《石磊专栏》打破一个共识后再看中国利率的决定因素

（石磊为路透中文特邀专栏作家，文章内容出自他在“汤森路透固定收益市场展望”上半年颁奖活动上的发言，仅代表本人观点）

因为我们做交易，大家看的时间比较短，有时候看一个月、两个月、三个月，但目前市场的确处在这样一个拐点上，这个拐点可能是一个短期的拐点，也可能是整个市场方向和风格变化的一个趋势性拐点。这个短期的拐点今天我就不说了。长期的东西我想提出几个问题，我想经过前面两三年的不断的市场的冲击，大家终于对这样一个长期趋势达成了一个共识。但是，现在来讲，我觉得我们以前看到的因素正在发生变化，这个共识是不是可能会打破？

一个共识是什么呢？就是投资和储蓄的平衡明显是在下滑的。总储蓄减掉固定资本形成和GDP的比例，在这几年持续下滑，而且下滑程度在最近20年里面都是非常快的。这样的一个共识得到了，我们大家感受到了短端利率不断上升，整个利率中枢在上行，似乎是非常合理的，这个在国际经济学里面非常合理。但是如果仔细想想，它是不是实际利率或者说是我们利率中枢的一个决定性因素？如果大家去做实证研究的话，肯定不是，后面我举几个例子，这个东西并不是一个决定性的因素，而且这个东西只有在我们讲国际经济学刚刚开端的时候，就是我们用白银当货币的时候，可能那个时候是更加有效的。但是，我们现在有一个非常大的主体，就是央行，我们使的也不是美元，我们用的是人民币，在中间其实我们储备了大量的储蓄，还没有用。而这个趋势实际上在边际上是有效的，但是现在是不是决定性的因素？

图1：投资与储蓄平衡变化 link.reuters.com/qyz52w

图2：总储蓄缺口 link.reuters.com/ryz52w

如果你把总储蓄按照部门来分，储蓄和投资按照部门来分，无疑现在住户部门有非常大的净储蓄，也就是说净的融出，储蓄减投资是非常大的正值，这个正值在2005年之后持续扩大，但是这个数字只到2011年，因为央行公布只到2011年。另外一个我们看企业， 2006年之后出现非常大的负值，因为要持续不断的融资，我们看到这个拐点不是2008年，但是2008年净融入需求是增加的，就是斜率是变大了，这是没有问题的。另外，我们看另外两个部门，政府和金融部门，红线是表示金融部门净融出，就是他的储蓄减投资持续上升，而且有1.5万亿盈余。政府是根据自己财政目标去围绕着零进行变化，最近几年可能比这个数跌一点。但是，我们能看到住户和企业部门净的盈余和缺口基本相当，都在6万亿左右。金融这个部门是一个大的盈余，1.5万亿盈余，政府可能就是在零附近，基本上是这样的情况。

我们再看具体的把企业和住户部门的投资和和储蓄分开看，红线是资本形成，蓝线是储蓄，这个跟我们经验一致，2008年以后，资本形成往下走了一点，但是储蓄下降的更多。当然，这个源于企业部门积累，就是他的收入下降非常快，但是投资也在下降。另外，如果把净的金融投资，企业和住户两个部门分上来看的话，跟我们经验差不多，2007年是一个拐点，居民部门净金融投资是上升，在这之前是下降，这个下降不是居民部门储蓄下降，是因为居民部门的收入，他的储蓄占总储蓄比例下降，就是分配优势比较差，2008年之后居民部门得到很好分配优势，所以使得这个数据先下后升，并不是居民部门投资没上来，而是居民部门分配地位改善了。企业部门是相反，我们看到是先上后下。

图集a：企业和住户部门的投资和和储蓄 link.reuters.com/syz52w

另外，我们看居民部门到底怎么样，我们一直觉得居民部门好象是欠投资的部门，居民部门应该非常快的加杠杆，绝对水平来讲，他的杠杆率是很低的，但是你看他的资本形成，他的资本形成在2008年以后是火箭式上升，他的同比增幅是40%，这个远远高于企业，企业那根线是高位回落，居民这根线是底部火箭式上升的资本形成。所以，我们整体投资增速下降幅度不够，很多程度也是跟居民部门有关，当然是和房地产交易有关的。所以投资增速快很大一部分也是居民部门的贡献,并非都是企业部门引发的。

与居民部门投资增速高相对应的，我们能看到居民民部门的毛融资量，占比上升是非常快的，基本上从90年代末到2011年占比上升了六个百分点毛融资量，这跟大家感觉不一样的。而企业部门，实际上在2007年之前是一直下降的。

