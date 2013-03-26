《石磊专栏》经济的现状如何：市场给出的全息图景

(作者为路透中文特邀专栏作家,文章仅代表本人观点)

撰稿 石磊

“市场是聪明的”，它的聪明表现在很多方面，聪明的来源是它掌握了新鲜的信息，从宏观经济的角度来看，市场可以说是经济的影子，每个影子可能都反映经济不同侧面的信息，单独来看可能都是有偏误的，但综合起来就可能是一幅全息图像，无比清晰。

宏观数据的公布不是也会影响市场的么？也就是说市场并不能提前知道宏观数据，我们为什么还要看市场给我们的宏观信息呢？原因在于宏观数据公布多数滞后1-3个月，且噪音较大，等待宏观数据形成趋势，基本上早已错过做好的布置头寸的时机，即使所谓宏观经济领先指标最多也就和市场打个平手，怪不得宏观分析师往往被市场嘲笑“马后炮”。

市场在短期经济预测上几乎可以说是无敌的，它对短期信息极其敏感，受情绪驱动，所以你也别指望它能给你一个合理的估值，对于市场而言方向比水平更重要，拐点比幅度更重要。我们可以通过监测市场的趋势变化来判断近期宏观经济的拐点，如果从信号发出的时点来看,他比PMI和“李克强指数”都要领先很多。

国外有很多使用股指和长期国债利率预测经济增长的成功经验，美国标普500指数甚至和每周公布的就业情况变化都是高度一致的。国内来看，哪个市场信号比较靠谱呢？

很多人会说，A股和宏观经济环境相当脱节，但它在拐点处的表现自2005年以来保持着较好的记录。沪深300指数的波动较好的反映了库存周期的变化，从2005年下半年库存周期上升的启动，到2007年10月库存周期下行的开始，股市的反映相当精准，在2009-2012年的周期里的表现也是相当不错，仅在2012年四季度的变现中出现了拐点滞后的现象，如果我们使用恒生国企股指数替代沪深300，则这一缺陷得到了较好的修正。

债券市场是对宏观经济最敏感的市场，2006年以后，国内的长期债券收益率与宏观经济的走势也表现出高度的一致性。十年期国债利率对经济拐点的表现非常清晰有力，十年期政策性金融债由于其较国债的流动性更好，表现出更好的趋势性，在本轮经济周期中，在2012年8月份就发出了经济将回升的信号。

外汇市场也有较好的表现，原本美元指数是一个很好的经济负相关指标，因为美元在金融危机后成为了避险货币和融资货币，但是随着美国经济回升，美元利率回升的可能性增加，美元的融资货币地位将逐步解除，美元走强与经济走弱的关联性明显下降。对于国内来说，由于东亚（除日本）资产常常属于同一个资产组合类别，因此，可以通过监测东亚货币汇率来间接判断对中国的资本流动和经济预期，林吉特、韩元、新台币都是不错的标的。

此外，与实体经济联系最为紧密的大宗商品市场也可以提供高质量的信息。与中国联系最为紧密的有色金属，以及未来会联系越来越紧密的原油，其价格波动都可以提供较好的经济预期信息，但是由于他们受到定价货币的影响，可能出现少许信息偏误，如果将其美元价格波动扣除掉以美元标价的黄金价格，剩余趋势可以更好地反映实际需求带来的价格运行趋势。

每个市场提供的信息不同，各有各的优势。股市和大宗商品市场对总需求非常敏感，但其波动较大，趋势的形成较慢，拐点确认的难度也较大，债券利率运行稳定，波动小，对金融信息敏感，在经济复苏的初期往往最为领先，但在周期末期由于受到宏观调控和流动性调控的冲击，容易出现滞后。外汇市场带来的信息不但包含了对经济预期，还会影响国内流动性水平，外汇价格的变化常常引发离岸市场价格的变化，通过在岸与离岸市场的套利活动影响国内的外汇占款。2012年下半年这一过程就非常明显，9月份离岸市场人民币走强，10月份结汇量就开始增加，12月至1月外汇占款就出现了暴增。一旦这一过程逆转，其反应的经济预期和对流动性的影响，将会给国内市场带来双重冲击。

如果把债券市场、股票市场、外汇市场和商品市场结合起来，我们对经济现状的图景就会非常清晰。以2012年为例，股票市场、外汇市场和商品市场在2012年1月都发出了经济反弹的信号，债券市场在2月份也发出了相同信号，而工业增加值和PMI给出的信号都不清晰，经历了小幅反弹后，4月份市场几乎所有市场都发出了经济将走弱的信号，而能表征经济下滑的宏观数据基本上都是5、6月份才公布的。当大家在三季度都陷入一片悲观时，长期债券率先在8月发出经济触底回升的信号，随后外汇市场、股市（恒生国企指数），大宗商品市场在9月份确认了这一信号，而11月发布的宏观数据才表现出经济改善的趋势。四大市场给出的经济全息图景对捕捉短期经济波动非常及时有效。

当前这四个市场又发出了什么信号呢？2月起，大宗商品市场、外汇、股市都发出了经济将转弱的信号，长期利率债收益率上行停滞，我们可以基本确认，1季度中国经济的增长速度将不及预期，当前市场清晰的趋势变化与错综复杂、四处矛盾的宏观数据形成了鲜明对比。

当然，这并不是说宏观分析不重要，宏观分析更重要的作用不是预测总量的变化，而是理解经济变化的原因和模式，因此，宏观分析最有价值的部分是分析框架，在框架下可以尝试做出中期推测和演化，但这一推测往往需要不断修正，而经济运行的精准指针是金融市场各种价格信息给出的信号。(完)

（石磊为平安证券固定收益事业部研究主管 msn:davidshi.pa@hotmail.com）

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