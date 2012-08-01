《盛宏清专栏》中国利率市场化猜想

(本文作者为路透中文特约专栏撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 盛宏清

无论是从纵向和横向考量，中国利率市场化的路径已经深入贷款市场和存款市场。前期的利率改革、金融机构培育和宏观经济持续稳定增长为後期的利率改革攻坚提供了良好的条件。

未来，中国央行利率改革攻坚的整体思路将以资金池为核心，以金融服务实体经济为目的，逐步拆除管制，打通四大市场（货币市场、债券市场、信贷市场、存款市场），整合生成一个统一的利率基准点，在此利率基准点上再衍生成N维利率空间。

关於进一步推进利率市场化的具体实施路径，我们展望为如下六个步骤：(1)再次扩大浮动区间，即存款利率上限上浮至基准利率的1.2倍，贷款利率下限下浮至基准利率的0.6倍；(2)如果未来所有期限出现倒挂和碰面，尤其是1年期贷款和存款利率碰面後，央行可能首先放开贷款利率，仅仅保留存款利率作为指导价格（因1年期限的贷款约占商业银行贷款的50%）；(3)废除存贷比；(4)发行CD，建设CD买卖平台和存款保险制度；(5)取消长期限存款利率管制；短期限继续保留一段时间，因活期存款约占商业银行存款的50%；(6)最终取消存款管制利率。

目前，中国央行和各家商业银行、其他金融机构通过中央清算系统共同组成一个全国性的货币资金池，在该资金池内，货币利率已经完全市场化。但是，该资金池子存在两方面的问题：一是货币市场基准利率多元，如信用拆借利率、回购利率、SHIBOR、央票利率、国债利率都可以成为货币市场的基准；二是货币市场与债券市场、信贷市场、存款市场由於一些行政管制难以完全打通。

在货币市场与债券市场、信贷市场、存款市场的联系渠道中，货币市场主要是通过回购的方式与债券市场(国债、金融债、信用债券等)关联，目前的问题是信用债券用做回购很少。货币市场同信贷类资产的联系渠道主要是通过同业存款放款利率、拆借利率来进行的，资产主要集中在票据、信贷资产买入返售等，而企业纯贷款利率同货币市场利率关联程度不是很大。货币市场同存款市场的联系渠道主要是通过理财产品、协议存款(或许还有未来的CD)来进行，而绝大多数的存款利率与货币市场利率关联程度不大。

由此，利率市场化攻坚的关键是通过上述的六个步骤，整合生成能够总揽利率全局的一个核心利率基准点。我们可以先看看美国的联邦基金利率。美国联邦基金利率(Federal Funds Rate)是指美国同业拆借市场的利率，即美国联邦储备系统(联储)各会员银行为调整准备金头寸和日常票据交换轧差而相互拆放联邦基金的利率，其最主要的是隔夜拆借利率。其作用机制为：当美联储降低其拆借利率，商业银行之间的拆借就会转向商业银行与美联储之间，因为向美联储拆借的成本低，整个市场的拆借利率就将随之下降；如果美联储提高拆借利率，在市场资金比较短缺的情况下，联邦基金利率本身就承受上升的压力，所以它必然随着美联储的拆借利率一起上升。这种利率的变动能够敏感地反映银行之间资金的余缺，美联储瞄准并调节同业拆借利率就能直接影响商业银行的资金成本，并且将同业拆借市场的资金余缺传递给工商企业，进而影响消费、投资和国民经济。相比较而言，中国货币市场利率多元，而且货币利率仅仅通过信用债券利率和票据利率影响企业投资和国民经济，货币利率同贷款利率关联较小。

因此，利率市场化攻坚可朝两个方向努力：一个方向是培育SHIBOR隔夜利率成为货币市场核心基准点；另一个方向是继续拆除贷款利率和存款利率管制。目前，银行间货币市场上的1天回购和7天回购、1天信用拆借和7天信用拆借能够反映银行间市场短期资金面的宽紧状况，但问题是回购业务需要质押，信用拆借的量较小，不足以成为核心基准。尽管中国央行推出的SHIBOR目前总体上还处於报价阶段，但有潜力成为核心基准。根据国际经验，货币市场核心基准具备条件为：一是以信用为基础；二是报价团是金融系统性重要成员；三是利率辐射性优良。SHIBOR的努力方向具备上述条件。因此，中国央行未来的着力点之一是将SHIBOR隔夜利率培育成货币市场核心基准，即中国的“联邦基金利率”。着力点之二是打通货币市场与贷款、存款市场，这主要是随着金融机构调节能力的提高而相应拆除行政管制。贷款方面，央行将进一步扩大利率下限浮动范围，并择机取消贷款利率下限；存款利率市场化也可进一步扩大上限浮动范围，随後放开长期、大额存款利率，然後逐渐放宽期限和额度限制。其间推动CD发展，废除存贷比限制，存贷比的实质之一是要求商业银行掌握核心稳定负债，而市场工具CD可替代之。这里需要重点指出的是，存贷比是利率市场化的最大障碍，也是造成利率分割的最大障碍。

照此思路，自然就会生成一个市场化利率空间。当核心利率基准点(SHIBOR隔夜)形成後，资产端的大企业贷款、银团贷款、信用债券等在此基准上根据资金来源成本协议定价；资产端的中小企业贷款、消费贷款、信用卡、按揭贷款等将根据系统性银行所报的最优贷款利率(PRIME RATE) 来定价。在美国，最优贷款利率一般是联邦基金目标利率加300BP。负债端主要由协议存款、CD、居民存款等组成，按照资金需求状况市场化定价。还有“类负债”——理财产品也是银行的一个资金来源渠道。

在短期内，从表象上看，利率市场化可能使商业银行存贷利差收窄，但从长期看却不一定。美国、香港、韩国的经验已经说明了这一点。目前中国商业银行在利率下行环境中却将存款利率上浮到顶的根本原因是存贷比限制，如果没有存贷比限制，商业银行可以通过很多途径获取资金，至于资金的稳定性问题，可以用CD、协议存款等工具解决。

在长期中，竞争促使银行快速发展中间业务。利率市场化改革是银行中间业务发展的重要催化剂和推动力。一是短期内利差收窄的压力使传统的存贷款业务盈利下降，从而迫使银行通过发展中间业务寻求新的利润增长点；二是利率市场化统一了存贷利率和市场利率，促进证券化和衍生品交易等中间业务的发展。美国和香港的利率市场化均使银行中间业务收入/总资产出现了80BP—150BP的升幅。利率市场化将促进国内银行中间业务的快速发展，改变以存贷款业务为主的经营模式，向“轻资本”战略转型。而且，利率完全市场化後，开发在商业银行风险容忍范围内的高风险客户是一个战略市场边疆。在风险与收益之间的权衡要求商业银行提升风险定价能力，这也是增强核心竞争力的一个方面。

(本文作者为光大银行资金部首席宏观经济分析师)

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