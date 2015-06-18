《SAFT专栏》美联储暗示缓步推进升息 股市心领神会

图为早间潮湿的大理石路面映出的美联储总部大楼的倒影。 REUTERS/Jonathan Ernst

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/王颖/汪红英

路透6月17日 - 股市通常在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前呈现的上涨走势这次并未出现，不过在声明宣布后确实略有走高。

而且理由很充分：美国联邦储备委员会(美联储/FED)以及主席叶伦的大多数言论，都反映出该央行希望利率脱离低点，但并不准备让政策迅速回归常态。

外界目前预期2015年会升息一次、甚至两次，这样的话风险资产可就不好过了。只有最乐观的人才会预期股市将波澜不惊地平稳渡过。

影响更大的是，美联储看似会在进程开始后以更加缓慢的步伐升息，而且未来可能根据数据状况刹车甚至掉头。

叶伦在会后记者会上敦促观察人士不要过度关注首次升息，而是要着眼于升息的“整体轨迹”。

这婉转的说明，“我们会升息，但不会过度。”

“预计经济形势的发展将要求联邦基金利率目标只能逐步上调，”叶伦表示。

公开市场委员会和叶伦还认为，重申一下3月政策声明中的一段话是适当的，这段话并不只是简单的陈词滥调：

“委员会目前预计，即便就业和通胀都接近符合目标的水准，但在一段时间内，经济状况可能要求联邦基金利率目标维持在委员会认为的较长期正常水准之下。”

美联储宣布维持利率不变，同时公布最新预估，称今年年底联邦基金利率料在0.625%。这意味着今年美联储将升息两次。从期货市场情况来看，人们对于9月、10月和12月均将升息的预期降温，但仍预计年底之前至少有一次升息。

对基础利率的长期预估则大幅下修：对2016年底利率的预估中值现为1.625%，低于3月份预估的1.875%。对经济成长的预估小幅下修，对失业率的预估则小幅上修。

**别抱错误想法**

总体情况就是，美联储准备升息，但煞费苦心地让市场不要反应过于激烈。

“某种程度而言，对升息渐进性的强调，也许就是为了将利率开始正常化后给市场造成的冲击最小化，”High Frequency Economics分析师Jim O'Sullivan在给客户的研究报告中写道。

市场似乎理解了这层意思。政策决定公布前，标普500指数.SPX小幅走软，政策公布之后则转为上扬，收盘录得小幅涨幅，盘中一度从当日稍早所及低点上涨逾0.5%。

过去，投资者可以期待FOMC声明发布之前，股市往往会出现一些还不错的涨幅。对所谓的股市在FOMC声明发布前上涨的现象，各方也有诸多研究。纽约联邦储备银行进行的一项研究详细指明，自1994年以来，美国股市超过80%的涨幅是在FOMC声明发布前的24个小时内录得。

而且股市的涨势并未随着美联储发言戛然而止。Bespoke Investment的数据显示，标准普尔500指数在美联储开会期间的平均涨幅为0.3%，是该指数所有交易日平常涨幅的10倍。

虽然联储的研究并未给出定论，但显然表明投资者已经摸清了门道，即美联储所说的以及所做的多半可能会推高股市。

这其中的原因很可能是，美联储曾经赖以影响经济的手段如今已不再那么有效，一定程度上是因为，经济基本面发生了改变，还有可能是因为，在利率水平处于低位时货币政策的效力有限，现在的情况尤为如此。

这使得美联储不得不仰仗资产价格上涨来刺激增长，从而几乎肯定抑制美联储的升息意愿。

有鉴于此，在9月份及很可能是九年以来首次升息到来之前，有可能会出现两种情况。第一种是，当美联储真的加息时，市场并不喜欢。市场从来都不喜欢美联储加息，但如果市场开始对加息泰然处之，美联储可能更乐得如此。这样的话市场或许会跌上几个百分点。

但也有可能出现另一种情况，即美联储继续释出安抚讯号，而投资者也心领神会。

由此一来，美联储所引发的股市涨势，或许还能伴随我们很长一段时间。(完)

(译文审校 徐文焰/许娜/龚芳)

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