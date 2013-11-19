《SAFT专栏》美国家庭热衷举债 企业却心态保守

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透11月19日 - 美国一般家庭热衷借款的盛况有如2008年一般，而企业却是兴趣缺缺。

一般家庭再度开始举债，而企业坐拥天量获利，但除了回馈发给股东之外，却找不出其他更好用途，这两者的落差，正是美国经济问题的核心所在。

一旦了解个中原委，你可能不光是能够娓娓道来为什么从艺术品到红酒都在改写天价纪录，也能侃侃而谈为什么就业及通胀率在偏低水准徘徊。

首先，我们来描述一下现在的状况。

一边是上周纽约联邦储备银行公布的资料，显示一般家庭现在正积极举债，离去杠杆化差得可远。

第三季家庭债务跳增1,270亿美元，是2008年第一季以来最大增幅。债务增加的情况是全面性的，美国民众增加借款，购买房子、汽车、付学费。家庭债务成长速度现在已经高过国内生产总值(GDP)及可支配收入的增速，重新回到2000-2010年代推动经济成长及一连串泡沬化的模式。

然而，就在企业获利/GDP比例达到战后高位之际，企业投资仍然处于上上次经济衰退期间水准。

把这想成是互相冲突的诱因之争。

一边是一般家庭及投资人，对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)强力放送的宽松银根措施，他们作出回应。美联储藉由买进债券及维持低利率，鼓励追逐风险，推动实体资产及金融资产价格上涨。

这带动许多价格改写新高，从艺术品、社群媒体公司、到纽约曼哈顿房地产。这已经不只是发生在富裕阶层的热潮，不过富人占了最大好处。在许多不同市场，房地产都强劲上涨，而许多人的退休基金里面的持股价值也在劲升。

另一边则是企业高层，这些人似乎都把他们的经济学课本抛到脑后。面对高利润率，企业高层并未选择投资及加强竞争力，反而似乎想继续压榨既有的生财资源，不想扩张。

由于企业投资以及支持这类投资的贷款是经济成长关键，因此美国经济便显得有气无力，就业及通胀陷于不甚安全的水准。

**迈向复苏之路？**

经济学家AndrewSmithers在新书“复苏之路：经济政策必须改变的理由及方式”的论点十分有说服力，他认为企业投资枯竭有一大部分要归咎于对企业主管的激励措施。

Smithers以1970年代初期拿来与当前情况对照。当年企业在新设备及目的投资金额，是股东股利的15倍。现在这个比例是不到两倍。就连离现在不太远的1990年代，这个比例还高达六倍。

为何如此？企业主管薪酬愈来愈高、向主管提供与股价短期走势连动性甚高的股票期权，这些作法改变了企业执行长的行为。

此外，再加上金融市场极度重视季度获利目标数字，这些因素形成一种企业风气，也就是合理的长期项目无法得到关注，因为这些项目不符合决策阶层的最大利益。作为一个执行长，如果一个项目要等到你已经卸任、再也拿不到每年丰厚配股的时候才有成果，为什么要花钱支持它？

这正是最大的矛盾所在－货币政策正在设法让一般家庭干蠢事，因为企业界的态度彷佛只有今天和未来一季才要紧。

可以说这两边都在作出愈来愈糟的资产配置决定。

在美联储公布的家庭债务报告中有一项事实，学生贷款大增的同时，学生贷款逾期的情况也在大幅恶化。在所有学生贷款之中，11.8%现在已经逾期90天以上。这意味着，目前逾期的学生贷款金额已经高于2001年年中时的学生贷款总量。

这所反映出的是，面对就业市场低迷，年轻一辈迫切希望留在学校取得新的可用技术，或是等待经济复苏到来。

但在企业投资低落的情况下，那个期望中的经济复苏似乎永远都受到延误。

前美国财政部长萨默斯日前指出，这种状况有一部分是人口因素造成--某些经济体的人口组成变化，造成只有资产泡沬才能创造出足够的力量，协助失业适度下滑。

但情况也很有可能是，我们所需要的不是泡沬，是企业由股东有效掌控，而不是由高层主管掌控。(完)

(编译 蔡美珍；审校 田建华/艾茂林)

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