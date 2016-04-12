《SAFT专栏》日圆不跌反涨 可能表明货币政策力有不逮

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛

路透4月12日 - 日圆突然大涨，不仅让日本央行头疼，也表明货币政策可以做到的事情正在达到极限。

日圆兑美元最近几周急涨，并触及17个月高点，自日本央行1月实行负利率政策以来累计升值了11%。

由于重振日本经济的安倍经济策略部分指望疲弱日圆来刺激出口，所以日本政府并不欢迎日圆涨势。日本内阁官房长官菅义伟周一警告称，20国集团(G20)就避免货币竞贬达成的共识，并不意味着日本不能实施干预以阻止日圆的“单向走势”。

国际货币基金组织(IMF)将于本周稍晚召开会议，日本如果此时在汇市抛售日圆，时间点比较尴尬。但若是把它看作短期金融外交问题，就低估了问题的严重性。

“已经有重要迹象显示，欧洲央行与日本央行正在失去对市场的影响力，”SLJ Macro Partners的对冲基金经理Stephen Jen在客户报告中写道，“例如，美元/日圆最近出现的修正，就说明日本央行的政策不再有效。”

负利率在日本引发了一些意外的后果。股市下跌了13%，而银行的业务模式受到负利率损害，因此受到的打击最为严重。这促使许多人相信日本央行受到制约：负利率，以及大规模购买股票与债券，都没有达到预期效果。

此前热情支持安倍经济学试验的许多外国投资者，因此变得悲观。自从即将实施负利率以来，外资在日本股市卖超460亿美元。作为避险措施，包括对冲基金在内的许多投资者，正在出脱此前买进日本股票和卖出日圆的交易。日股与日圆走势通常相反。卖出日本股票，同时也要买进日圆，许多人现在就是这么做。

日本当前面临的问题在一定程度上也源于华盛顿。美国联邦储备委员会(美联储/FED)对于升息的积极态度减弱，推低了美国利率，并导致美国与日本公债收益率(殖利率)之间经过通胀调整的差距缩小一半。结果买进日本公债也不再像1月时那么没有吸引力，而且市场似乎怀疑日本央行是否具备让买进日债变得更不划算的能力。

**行动大同小异，但并不协调一致**

日本央行及日本政府因此走投无路。

日本央行手中已经拥有大约三分之一的可流通日本政府公债，而且每个月政府发行多少，央行几乎买进多少。继续买下去的空间已经不大了。

利率可能被拉低了，但现在似乎看得更加清楚，成本要高于收益。

至于通过卖出日圆进行干预，以压低日圆汇率，从历史上来看，只有各方齐心协力，才能在较长期内发挥作用。

当然，日本仍可以采取更多的财政刺激手段，而且很可能会这么做，否则就只能承认安倍经济学试验难成正果。

美元自20国集团(G20)1月会议之后不断走软，曾令人猜测这次会议达成了默契或者是秘密协议，可能使得日圆强势成了为解决更大问题而需忍受的附带损害。存在这种协议的可能性极低，不过，因此卸掉了人民币身上的压力，全球决策者顿感轻松多了，这点确实不假。

比较可能的情况是，主要玩家真心乐意让自己的一举一动显得是那么回事，真像是达成了限制美元涨势的协议一样。这又回到了货币政策实际局限和以邻为壑式的货币贬值问题。

“这次货币战的赢家可能断定，自己所获得的好处不足以抵消附带的资产市场动荡所造成的负面冲击，”花旗银行的汇市策略师Steven Englander在客户报告中写道。

“基本上，他们承认政策无效，或者至少是货币政策无效，G20声明基本上也承认了这点。”

结果是波动加剧，因为政府与央行将不愿意干预市场或者推低利率，这让市场可以随心所欲。

更大的疑问是，一旦金融危机以来就享受安全网保护的投资者与市场意识到，这张安全网不复存在，将会做何反应。

央行将会变得不那么积极，这是不可避免的，但这种情况未必十分有趣。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券。)