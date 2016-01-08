《SAFT专栏》人民币是中国货币 却让美联储忧心

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透1月7日 - 曾记否？当初中国和人民币贬值让美联储头疼，也是突如其来地当头一棒。哦，现在又来了。

人民币看来是要继续贬下去了，这不仅会给其他新兴市场与亚洲经济体造成压力，而且将给处于低迷状态的通胀又浇上一瓢凉水。

这可能压抑美国通胀，削弱美联储升息能力。如果美联储只能做到升息一两次，然后就被迫再度考虑放松货币政策，股票等风险较高的资产不会喜欢这种情势。

在中国允许人民币创下五个月来最大跌幅之后，周四股市再度急挫，标准普尔500指数.SPX收低2.4%。

人民币的中国持有者有充分理由准备抛售，中国自身也有充足理由想要允许人民币贬值，同时替代性措施越来越有限。因此，人民币大幅贬值是全球经济与全球市场未来数月面临的主要风险。

美联储在9月因“全球风险”推迟了外界普遍预期的升息，外界普遍认为这是因为中国问题看来不仅可能会抑制出口，还可能推高美元。

美联储12月适时升息，此前国际货币基金组织(IMF)将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子--中国不想因受到争议的贬值而影响这一决定。

美联储官员最近在中国问题上尽力表现得很淡定。克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，他们已经“考虑到”中国“经济疲软”，这大致呼应了旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)所发表的安抚性评论。

但看看12月会议记录，就会发现他们还是有点担心的。美元强势和海外经济增长迟缓，以及“对实际通胀仍处低位十分担忧”都被视为未来升息的潜在障碍。

美联储主席叶伦能够让决定得到一致支持，但表面之下的分歧仍然存在，尤其是理事布雷纳德和塔鲁洛稍早所表示的担忧。

**资金想外逃**

中国A股市场本周出现两天大跌逾7%并触发熔断机制。

要把中国股灾视为全球经济成长主要风险的副作用，而不是原因。中国投资人希望撤离中国股市的理由，和他们想要出脱人民币的理由差不多。

中国内地投资人想要减持人民币部位，有两大原因：其一，他们认为人民币会进一步下跌，其二，他们自身有充分的理由想要把一些资金移转至海外。中打击贪腐，加上经济放缓，导致忧心未来的人民币持有者一心想要撤离人民币，对价格已经不那么在乎了。他们只在乎把一些资金移转到海外，或许是为了抵销掉美元债务，而且也为了防范遭到没收或更糟的情况。

中国对去年股灾所采取的应对之道，只是让情况变得更糟。这些压制举措让投资人燃起资产多元化的欲望，而人民币下跌则凸显持有其他货币的好处。

或许有所转变的是，官方愿意动用庞大的外汇储备来拉抬人民币。周四公布的数据显示，中国上个月外汇储备减少了创纪录的1,080亿美元，使得2015年总共下降了5,130亿美元。但外汇储备仍有高达3.33万亿美元，不过鲜有央行乐见外汇储备每月烧钱的速度会像中国12月的情况一样。

至于美联储，此时别无选择，只能作壁上观。中国或许还会出手因应，但看来最有可能的是将会导致美元兑人民币等其他地区与新兴市场货币进一步上涨。

当中让人感到些许宽慰的是，美国以内需为主的经济相对强劲，且就业市场持续好转。

市场仍面临重大风险，而这不在于他们如何应对中国市场的进一步下跌，而是如果美联储甫开始升息之路就被迫迅速叫停，他们会如何应对。(完)