多德-弗兰克法案对于那些大到不能倒的银行压制过猛，以致损害到这些银行作为资本中介的能力。该法案其实是为了因应大到不能倒银行的相关风险而诞生。

花旗集团(C.N)以不变美元计的放贷额在2016年增长6%，而当年美国整体经济增长率只有1.6%。摩根大通(JPM)N>的工商业贷款增势同样迅猛，不过该行决定降低学生贷款资产组合规模，致使整体贷款组合增长速度放慢。

从银行贷款市场情况，也可看出信贷不仅充足，还相对便宜。

汤森路透LPC数据显示，杠杆贷款市场上优先留置权三年期贷款发行人的平均收益率2017年迄今为4.5%，比一年前低了不止两个百分点。2004年以来就从没见过这样的水平。而且贷款资金不仅是用于全面收购或并购，据汤森路透LPC，去年的运营资本贷款规模创2007年以来最高。

有证据显示，多德-弗兰克法案的监管限制，可能让杠杆收购贷款受限，但这有部分归因于股价高企，股价高企导致需要更高的财务杠杆才有可能推动交易。这再次说明，从市场或银行安全角度看，这些限制是否很糟糕，还不是很明朗。

根据来自S&P Global Market Intelligence的数据，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码500个基点以上的超高风险贷款规模，从2015年的1,060亿美元急缩至2016年的200亿美元。

放松贷款限制的既定目的，也与众议院共和党人青睐的税制改革、或者是特朗普的选前提案有出入；特朗普选前提案中详细列出移除债务成本列为税务扣抵项的种种计划，这会是一大变革。

如果你即将让贷款变得很没有吸引力，那么为何还担忧取得贷款的难易程度呢？

如果特朗普双管齐下，既放松多德-弗兰克法案的限制，又取消对于借贷成本的扣抵，那么银行将会发现贷款需求直线下滑，而股票发行则会增多。

这并不是说多德-弗兰克法案自身的条款发挥作用。我们也不知道特朗普及他的团队会提出或执行什么。

企业信贷取得难易不是问题，而解决不存在的问题会制造出更糟糕的新问题。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)