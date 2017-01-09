《KEMP专栏》沙特和俄罗斯原油减产速度不一致

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/刘秀红/侯雪苹/李爽/王琛/高琦

路透伦敦1月6日 - 石油输出国组织(OPEC)和非OPEC成员国已誓言在2017年上半年合计平均每日减产逾170万桶。

沙特及其海湾盟国料将立刻执行大多数的减产工作，但其他OPEC和非OPEC产油国可能分阶段逐步进行减产。

在2017年上半年期间合计减产量应该会与日俱增，并且自第二季起开始对供需平衡带来最大影响。

在夏季开始应该会感受到市场趋紧，因为减产已全面实施，美国炼厂为驾车旺季而增产，以及沙特和伊朗的原油消费量开始上升。

综合这些因素，经济合作暨发展组织(OECD)和非OECD经济体在上半年的原油消费量会持续增长，这应该也有助于供需趋于平衡。

OPEC和非OPEC产油国将视市场情况，来决定是否将减产计划再延长六个月。

如果他们决定延长，那么2017年下半年供需将更快地趋于平衡。

**正价差消失**

多数交易商预计油市恢复供需平衡的时间会晚一些，2017年上半年的期货价格呈现正价差，但到了下半年则出现趋平甚至逆价差现象。

期货价格的结构与上半年减产逐步切入并延续至下半年的状况相符。

但产油国之间减产速度的不一致加大了不遵守协议的风险，尤其是在上半年快结束时以及下半年。

如果减产协议成功提高了油价，并拉低了过剩库存，一些产油国可能就不会全部落实他们承诺的减产幅度。

减产初期沙特及其盟友的合规程度有望最高，而到最后，俄罗斯等国家的合规程度可能会最低。

**生产方案**

多数情况下，一口新井在建成后最初几天、几周或几个月内的日产量最高，这时候储层的自然压力最大。

之后随着压力的下降，日产量也往往会逐步减少。

可用一条下降的曲线来描述产量。(原意出自于一篇1919年Beal著述：“油井产量下滑及其极限”)(“The decline and ultimate production of oil wells”, Beal, 1919)

石油生产商用几种方法来弥补现有油井的产量下降，并维持油田产量。

可以从现有孔洞(在旧油田或新油田)钻探新油井，取代现有油井下滑的产量。

藉由人工举升(artficail lift)取代油井天然压力，用地面泵或井下泵提高老油井的产量。

向生产层注入水、气体和化学品，将更多剩余石油扫向油孔，并使其更容易地流动，以刺激老油井的生产。

大多数产油国既有老油井也有新油井，这些油井年份不同，所处的产量下降阶段也不同，有些使用的是人工举升，或者二次和三次采油技术。

因此，生产商油有一套可供减产的选项，他们可关闭或堵塞现有油井，停止人工举升设备，停止钻探新油井，或者缩减二次和三次开采来减产。

OPEC称，“按照一项加速的时间表”，非OPEC产油国承诺“自愿或通过有控制的减产，来削减他们各自的石油生产”。这暗示了这些选项的重要性。

**如何减产**

沙特及其盟友可能会对老旧油田的老旧油井进行关闭或减产。

据油井数据分析，沙特在2008/09年度OPEC上一轮减产期间关闭了超过1,000口油井。(来源于2016年OPEC“年度统计报告”)

其中多数都是低产能(以及认为老旧)的油井，因为仍在生产的油井降幅远超过实际产出的降幅。

单井产出大幅增长，表明老旧和低产能油井关闭，较新及产出较高的油井则继续生产。

沙特的产出灵活性主要在于，该国有能力关闭或重新启动数以百计老旧油田的老旧油井。

关闭老旧油田和油井有其经济效益，因为这可以延续他们的开采寿命，并增加其最终开采量。

反过来，沙特可以让老旧油井恢复生产以提高产出，但同时也会降低最终开采量。

因此这一次沙特可能通过关停老旧油井和油田而兑现大部分停产承诺，这种方式可相对较快地实施。

科威特和阿联酋可能采取类似策略，从而尽快减产。

据一名了解沙特石油政策的海湾消息人士周四称，沙特1月的原油日产量已降至1,005.8万桶，全面落实了OPEC减产协议。

**北极以及亚北极地区**

沙特及其海湾地区盟国的海上油井及浅海油井相对易于直接关停，但其他国家要关停油井要困难得多。

俄罗斯的情况尤甚，该国曾警告称，无法在不冒险造成不可逆损害的情况下，关停北极和亚北极地区的部分现有油井。

在北极冰冻地区，石油带着高温从地下深处泵出，这样可防止油井和油田设备受损。

在北方的冬季关停运行中油井所带来的问题明显最大，受影响的油井数量在冬季是最多的。

鉴于此，俄罗斯目前是通过产出的自然减少以及新油井钻探的削减，来实现其承诺的减产规模。

依赖油田产出的自然减少，而非关闭现有的油井，这样做能让俄罗斯政府更容易获得为数众多的私营产油商的配合。

**逐步加大减产力度**

出于对上述问题的认识，俄罗斯和其它非OPEC产油国都争取到了逐步加大减产力度的权利，使得六个月期间的平均减产量达到承诺水平即可。

俄政府官员已经反复强调，减产要逐步推进，意味着俄罗斯可能要到六个月的最后阶段才会实施最大幅度的减产。

但这种推后减产的操作方式可能诱发作弊行为，因为任何不遵守协议国家的产量超限程度只有到2017年下半年才能够看出来。

如果油市供需平衡在下半年以前就开始收紧，那么市场或许可以在一定程度上吸收掉因不遵守协议而出现的额外供应，而不会明显影响油价。

不过，如果OPEC和非OPEC国家都按照承诺减产，哪怕是逐步加大减产力度至规定水平，并且减产持续到下半年，那么油市库存将在2017年晚些时候快速减少。(完)