当然，企业部门和我们观察是非常一致的，他占比上升了10个百分点，大概居民这块是上升5个百分点。也就是说这两个部门实际上融资需求都在很快增长，并不是说只有企业部门在加杠杆，企业部门把钱都融走了，居民部门是一个很大的我们忽视的因素。

居民部门的杠杆低主要是历史杠杆比较低，没什么历史负担，但杠杆的增长是非常快的，居民部门净融出资金量大，也并不是投资增速低导致的，而主要是分配地位改善造成的收入提高。企业部门恰恰相反，净融入资金大幅度上升是收入下降非常快，而投资增速下降较慢造成的，并不是企业部门一直提高投资增速。

另外，我们看金融部门，一个比例就是你可以说它是金融深化，就是金融部门占整个社会全部金融融资的总量，这也是毛融资，也是从90年代初到2011年上升12个百分点，而且是持续上升，就是金融部门在所有调动社会储蓄的规模里面，他在持续的增长，基本上没有出现一个中间的波折，持续增长。我们看到金融深化是增加的。但是，另外一个角度就是越来越多的资金需要金融部门去做中介，于是金融部门在利率定价里面会有非常大的话语权。

**多重因素决定实际利率**

下面我们就看刚才那个质疑，就是中国名义利率或者实际利率是不是刚才我们说的经常项目盈余和GDP比例所决定的。也就是说你从历史上看，它是不是一个决定性因素？它可能是一个很重要的因素，但是如果仔细看的话，即使在中国，它也并不成立，并不是一个决定性因素。这个图表示中国实际利率趋势，是五年平均值，和经常项目盈余比GDP的变化，我把经常项目这块倒置了，他们应该是反向，经常项目盈余如果越小的话，从道理来讲，利率应该上行的，在这十年里这个规律是对的，2007年之前，我们看到2001年到2007年都是经常项目盈余在上升，中国实际利率在下行。2008年之后，经常项目盈余大幅度下降，实际利率也在上行，没有问题。但是，90年代完全相反，我们可以看到90年代别并不是符合刚才这个规律，也就是说这条红线的线和蓝色的线实际上是反向的。在我们实际利率非常低的时候，因为那个时候高通胀，实际利率非常低的，我们经常项目还可以。所以，即使在中国，实际利率的决定因素也并不是唯一被经常项目余额所决定的。因此，我想可能还有非常多其他的因素。

图集b：中美日的实际利率 link.reuters.com/vyz52w

其实在其他经济体里面也是这样，我翻了一些学术上的研究，实际利率这个东西决定性因素一直是大家争议的一个话题，并没有一个定论，它的影响因素太复杂的，而且中国又是不平衡的经济，就是说实际利率、实际汇率都强烈受到干预，我们光看利率的时候，没有注意到汇率，实际上汇率和利率放在一起，你才可能对基本的一个方向做出一个判断，只看利率是不对的。在美国，我也拿出一段同样指标，实际利率和经常项目盈余比较的话，在21世纪头六年里面也是相反的，也就是说美国经常项目赤字是在不断增长的，这个我们都知道，但是，美国在这五六年里面实际利率非常低。日本情况的差距也是在2007年之后出现了背离。所以，有时候我们感觉上直觉是对的东西，但是未必它是决定性的。所以，我们看实际利率是不是一定会保持在现在这么高的位置，或者说还会持续上升，这是大家以前达成的共识，如果你只看这一个因素，肯定是无法决定的。

我们刚才说了经常项目，经常项目是国际收支里面的一个最大的项目，但是我们可能还会想，如果经常项目不是一个决定性因素，是不是把我们从别人借来的钱，资本和金融项目余额考虑进来，是不是就能决定国内的实际利率是高是低呢？我想也并不完全。也就是说我们说的这些外汇占款，或者说基础货币，或者说央行的资产负债表规模是不是决定我们经济体利率的最关键因素。显然也不是，你随便一想就知道这个不对，除非我们回到白银时代。

图集c：从量的角度看基础货币供给 link.reuters.com/xyz52w

这个是我们中国的情况，无疑央行总资产占到GDP的比例，从2008、2009年之后是持续下降，最近几年下降程度是趋缓，趋缓原因不是经常项目有多大改善，而是中国经济体里面利率很高，所以在资本和金融项目项下借了非常多的钱，就是别人愿意给你融资，因为你利率高，并不是经常项目有什么改善。但是你考虑到这些因素都算上，我们央行总资产和GDP的比例仍然在下滑中，这个是不是同样支持了我们实际利率会上升呢？我想大家想想西方的情况，就知道这个事肯定是无稽之谈，因为西方央行的规模和它的利率有一定的关系，但是不是决定性因素。最简单就是把美国放在这，美联储的总资产规模和它的目标利率，同样有的时候是同向的、有的时候是反向的，当然你还有货币需求因素在里面。所以，我摆出这样反例，这些反例，都是凤毛麟角的，不能立论的，但是指向一个问题，中国是不是一定是高利率的环境？

