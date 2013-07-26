《Regenstreif专栏》用短期眼光观看新兴市场 或错失长远投资契机

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gary Regenstreif

路透纽约7月25日 - 变化无常的投资者近几周摒弃了新兴市场，而这一操作掩蔽了一个更为诱人的远景。

现在新兴经济体占全球产出的50%，占全球经济成长比重达80%，预计还将以远高于发达国家的速度持续增长。未来年份中，新兴经济体有望在全球成长、财富和投资机会中占得更大比重。这个变化如此巨大，以至于投资者用于区分这些国家的标签，都将随着发展中和新兴经济体茁壮成更强大的经济力量而改变。

但许多关注短期内从新兴市场资产中获得高收益的投资者没有看到这一长期趋势。但美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示可能很快收回刺激举措，未来利率可能升高之后，他们的热情冷却了。此外中国和巴西等主要新兴市场的放缓迹象也对其产生影响。

不过，国际货币基金组织(IMF)预计，发展中国家的国内生产总值(GDP)今年增长5.0%，明年增长5.4%，这将远超过发达经济体的1.2%和2.1%。发展中国家现在抵御恐慌的能力增强，外储高于以往且总体债务低于发达国家。许多发展中国家的经济基础更加稳固。

不过，过去两个月，由于担心投资者大量外流，仍造成MSCI明晟新兴市场指数挫跌近10%，而同期美股标普500指数则是小幅走高。

考量世界银行核算的其他数据，发展中国家将吸引更多资本流入，因其经济成长意味着大量的投资机会、信用改善、以及有了更好分散投资组合和管理风险的能力。

根据世界银行的报告，到2030年时，全球投资将有三分之二流向发展中国家，目前的占比为50%，2010年甚至仅有五分之一。到了2030年，全球半数资本预计有半数停驻在发展中国家。目前是连三分之一都不到。意味着财富重新分配以及创造机会。

撰写这份报告世银主管Hans Timmer说，这种投资行为的改变，与始于1990年代的经济起飞同时发生，当时发展中国家逐渐融入全球市场，转型自身经济并改善制度。

该报告称，“生产力迎头赶上，与全球市场整合度增加、稳健的宏观经济政策、教育及医疗也获改善，这些因素均有助于加速成长，创造大量投资机会，而这也加重发展中国家在全球经济的份量。”更明确地讲，这股投资见诸于建筑及机械设备，并非较不稳定的财务流动。

金砖国家势力料与日俱增。整体投资活动中将有30%是在中国，而巴西、印度和俄罗斯将共占2030年全球投资的13%，比预估中的美国占比11%略高一筹。

但该报告称，以资源及金流目的地的重要性而言，金砖国家不会独享此一题材。该报告举出非洲撒哈拉以南为例，预计该地区资本流规模不但可望日益成长，还可吸引越来越多的整体资金流向发展中国家。

世银研究报告称发展中国家可望取得必要的资源，来为其基础建设及服务等庞大的未来投资融资。这样的预估是基于强劲的储蓄率，预计2014年时储蓄率将高居国民收入的34%，并以平均32%的年增率增加至2030年。在此同时，高所得国家的储蓄率将从20%降至16%。

以总数来看，到2030年时，全球25-27万亿(兆)美元的储蓄有62-64%属于发展中国家，高于2010年时的45%。

这意味着发展中国家财富在全球占比更大：2010年时发展中国家人均收入相当于高收入国家的8%左右，到2030年料升至约16%。据世界银行一项预估，到2030年，发展中国家居民平均收入将相当于高收入国家的19%。

麦肯锡的一项研究显示，预计到2025年全球一半以上的人口都将成为消费阶层，从而使新兴市场消费规模增至每年30万亿美元。报告称，这将是“这个时代的最大成长机会”。

经济学家Bhaskar Chakravorti和Gita Rao针对这个主题，在《外交》(Foreign Affairs)杂志上撰文，指出美国影响力下降令人忧心，敦促美国企业进军新兴市场展开竞争，以帮助自身成长，同时增加就业、创造财富。

另一位以长线角度看好新兴市场的是坦伯顿(Templeton)新兴市场集团董事长莫比尔斯(Mark Mobius)，他上月写道，大宗商品、出口和基础建设开发行业可能仍会在许多新兴国家扮演经济成长的主要推力，但内需增强对整体成长的带动作用或会越来越大。

“在各个新兴市场，消费者财富增加正形成一个日益壮大且有鉴赏力的中产阶层消费群体，反过来，他们的需求会在促进国内经济活动方面起到日益重要的作用，”莫比尔斯称。“...新兴市场人口进入劳动力的比例相对较高，且依赖抚养比例相对较低，人口构成情况正在助长消费者需求。”

这些预测并不是绝对的。有些风险会逐渐下降，而有些风险则会上升。

世界银行报告称，新兴国家必须继续提高生产率，吸引投资者为投资项目融资。

也有一种设想是，部分市场届时将解决一些目前存在的各种投资障碍，如治理欠佳、合约和产权执行松弛、腐败、缺乏适当的基础建设和分销网路，及备用人才不均等。

此外世界银行的Timmer称，随着新兴经济体的发展，其金融市场与全球进一步整合，对资本进出的限制放宽，也变得更难自外于国际冲击。但随着替代美元的货币增加，新兴经济体增加以欧元和人民币等其他货币作为储备，也可减轻那些冲击。

还有其它挑战，令伦敦Capital Economics首席新兴市场经济分析师Neil Shearing担忧。首先是大家已熟知的问题，中国需重新调整经济结构，使之转型为由消费带动，而降低对出口的依赖。其次是避免类似东欧房地产市场制造出的投资泡沫--这些泡沫已在几年前爆破。

Shearing表示，“如果是投资在夸大的购物中心，就可能产生泡沫且出现危险。然中国的投资虽然过度，但却是投入道路、铁路和港口等你确实希望看到的项目。”

增长或许放慢，挑战也许遍布，但前景越发明朗。其中必有机会存在。(完)

(编译 石冠兰/李婷仪/李爽/张若琪 审校 张明钧/蔡美珍)

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