《盛宏清专栏》再论资金迷局：脆弱的平衡！

（作者是路透中文新闻特邀专栏作家，文章仅代表本人观点。此文为作者关于流动性观点的第二篇，首篇为:中国资金迷局后续如何演绎？）

撰稿 盛宏清

在最近一周时间里，央行暂时停止发行央票和正回购的公开市场操作，银行间市场资金面的紧张气氛有所缓和，7月4日，货币市场1天回购与7天回购利率也下降至3.34%与3.98%的水平，与三周之前的盘中冲高30%与25%相比，真是“小巫见大巫”。然而，机构的紧张预期仍未消除，货币市场1个月回购利率仍在5.12%的高处，3个月SHIBOR利率也在5.03%的水平，后续金融机构如何管控好流动性仍是个大问题。

对于中国银行间市场资金面，我们总的看法是：资金总量所谓“够用”是浮华的表象，由于拉存款的“冲时点效应”和资金分布很不均衡，货币市场短暂的平衡极易被打破，而且最近几年社会融资规模快速扩张对支付体系产生越来越大的冲击力。

从衡量金融机构的流动性总体监控指标看，银行间市场流动性貌似可以支撑商业银行支付体系平稳运行。如下图所示，截止2013年3月末，商业银行的流动性比例为45.36%，存贷比为64.68%，人民币超额备付金率为2.58%，上述三项指标都在合理范围。因为，商业银行的流动性比例一般在30%-45%之间，越高则流动性越充足；存贷比一般小于75%，越低表明存款越多，流动性越充足；人民币超额备付金率一般在2%-4%之间，越高流动性越充足，短期支付能力也越强。

欲浏览中国商业银行流动性指标走势图，请点选link.reuters.com/dep49t

然而，上述三个描述流动性的指标是静态的时点指标，掩盖了动态变化和分布状况。事实上，一些中小银行与大行在吸收存款上的市场地位是不对等的，大行网点多，吸储能力较中小银行强一些，而在贷款投放上，中小银行又较大行冲动一些，因此，中小银行每到月末时点就必须拉存款以满足75%的监管指标。等到下月初的5日，中小商业银行又要按照新增的存款向央行多缴纳法定准备金，而此时，上月冲时点的存款又从中小银行流出，两项叠加的因素将导致银行之间资金分布严重失衡。

这种局面的造成也与商业银行、券商基金、保险、信托公司、外资银行等市场化资产运做和表外资产快速扩张相关。如下图所示，在货币市场上，四大国有银行是短期资金拆借回购的净融出方，2012年全年净融出37.5万亿，而中小银行、证券及基金公司、保险公司、外资机构、其它金融机构基本上是资金拆借回购的净融入方。在资金净融入方中，中小银行扩大规模主要同票据融资相关，证券及基金公司主要同债券放杠杆有关，保险公司主要同资产管理业务相关，外资机构主要同外币质押人民币贷款相关，而其它机构，包含财务公司、金融租赁公司、资产管理公司等主要同信托贷款、委托贷款等相关。2012年，社会融资总量中除开新增贷款的市场化融资高达7.56万亿，这些市场化资产大都是由金融机构利用货币市场上拆借回购的短期资金与之相匹配的。由此，无论是券商基金的“资产池”、银行的表外业务形成的短期资产，还是其它机构的信托、委托、租赁等长期限资产，其负债都依赖货币市场资金的短期滚动，资产负债的两个轮子一直错配运行，该游戏持续的前提条件是“能在银行间市场借到钱”。

欲浏览中国金融机构拆借回购净融入情况一览图，请点选link.reuters.com/cep49t

而货币市场是易变的。从金融机构的“剩余资金量”看，银行间市场资金总量也是起伏不定。如果将金融机构人民币各项存款扣除各项贷款、证券投资和法定准备金后，金融机构的“剩余资金量”在今年5月末的缺口为1.4万亿。该缺口在今年1月-5月是由1.6万亿的外汇占款增量、3,350亿元票据到期、5,180亿元的正回购到期支撑的。其间央行于1月-2月还进行1.34万亿的7天与14天逆回购滚动操作，但这种操作对于平滑月度之间的资金面缺口作用不大。由上面的计算，银行间市场资金量基本保有量约在0.7万亿至1.05万亿的水平，该水平也仅仅勉强够相互支付使用。但这个资金保有量在5月份受到上缴财政存款4,632.5亿元的严重挑战，而且也受到月初增加准备金缴款、节假日增加备付金、商业银行出于谨慎动机提高超储率、资金分布失衡等因素的挑战。未来还将继续受到这些因素的挑战。

金钱无眠，游戏仍未结束。如何管控好流动性？央行、金融机构、金融机构的交易员之间还将继续博弈。从央行角度看，央行应该给市场机构稳定的预期，合理地选择对冲操作工具、时点和对冲量，平衡财政存款上缴和国库现金招标回流商业银行的对冲，盘活存量财政资金。

从金融机构角度看，首先是银行要提升大额存款、长期限存款占比，增加银行核心存款；其次是在流动性资产中增加国债的合理比重，因在流动性紧张时期，企业债不容易被市场接受；三是银行要将超额备付率保持在2%-4%的水平，不能太低；四是中小银行要积极同大行合作，安排好关键时点的资金拆借问题，也要将保险机构和邮储的协议存款作为必要补充，大行也要发挥稳定器作用；五是监测好大额资金流动，尽量做好资金平滑工作；六是商业银行内部要对流动性管理机制进行梳理，在流动性安全和资产收益之间做好平衡。

总之，目前的资金面尽管在平稳运行，但是一种脆弱的平衡，需要央行、金融机构、金融机构的交易员之间，以及新闻舆论贴心呵护。(完)

（作者为光大银行首席宏观分析师）

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