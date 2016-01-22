《A股技术分析》中国股市沪综指短线二次探底

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京1月22日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周反弹冲高再回落，盘面呈二次探底之势。技术面显示，市场气氛疲弱导致反弹延续性不强，3,000点整数关口存在一定卖压，但2,850点下方杀跌力道亦有限，短线大盘有望构筑第二低点后继续寻求反弹；中线看，周K线发出止跌信号，加上乖离率较大，股指有震荡反弹要求，大盘仍有希望回试3,000点之上。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1K0IF4b
本周沪指先反弹后回落，大盘一度升至3,000点上方，但外围市场动荡加剧投资者恐慌心理，股指受压于10日均线后再度回落，形成二次探底之势，料前期低点2,850点附近的支撑仍在，短线大盘仍有望蓄势回升，突破5及10日均线后再上3,000点。
技术指标方面，多个指标均在低位震荡，KDJ已形成金叉并与后半周股指的下跌形成底背离，MACD低位走平，趋向指标高位回落，显示去年底以来的单边下跌趋势很大程度上已结束，本周后半周股指的回落将为新一轮反弹上涨蓄势。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1K0IK7Q
本周沪综指终止连续三周下跌后微升，形成带小上影阳线，发出止跌讯号，短线虽仍有震荡，但继续大幅向下的可能性极低，目前周K线主要均线全部位于3,200点之上，乖离率较大将阻止大盘继续下滑，中线看，股指有回升触摸5周K线的技术要求。
从周K线组合形态看，去年11月之后沪指在3,400点上方构筑出双头形态，以3,327点为颈线，年后首周破位下行，目前已经完成基本量度跌幅并超出4%，中线看难以续跌，股指有回抽接近颈线的反弹要求，3,200点应是中线反弹的基本目标。（完）
(审校 黄凯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。