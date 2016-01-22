《A股技术分析》中国股市沪综指短线二次探底

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1K0IF4b

本周沪指先反弹后回落，大盘一度升至3,000点上方，但外围市场动荡加剧投资者恐慌心理，股指受压于10日均线后再度回落，形成二次探底之势，料前期低点2,850点附近的支撑仍在，短线大盘仍有望蓄势回升，突破5及10日均线后再上3,000点。

技术指标方面，多个指标均在低位震荡，KDJ已形成金叉并与后半周股指的下跌形成底背离，MACD低位走平，趋向指标高位回落，显示去年底以来的单边下跌趋势很大程度上已结束，本周后半周股指的回落将为新一轮反弹上涨蓄势。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1K0IK7Q

本周沪综指终止连续三周下跌后微升，形成带小上影阳线，发出止跌讯号，短线虽仍有震荡，但继续大幅向下的可能性极低，目前周K线主要均线全部位于3,200点之上，乖离率较大将阻止大盘继续下滑，中线看，股指有回升触摸5周K线的技术要求。

从周K线组合形态看，去年11月之后沪指在3,400点上方构筑出双头形态，以3,327点为颈线，年后首周破位下行，目前已经完成基本量度跌幅并超出4%，中线看难以续跌，股指有回抽接近颈线的反弹要求，3,200点应是中线反弹的基本目标。（完）