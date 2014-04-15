《SAFT专栏》美国科技股挫跌灾情或将蔓延

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/张涛
路透4月15日 - 把这波股市跌势描述成仅限于科技股的修正，可能过于乐观也言之过早了。
在美国联邦储备委员会(美联储/FED)拉抬股市的助力正在逐渐减弱，而股市融资余额已达到历史高位的情况下，一开始只是最贵股票的跌势，可能很轻易就连比较保守的投资部位也受重创。
Nasdaq指数.IXIC上周创2012年6月以来最大跌幅，虽然美国三大股指周线均下跌，但灾情最重的是之前受惠于上行动能强劲的个股。Twitter(TWTR.N)目前比年内高点大跌了40%以上，Netflix(NFLX.O)跌了27%，Facebook(FB.O)跌了近20%。整体社群媒体类股去年上涨65%，今年以来跌了15%。
对于我们这些在网络股没什么曝险的人来说，当这些高价网络股纷纷中箭落马时，很容易会找理由自我安慰，认为自己不会受到影响。
不过这次的情况，确实有一些理由值得令人担心。
美联储展开量化宽松(QE)以来，美股劲涨，如今出现疲态，今年以来已经转为下跌，这个转变与美联储开始缩减买债同时出现，应该不算是巧合。
美联储买债是对金融市场的一大助力，但风险较高的投资工具受益程度是不成比例的高。大体上，风险较高的个股表现优于安全牌个股，而社群媒体股及生物科技股又是风险最高的板块。
在这股助力退场时，估值被炒作得最高的个股，自然会首当其冲受创最深，但实际上，量化宽松是一种鼓励所有风险的政策。因此，虽然你或许会预期，在QE退场时，与民生必需相关的个股股价，表现会优于涨多的科技股，但股票本质上比债券的风险更高，股市整体所感受到的压力将是下行。
这也正是2000年及2007年的情况；虽然目前股市估值还不到2000年那种不合理的程度，目前对于债务问题的警觉性也不像2007年那么低，但这不代表这次美股大盘就能躲过下跌打击。
**保证金负债**
保证金负债(股市融资)，是指用于购买股票的借入资金，这个负债水平通常被当作预警信号。据纽约证券交易所(NYSE)的最新数据，保证金负债在2月份达到了纪录高位，比上年同期增加27%，过去两年上升了将近70%。
虽然有些保证金借款可以用于押注股票不会上涨，但其总体历史趋势是在股票市场中追逐大涨行情。保证金负债在2000年股市即将大跌以及2007年市况刚开始变差的时候都曾达到顶点。
同时，保证金买入活动可能集中在那些涨得最高最快的个股。如果保证金负债开始下降--数据可能会显示已经发生这种情况，那么那些股票就会成为表现最差的个股。
但届时那些个股走势的恶化程度会有所不同。在面临压力时，保证金借款人不仅卖出那些借钱买入的股票，而且也会抛售那些价值保持得较好的股票。
对冲基金也在借入更多的钱来投资，这进一步提高了股市急剧波动的可能性。对冲基金的总资产与资本之间的加权平均比率最近达到1.70，略高于2007年触及的上次高点。
这些绝非意味着在劫难逃。未来很长一段时间内，杠杆与债务水平还可能继续不断创出新高，而且在冰雪消融之后，美国经济成长可能变得非常强劲。换句话说，不论理由是否站得住脚，股市还是可能继续上行。
现在市况与2007或2000年的主要区别，并不是科技股背后的故事或者对于财产的狂热追逐。差别在于，我们都很清楚，在一定程度上，过去几年的涨势是由官方政策推动的。
泡沫开始噼啪作响，而官方刺激政策则在缩减，而且还发出了大量公正的警告。
这预示着股市继续面临下滑压力，整个市场一定会感受到这种压力。(完)
(译文审校 王冠中)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。