当然，很多人会说我们的外部环境变了，国际收支环境变了，因此我们就是高利率。但是，不知道大家想过没有，这些事是不是成立？我想从以上非常简单的事来看，这件事一点都不成立。现在高的利率，必须要把央行这个因素考虑的非常重，为什么把央行因素考虑非常重呢？我们可以看到央行是最近这一个周期里面，它的调整越来越依赖于我们银行间市场的传导，其在边际上对金融机构的资产负债业务都产生了巨大的影响，看上去是利率市场化主导的，其实是利率市场化和央行调控框架和工具变化共同推动的。

在2007年之前，我们能看到央行大量的使用存贷款的规模和利率去调控宏观经济热或者不热。但是，2009年以后，我们发现，把银行间市场资金利率和贷款利率比较起来，你就发现在以前周期里面，银行间市场资金是多还是少，和整个央行实行的信贷政策有时候是反向的，所以才会出现我们债券市场里面说紧信贷、宽货币，这种事的出现；或者这种事的时候，债券市场是牛市，这是以前的调控框架。因为以前在信贷市场和银行间市场是相当分割的。

图集d：央行调控框架的变化 link.reuters.com/zyz52w

在2009年特别是2010年之后，我们看到原来这套逻辑体系逐渐失灵，在上个周期，特别是2011年的时候这个框架彻底扭转的，就是央行非常重视银行间市场的水位和他的信贷政策和整体利率政策联动，从整体信贷指标和银行间市场和利率政策的联动，可以发现这个是成立的。为什么央行要这么干，原因在于我们在座的各位创新太强了，贷款占整个社会融资总量比例从70-80%的位置下降到55%。也就是说央行原来信贷额度调控的有效程度也就是一半。

在金融创新之下，如果他还停留在原来货币政策框架里面，他实际上就失灵了，于是央行就为了管理商业银行资产方的目的，为了达到他宏观调控的目的，必须要在商业银行之间负债方或者资金来源方做一些调控，而不像以前直接在资产方做调控。因此，我们就发现原来很少受到央行非常大的冲击的市场，可能就直接受到冲击了，市场的波动性上升。

我们仔细看，如果把7天回购利率和一年期存款利率比较，非常简单的，2011年之后，银行间的短期利率高于基准存款利率，之前是低的，有的时候低一点，有时候低很多，但是2011年之后基本都是高的。

2011年之后我们金融体系发生了什么？第一个是存款理财化加剧，而且理财利率高的时候大家都买理财，而不再存款。所以，金融机构感受到核心存款持续下行，这个下行的速度要比我们那些外汇占款，基础货币的投放减少带给我们的冲击会更大。不光是银行，保险我们也看到了，更多保险的负债，保险发行的产品都是短期化的。其实所有金融机构的负债都在短期化，而这个短期化的起点就在2011年。

而2011年发生了什么呢？就是市场利率要比存款利率系统性的高，而且持续高。再之后就出现各种“宝”，各种“宝”就是在短期的银行间同类市场和原来存款市场套利的产品，这个“宝”不是利率上升元凶，“宝”只是把这两个市场更快的联结在一起。后来我们发现各种宝出现之后，银行核心存款又进一步下降，今年特别明显，非银类金融机构在银行存款爆发增长，而银行存款增长持续性的不太好，所以会影响我们债券市场的配置。

我们可以看到债券市场，第一，银行的自营帐户非常不给力，不给力的原因就是核心存款没有，只有核心存款增长很快的时候你才有配置压力，否则你的流动性一会儿很宽松，一会儿又很紧张，那时候只在边际上有作用，并不是你有多少配置压力，现在主要处于这种环境。另外，我们可以看到理财的市场情况，还有保险的市场情况，这两个都是负债驱动型配置，在短负债驱动型配置下，大家都去买短票或者短资产，而长的资产没人要。所以，就使得整个信用债收益率曲线非常陡峭。

这些都是结果，我们可以把起点一级一级套回去，起点是什么？起点是金融创新的加剧，使得央行调控的框架发生了一些变化。而央行的调控框架改变是无奈的选择，因为原来的失灵了，必须要从银行资金成本上入手。所以才开始提高市场利率，提高市场利率的结果，就是让大家各位的负债都短期化，金融机构负债短期化，就会影响投资的期限结构。所以说金融机构资产负债一系列的变化，是利率市场化和央行调控动态变化的连锁反应。

