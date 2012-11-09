《SAFT专栏》美国大选硝烟散去 银行业或将开始认清现实

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表个人观点)
撰稿 James Saft 编译 洪曦/兰秀娟
路透11月8日电---自美国大选以来,银行股跌势惨重,不过目前推动市场走势的银行监管因素,或许能为投资者带来一些希望.
总统奥巴马成功连任,以及几位坚定支持严格监管金融业的议员胜选--例如马萨诸塞州当选参议员沃伦(Elizabeth Warren),使人们愈发认为经营环境将逐渐困难起来.
虽说距离52周高点不太远,但是KBW银行股指数比大选前夕低了大约4%.摩根士丹利(MS.N)自大选前夕下跌8%;花旗(C.N)跌去约4%.
由於多德-法兰克法案得以保留,此次大选或许会促使银行认真思考自身及行业前景.简而言之,银行业或将开始调整方向,摆脱没有盈利的业务部门,甚至在薪酬问题上强硬起来.
没有比瑞银集团UBSN.VX更加合适的例子了.这家银行最近对投资银行部门进行了彻底改革,裁员10,000人并撤出许多固定收益领域.瑞银大概算是跨国大银行里失败的典型例子.多年以来,这家银行在多种领域展开收购,并以高薪聘用精英人才.但是在它想方设法进入的这些领域,最後却落得无力竞争.
市场绝对喜欢瑞银面对现实的举动.与宣布上述改革计划之前的10月末相比,瑞银目前股价要高出逾16%.瑞士银行业监管机构的管控更趋严格,要求银行资本金水平必须大幅提高,这无疑影响到了瑞银的决定.
"我认为许多银行并未真正意识到新资本规定在2019年全面生效时的影响."瑞银董事长韦伯对德国商报(Handelsblatt)表示.
"另一方面,我们非常清楚当前的新环境.此外,瑞士当局规定资本金比率需高出巴塞尔协议III中要求的10%."
如果罗姆尼当选美国总统,华尔街许多高管就会说,海外加强银行业监管给美国本土银行提供了扩大全球份额的机会.不过在今天,这也只能是一个假设了.
**谁的获利,估值如何?**
若未来银行规模果真变小,不如以往浮夸,则将有诸多的理由去认定这对银行业的投资人非常有利.
银行股不仅是因为景气困难而价格低廉;其股价之所以便宜,是因为投资者虑及银行业不断爆出丑闻,而且获利水平极为动荡,从而给予相当大的折价.按股东权益报酬率(ROE)来计算,规模较小及风险较低的银行的获利可能较少,但可能获得更佳的估值,因为尽管其获利较低,但却更为保险.
银行业雇员最多能把该行业一半的营收收归囊中,而金融中介长达数十载的荣景却将股东们晾在一旁,因银行业者为了成为全能银行而纷纷争抢人才,不过最终也是徒劳.随着这样的情势扭转,预计银行业薪酬将下降,从而让获利升高.
市场对确定性的喜好程度胜於其他任何东西.预计业务内容简单、分支机构状态良好的银行,其获利的可预期性将提升.通过下调薪酬来提升盈利能力,再加上波动性较小,应会使投资者愿意为投资银行股付出更多代价.
**火鸡会欢庆感恩节吗?**
显而易见,押注这一结果将面临巨大的风险.首先,寄望银行高管谨慎使用股东的钱,就好比期待火鸡赞成感恩节.因为这并不符合他们的最佳利益,而且这样寄望就相当於承认快速扩张企业是愚蠢的,或更加糟糕的.没有人愿意一边减少自身及朋友们的薪资,一边承认他们若非傻瓜、就是无赖.
唯一可以给予投资者保护的是领导阶层,而知悉董事会和高阶主管的想法及他们的薪酬红利为关键所在.但不要指望迪蒙领导下的摩根大通,或戈尔曼领导下的摩根士丹利会做出像瑞银一样的举动.
第二大风险是,尽管我们可能认为获利较稳定、资本比率偏高的银行是不错的投资对象,但银行股价或许仍有很大的下跌空间,才能达到合适的估值.
买入银行股的时机可能尚未来到,但我们正在接近这一时机,值得加以注意.(完)
译文审校 程琳/张明钧
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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