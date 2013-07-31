《HOME专栏》银价大跌为锌市供应过剩带来扭转动能

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/王冠中/徐文焰

路透伦敦7月31日 - 在今年的5月23日，育空锌矿(Yukon Zinc)宣布，旗下位于加拿大育空Finlayson地区的Wolverine矿山已经达到设计产能。

这看来是一段极为漫长努力过程的胜利终点。这个矿区最早在1970年代开始开发，育空锌矿自己的原始开发时间表在2008年因金融危机而打乱。

在引入新股东--中国金钼(601958.SS)之后，这个项目因而得救。

在获得金援后，2010年完成建设，次年运营。从那之后，这座矿场稳定增产，2012年生产约27,000吨锌精矿，而且终于在今年5月达到设计产能。

不过，就在一个月后，育空锌矿6月27日宣布，将裁员三分之一及减产40%，改采上工两周-休息两周方式，

借用育空锌矿董事长兼首席执行官卢景友的说法，“这个困难决定”是缘于“一个不确定的经济环境，以及锌价与银价大跌。”

这只是又一个例证，反映出全球锌矿业所遭遇的双重价格压力。

期锌价格从3月以来就一直低于每吨2,000美元大关。

不过，对锌矿业利润更具重要意义的是，现货银从1月每盎司32美元以上水准，跌到目前20美元的悬崖式坠落。

**感受银价压力**

这是因为“纯”锌矿非常少。锌通常以聚合物存在，和铅铜等金属共存。

尤其是和白银共存。

的确，锌有时是银矿的副产品，凸显出两金属之间的关联。

例如，Alexco Resource Corp (AXR.TO)拥有且经营育空Bellekeno矿区，根据该公司网站，此矿区为“加拿大唯一运作中的主要银矿区”。

但该矿区也生产锌和铅等副产品，去年产量分别达到2,525吨和8,250吨。

该公司甫宣布，准备在冬季来临前暂时且有序地中止Bellekeno矿区的运作，以削减成本，同时避开低银价环境的冲击。

银价崩跌，受创的不只是育空锌矿和Alexco等较小的公司。

全球主要锌矿生产商Nyrstar(NYR.BR)称，贵金属价格下滑，是上半年获利下滑和采矿成本大幅增加的主因。

实际上，该公司已发起了下半年白银和黄金曝险的对冲计划，与今年稍早的锌价保护计划架构类似。

即使是锌炼厂，也感受到银价带来的压力。

加拿大生产商Teck Resources TCKb.TO位于英属哥伦比亚的Trail炼厂第二季基本获利下滑2,400万加元(2,300万美元)，“因锌价下滑，且白银价格及销量大幅减少”。

**锌矿关闭**

这一切都显示出，银价对于锌供应链是多么重要，以及银价偏低如何可能导致预期中的全球锌矿短缺更快地变为现实。

锌矿大规模关闭潮最终成为现实。此前这一趋势因为锌矿运营方努力挖掘逐渐老化的矿山产能而被不断推迟。

但像嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)旗下在加拿大的Brunswick和Perseverance矿已经枯竭。

该公司的北美业务第一季锌产量较上年同期下滑26%，至6.4万吨，因为该公司“有序关闭”这两处矿山，预计它们将在第二季完全关闭。

而在澳洲的Century大型矿山还可以再支撑几年，但Terramin(TZN.AX)旗下的Angas矿山将于9月关闭，因为“以当前价格计算”，已经到达其经济寿命的终点。

这种集中关闭矿山的影响已经在全球矿业生产趋势中有所体现。

根据国际铅锌研究小组(ILZSG)的最新数据，全球锌产量去年增长了7.1%。

而近年前五个月的产量增幅骤降至2.4%。

就算是这样的数据也因为中国产量上升而有所偏差。

今年1-5月除中国以外的全球锌产量同比小幅下降0.2%。

全球锌产量图表：

(link.reuters.com/man99t)

**银价催化效果**

其实，市场中长线看多锌价的理由里，老早就把这些锌矿关闭考量进去。

而不认同这些理由的人，也早已提出反驳根据，包括新开发锌矿项目足以弥补矿场关闭的部分，而且过去几年累积的锌精矿供应过剩，也提供另一层供应保护。

但这些都是在近期银价大跌之前的理论，而银价大跌可能会成为加速推动锌矿关闭的催化剂，包括像是育空锌矿的矿山，这些矿山一开始根本没有预期会关闭。

汇丰分析师便承认，白银占了2012年锌矿副产品的约四成，“我们认为银价大跌，有可能减少锌矿中期供给，导致锌市趋于紧俏。”(2013年7月15日汇丰2013年第三季金属季报)

汇丰刚刚调降了2014年及2015年锌矿供给预估，各调降12万吨。

疲软锌价加上疲软银价，打击了新矿山项目的发展，对后续供应的影响变得更严重。

汇丰也将2016年锌矿产量预估大砍64.4万吨，并警告银价跌势是整个锌矿业的重大问题。

对于已经连续多年供应过剩，且目前仍有高库存量的锌市而言，应会乐见这个分析。

精炼锌市场目前仍处于供应过剩，因为去年锌精矿产量过多，导致今年冶炼厂的精炼锌产量增加。

但过剩情况正在逐渐缩减，ILZSG估计，今年头五个月过剩数量为3.8万吨，去年同期为过剩15.2万吨。

同时库存量也逐步下滑，至少伦敦金属交易所(LME)的显性库存是在下降。

但没有多少人预期情势能很快发生剧烈转变，足以支撑锌价短期内持续上扬。

但另一方面，或许对于锌市而言，另一个重要性不相上下的问题就是，银价短期内是否会出现一次可持续涨势。(完)

(译文审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。