所以说，央行的货币政策调控目标不仅对于名义利率，甚至是实际利率而言都是关键因素。

结合到现在的情况，很多人认为下半年还有钱荒，因为这两天资金非常紧，大家也在借长钱。钱荒的情况，其实我们可以借鉴2011年企业融资市场，我们知道2010年的时候企业融了很多短钱，但是他的投资其实是很长的一些资产。你说他上很多项目，但是他用短钱融资，2011年异常紧张，在商业银行信贷政策上面异常紧张，而且银监会也协助央行查了很多底下的融资，使得一下子原来错配的企业的资产和负债，也就是说企业原来在2011年的时候是短负债支撑一个长资产，这个和我们2013年金融机构干的事是一样的，但是这个短期融资一旦被断掉，我们知道利率会出现暴涨。

2011年的时候，银行间市场可能比较平稳，但是企业融资市场利率是爆发到天上去了，特别是2011年上半年，2013年就轮到我们金融机构了。就是在钱荒这么大的一个利率突然上行，绝对不是一个常态，不是永远持续轮回式的发生的，而是因为你原来资产负债上出现了比较严重的错配，受到了一个教训，并不是一个常态。所以，先不说央行的调控是应该放松还是应该收紧，即使是要收紧，也不会再出现原来这种情况，因为这个情况出现是有一个资产和负债错配的条件。

这就是我的一个补充，一个利率为什么上行的补充。我个人觉得除了刚才说的国际收支方向，中国确实面临国际收支经常项目项下的一些压力，但是最近五年的市场利率底部的抬升，央行的调控是决定性的因素，因为实际上我们有大量的在上一个周期存下来的盈余在外汇储备里面。我们可以试想，如果央行现在放水，或者央行在两年前放水，降三次、四次准备金的话，中国实际利率和名义利率会在什么地方？会不会还受到原来外部国际收支因素制约？我想中国不是印度，因为中国原来有大量储蓄存在央行，因此央行完全有能力调控利率绝对水平。所以，我想未来也一样，就是大家一定要更加关注央行，央行的目标才决定了名义利率和实际利率一个真正的方向，而不仅仅是国际收支，国际收支影响的更多是实体经济的负债率。

另外，如果判断一下利率趋势，我想综合几个因素说一下，但是这个可能仁者见仁，智者见智了。第一，就是以前我们说储蓄不足或者投资过剩，或者央行调控实际上是基于他对资产方的调控。也就是说你投资可能过热了，杠杆过热了，目前来看，总需求管理这个政策越来越沿着经济增长率下降的方向在进行。我们能看到政府其实做出了很多政策变化，特别是就业是非常好。所以我们也看到了其实政府刺激真正出的钱、出的力，实际上是越来越小的，特别是占比越来越小。所以，总需求管理实际上是越来越承认了潜在增长率下降这个方向。

第二，我们也看到地方政府这个非市场化的投资主体，目前这些绩效考核正在发生变化。投资已经下行了，而且地产周期很有可能逐渐下行，而不是断裂式下行。所以，整个来看，原来支持整个资产方比较旺盛的增长的两大主体，一个是地方政府，一个是房地产，目前来讲都在经历一个拐点。这个拐点可能不是一个短期的断裂式的拐点，而是一个长期缓步的拐点，因此央行有没有必要在很大力度紧缩银行的资产方，这个我们可能要重新审视一下。

另外一个不利因素，就是内外部利差，就是刚才我说的资本和金融项目，这个以前对中国是一直提供融资的，而且是非常大量融资，特别是这两年，但是未来两年里我想这方面是负面的，因为中外利差未来是下降的，我们得到的资本和金融项目融资也会下降。但是我们不要忘记中国有大量外汇储备，央行可以对冲，央行可以决定利率中枢。所以，我想这块是一个补充性的，而不是决定性因素。

所以，整体来看，我个人觉得中国实际利率和名义利率，名义利率会先下一点，实际利率会高位盘桓而后缓缓下。当然名义利率的下降也不会像2009年那样，而是一个渐进、往复的过程，就像股市趋势那样，每一个周期利率峰值低于前一个利率峰值，利率底部低于前一个周期的利率底部。债券市场利率呈现一种震荡中下行的特点，市场波动加剧也会降低错配套利者的夏普比率。（完）

（石磊为中国平安证券固定收益部研究主管）

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