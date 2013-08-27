《SAFT专栏》美联储缩减购债预期遭遇数据现实

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月27日 - 单独来看，美国的经济数据无法让人认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)将会从9月开始缩减购债规模。

然市场和分析师的主流看法仍是预期美联储会在其9月会议上宣布开始缩减每月850亿美元的购债规模。

从表面上来看，这样的预期应该会受到周五公布的新屋销售和周一出炉的耐用品订单数据的双重重击。

美国7月独户型新屋销售减少13.4%，因缩减刺激的预期推升抵押贷款利率，进而让消费者的兴致下滑。房市可以带动就业和消费者支出，其复苏一直是美国经济正在回春的重要论据。

新型洗衣机和暖气系统市场同样令人感到市况冷清，这从7月耐用品订单大幅下滑7.3%，创去年8月以来最大降幅中可以得到印证。7月扣除飞机的非国防资本财订单减少了3.3%，该数据和企业支出计划息息相关。7月核心资本财订单实际上减少了1.5%，为2008年金融危机年以来最大降幅。

股市和政府公债市场因该消息而走升，但并非是信誓旦旦地认为投资者终于相信缩减刺激不是可能的选项。

未来几天可能会发生以下两种情况之一。

其中一种情况是，美联储，我的意思是美联储主席伯南克和其核心支持者，可能会试图营造一种感觉，即美联储希望见到更多更好的数据，之后才会开始减少买债。这可能是透过一场演说，或者美联储官员发表一连串评论，也可能是某篇引述联储内部消息人士的新闻报导来营造这样的感觉。如果真是如此，市场可能会应声上涨，新兴市场也会欢欣鼓舞地走扬。新兴市场的货币和资金因缩减预期而饱受压力。

另一种情况是，美联储放出这类消息，但这次暗示9月缩减购债仍在计划中，但或许会强调对实质经济的影响将不大，或者用其他方式将其淡化为一种形式，即长期正常化过程中的开端。换言之，缩减购债将会发生，但不要担心，这从一开始就没有什么大不了的。

**道理和理由是两回事**

如果后一种情况发生，市场不会高兴。在一定程度上，风险资产会受到冲击，因为实际上，债券购买的效果主要是作用于金融市场，促使投资者从美联储那里拿到现金，然后去购买潜在回报率更高的资产。

然而，如果促使某种事情发生的公开理由不再具有说服力时，就应该开始寻找另一种潜在的理由，一种也许明白说出来会很难或更危险的理由。

美联储总不能说缩减购债规模是因为买债这种举措效果没有那么好，或者风险(越来越大的泡沫或即将出现的市场混乱)盖过了所能带来的好处。央行不愿意让人觉得他们被迫采取某种立场，也没人喜欢承认自己精心的布局没有取得成效。

很明显，经济当中并不乏亮点。家庭负债情况有所改善，联邦赤字也在下降--从2009年相当于经济产出的逾11%降至今年的约4%。

楼市是另一个亮点，但也正因为如此，才让周五的新屋销售数据显得愈加让人扫兴。10年期公债收益率从5月缩减购债传闻刚开始流传时的1.63%跳涨至现在约2.8%，抵押贷款利率也随之攀升。

虽然许多投资者以现金买入房屋，但这些投资者实际上对于风险环境高度敏感。随着利率上升，现金买家将会随着传统的抵押贷款借贷者一同逐步减少。

总而言之，如果你只是听央行所说，并且把它和实际经济数据比较，那么美联储对缩减购债规模的强调就会把你搞糊涂。

真相也许是，缩减购债规模是一次很好的风险管理，有必要发生，但过程却让人痛苦。这样的话你就不用指望能从伯南克或者他的继任者口中听到。(完)

(编译 戴素萍/郑茵; 审校 李春喜)

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