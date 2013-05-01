《SAFT专栏》美国企业业绩有如哈哈镜效果般扭曲

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

路透4月30日 - 美国企业业绩彷佛是哈哈镜投射出的扭曲影像：获利巨大，营收却诡异地缩水。

企业获利强劲成长，目前为止，标准普尔500指数成份股公布的第一季获利成长2.1%，其中70%超越分析师预估。乍看之下，这像是非常不错的成绩，特别是考虑到企业获利相对于美国经济规模的比例目前已经接近不久前创下的纪录高位。但企业营收却在下滑；较上年同期减少0.6%，这是过去三季以来的第二度衰退。

了解这种无法持续的现象何以形成，以及可能会持续多久，不仅是预知股市未来发展的关键，可能也是了解美国经济前途的关键。

那么，企业是怎么能够从愈来愈少的营收里面，保留住愈来愈多的利润呢？一部分是透过高效率，但一部分是靠老方法：停止为未来投资。

过去经验中，获利与投资的关连程度相当紧密，企业将高利润率视为应该投资新产能及增产的讯号。投资活动创造新产能，代表竞争更加激烈，利润率也随之下滑。

但自从2000年以来，企业投资已经减少到大萧条时期以来最低水准；在此同时，获利能力则改写纪录新高。经济学家Andrew Smithers认为，投资偏低，是受到企业薪酬文化影响，目前的薪酬文化等于是鼓励企业主管在手上股票选择权到期之前，努力让公司股价在两年到五年时间上涨。如果你是一位五年或七年后就要下台的企业CEO，何苦要为新设备进行一笔15年的投资呢？

若果真如此，这意味着，当投资项目逐渐老旧，企业的生产产能将逐渐空洞化。以制药公司为例，或许现在有绝佳获利，但获利随着专利到期而下滑，而在研究开发的投资偏低，则意味着公司将没有新的专利发现可以填补到期专利。

“企业彷佛是把目前的获利能力视为意外收获，而不是永久状态，”基金管理公司GMO主管Ben Inker在客户报告指出。

“将获利视为意外收获当然不算非理性，但在企业高获利能力持续将近20年的情况下，企业还这么保守，令人感到惊讶。”

**是谁在储蓄？**

当然企业获利也是由政府和家庭储蓄，以及经常帐赤字所左右。实际上，个人和政府储蓄的越多，流进企业帐户里的资金就越少。因此赤字支出及消费者借钱支出，一直是维持获利在高位的重要因素，而自金融危机以来，这两个部分合计的储蓄率来到难以为继的负5%左右。

对获利来说，这太好了，但这并不是个长久之计。

尽管1月时薪资税调高约2%，但第一季消费者支出却有3.2%的不错增幅。政府的税收增加了，但消费者的支出花费主要是因为减少储蓄所致，这使得其储蓄率来到2.6%，远远无法支应退休生活。

如果政府认真看待减赤问题，或者如果家庭决定增加储蓄，在所有其他因素都相同的情况下，获利势必将会下滑。

因此，我们的情况相当特别。获利在创纪录，而营收却在下滑。政府和消费者借钱支出的方式，完全符合难以为继的定义。

或许欠缺投资，足以说明大环境信心的匮乏。

GMO的Inker认为，在投资没有增加的情况下，或许还能继续如此，但或许对社会上的许多人来说，这不是能够认同的方式。毕竟，这些获利将透过股利回馈给投资者，当中多数股利进入富人手中，一些则用来作为消费支出。

“富人可能无法买下够多的商品和服务，好让这样的方式继续下去，但即使真能如此，这几乎肯定会使得穷人更加反感，直到他们可以用选票来发泄怒气，”他写道。

货币政策也在发挥作用，但只会让消费者买更多不应该要买的东西，并不能鼓励企业投资。经济似乎身陷在借贷、支出及资产通胀的不断循环中，欠缺增加实质经济成长所需的基本面投资。

或许经济和股市可以暂时继续这种欢乐却撑不了多久的情况，但指望这种方式，似乎承担的风险要多过于报酬。(完)

(编译 蔡美珍/戴素萍; 审校 王洋)

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