《SAFT专栏》美国科技股挫跌灾情或将蔓延

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/张涛

路透4月15日 - 把这波股市跌势描述成仅限于科技股的修正，可能过于乐观也言之过早了。

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)拉抬股市的助力正在逐渐减弱，而股市融资余额已达到历史高位的情况下，一开始只是最贵股票的跌势，可能很轻易就连比较保守的投资部位也受重创。

Nasdaq指数.IXIC上周创2012年6月以来最大跌幅，虽然美国三大股指周线均下跌，但灾情最重的是之前受惠于上行动能强劲的个股。Twitter(TWTR.N)目前比年内高点大跌了40%以上，Netflix(NFLX.O)跌了27%，Facebook(FB.O)跌了近20%。整体社群媒体类股去年上涨65%，今年以来跌了15%。

对于我们这些在网络股没什么曝险的人来说，当这些高价网络股纷纷中箭落马时，很容易会找理由自我安慰，认为自己不会受到影响。

不过这次的情况，确实有一些理由值得令人担心。

美联储展开量化宽松(QE)以来，美股劲涨，如今出现疲态，今年以来已经转为下跌，这个转变与美联储开始缩减买债同时出现，应该不算是巧合。

美联储买债是对金融市场的一大助力，但风险较高的投资工具受益程度是不成比例的高。大体上，风险较高的个股表现优于安全牌个股，而社群媒体股及生物科技股又是风险最高的板块。

在这股助力退场时，估值被炒作得最高的个股，自然会首当其冲受创最深，但实际上，量化宽松是一种鼓励所有风险的政策。因此，虽然你或许会预期，在QE退场时，与民生必需相关的个股股价，表现会优于涨多的科技股，但股票本质上比债券的风险更高，股市整体所感受到的压力将是下行。

这也正是2000年及2007年的情况；虽然目前股市估值还不到2000年那种不合理的程度，目前对于债务问题的警觉性也不像2007年那么低，但这不代表这次美股大盘就能躲过下跌打击。

**保证金负债**

保证金负债(股市融资)，是指用于购买股票的借入资金，这个负债水平通常被当作预警信号。据纽约证券交易所(NYSE)的最新数据，保证金负债在2月份达到了纪录高位，比上年同期增加27%，过去两年上升了将近70%。

虽然有些保证金借款可以用于押注股票不会上涨，但其总体历史趋势是在股票市场中追逐大涨行情。保证金负债在2000年股市即将大跌以及2007年市况刚开始变差的时候都曾达到顶点。

同时，保证金买入活动可能集中在那些涨得最高最快的个股。如果保证金负债开始下降--数据可能会显示已经发生这种情况，那么那些股票就会成为表现最差的个股。

但届时那些个股走势的恶化程度会有所不同。在面临压力时，保证金借款人不仅卖出那些借钱买入的股票，而且也会抛售那些价值保持得较好的股票。

对冲基金也在借入更多的钱来投资，这进一步提高了股市急剧波动的可能性。对冲基金的总资产与资本之间的加权平均比率最近达到1.70，略高于2007年触及的上次高点。

这些绝非意味着在劫难逃。未来很长一段时间内，杠杆与债务水平还可能继续不断创出新高，而且在冰雪消融之后，美国经济成长可能变得非常强劲。换句话说，不论理由是否站得住脚，股市还是可能继续上行。

现在市况与2007或2000年的主要区别，并不是科技股背后的故事或者对于财产的狂热追逐。差别在于，我们都很清楚，在一定程度上，过去几年的涨势是由官方政策推动的。

泡沫开始噼啪作响，而官方刺激政策则在缩减，而且还发出了大量公正的警告。

这预示着股市继续面临下滑压力，整个市场一定会感受到这种压力。(完)

(译文审校 王冠中)

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