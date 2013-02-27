《盛宏清专栏》资金面将回归中性

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 盛宏清

最近几天，银行间市场资金面显得较为紧张，2月27日货币市场占主导地位的1天、7天、14天回购利率分别在3.93%左右、4.22%左右与4.83%左右的水平。但综合权衡各种因素看，紧张局面可能不会持续，短期内货币市场利率具有下跌空间，初步估计，月末过后，1天、7天、14天回购利率将重新向2.5%左右、3.2%左右与3.6%左右的水平回归，资金面将保持松紧适度格局。

首先，法定准备金率保持中性状态是维持资金面松紧适度的基石。法定准备金率的中性状态由如下四大因素决定：一是外部经济复苏力度仍较为孱弱，而欧洲的法国经济出现新的衰退迹象，意大利和西班牙国内政治与社会动荡可能进一步冲击金融市场，外部经济对中国的出口需求还未根本好转；二是中国经济刚完成筑底，回升到“筋骨强劲”地步还有很长的路要走；三是国内房地产价格膨胀压力加大，需要加码的房地产调控手段呼之欲出，必定对实体经济增长有些许影响；四是通货膨胀仍存在远忧，由此，法定准备金率下也不好下，上也不好上，在短期内保持较为中性状态已经获得市场“共识”。

其二，外汇占款仍保持持续增长，国际资本仍青睐中国市场。新年以来，伴随人民币汇率涨声，银行代客结售汇顺差和银行代客远期净结汇持续增长，初步估计1月份外汇占款可能增加6700亿元左右，2月份外汇占款也可能达到3000亿元的规模，这也是央行在春节后立即终结年前的8600亿元逆回购的原因。展望全年，预计贸易顺差将有2000亿美元，FDI有1000亿美元，外汇占款将增加1.8万亿人民币。这将为银行间市场补充必要的流动性需求。

其三，金融机构超额备付水平适中，央行票据也将迎来到期潮。上年12月份金融机构超额备付水平为3.3%，其中农村信用社高达8.2%，估计今年一季度金融机构超额备付率在3.5%左右，银行体系的支付结算对流动性的需求能够得到较好满足。而且，今年4月份开始，央行票据将分批陆续到期，4月-11月的8个月时间里，央票共有1.03万亿到期，相当于2次RRR下降。

欲浏览中国央票存量未来到期分布图,请点选: (r.reuters.com/jaq36t)

其四，国内较高的净储蓄是流动性充裕的保障。截止上年12月末，中国居民储蓄存款为39.95万亿元，其中扣除住户借款（居民借款的一半为房产贷款）后的净储蓄为23.82万亿元，净储蓄占国民收入的比重为45.88%，仍大大高于国际平均水平。目前美国的净储蓄率约在1%左右。

综合宏观经济态势与资金池状况，我们的结论有如下三点：一是货币市场利率存在下调空间，FR007将围绕3.2%中轴波动；二是资金面将保持松紧适度格局，对于资金管理者，松的时候不要乐观，要抓紧时间拉长负债久期；紧的时候也不要慌张，要捕捉时机拉长资产久期，把握好负债和资产错配的节奏；三是基于外汇占款增加与央行票据到期状况，估计央行短期内仍将维持逆回购与正回购交错运作的局面，短期内货币市场利率水平不宜搞得太高，也不能放松得太低，资金面也不能收得太紧，同时也不能放得太松。但是值得注意的是，今年6月-8月份通货膨胀预期可能加剧，央行可能再次祭出央票工具，很可能是3个月期央票，到时候货币市场将有一波紧张气氛。资金面将回归中性。（完）

(作者为光大银行资金部首席宏观分析师)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。