《阳歌专栏》新浪微博上市计划波澜不惊

**新浪微博上市计划波澜不惊**

新浪(SINA.O)计划分拆旗下微博业务独立上市，消息称上市地点为纽约，并已委托投行。我曾说过，新浪可能加速微博业务上市进度，因新浪微博的增长放缓，用户流向腾讯(0700.HK)微信。新浪公布的最新季报显示，微博的营收仍高度依赖广告，让人对微博上市更加悲观。

新浪的四季度业绩其实还不错。当季营收增长42%至近2亿美元，广告营收增速略高。获利大增约五倍，微博业务的损失减少，广告市场整体反弹。投资者对新浪的业绩褒贬不一，新浪股价在正常交易时段中上涨4.3%，但业绩公布后的盘后交易中下跌了1.4%。

我怀疑微博数据不佳是投资者兴趣不大的原因之一。广告营收仍占新浪总营收的80%左右；微博业务的比例也一样，7,140万美元营收中约78%来自广告。这有些令人失望，因为很多人预期阿里巴巴入股新浪微博后会带来电子商务业务的蓬勃发展。

报道称，新浪委托高盛和瑞士信贷处理微博业务上市事宜，计划融资高达5亿美元。这是首次关于新浪微博上市的确凿计划。委托投行通常意味着上市时间也就是两三个月以后，报道称新浪微博准备二季度上市。

报道还指出，阿里巴巴可能在新浪微博上市前行使权利，将所持有的新浪微博股份增加到30%。阿里巴巴去年入股新浪微博时给新浪微博的估值为33亿美元左右。报道并未提到新浪微博会有多大比例的股票上市流通，通常来说比例在15-25%。如果是这样的话，5亿美元的融资规模意味着高盛和瑞士信贷认为新浪微博目前的市值在20-33亿美元之间。这说明阿里巴巴入股后新浪微博的市值没有增加，甚至可能开始减少。

市值下滑显然并不意外。今年早些时候公布的官方数据显示，2013年中国微博客用户数量首次下降，降幅为9%，而互联网用户数量则增长了9.5%至6.18亿。新浪当时称，新浪微博用户数量仍在增长，我猜测增幅很小。

这对新浪微博上市意味着什么呢？我认为新浪微博仍可能有吸引力，不过估值可能无法达到新浪一两年前希望的50亿美元或更高。新浪在微博上市前可能无法改变其财报，但我建议新浪强调微博非广告业务的增长潜力。新浪甚至可能考虑变更微博管理层，引入游戏、金融服务和电子商务专家。这将向投资者表明该公司将微博改造成多元化社交网站的态度是认真的。

一句话：新浪微博上市可能吸引很强的投资者兴趣，不过估值不太可能高于35亿美元。

**陈天桥或出售盛大 谋划新起点**

我关注在线娱乐企业大亨陈天桥已经很长时间了，因此完全能够理解他最近可能准备出售其旗舰企业--盛大互动娱乐的消息。2004年，我在香港举行的一次投资者活动现场第一次见到陈天桥，当年稍晚盛大在中国在线游戏企业中率先上市。自此之后的几年里，盛大一直是中国最大的在线游戏企业。随后盛大开始遭遇一连串令人头痛的问题，股价走势迟滞，在市场中被腾讯(0700.HK)和网易等竞争对手超越。

近期有报道称，陈天桥欲将盛大整体打包以32-35亿美元出售给阿里巴巴。若交易成真，将是阿里巴巴最近一连串收购案中至今最大的一笔。去年，阿里巴巴入股新浪微博，并收购高德地图AMAP.O。

盛大对上述与阿里巴巴有关的报道没有置评，不过阿里巴巴站出来否认了这宗交易。随后又传出消息称，盛大实际上在与阿里巴巴谈判，将盛大游戏GAME.O、酷6KUTV.O、盛大云、盛大文学、安智市场这五个业务打包一并卖给阿里巴巴。盛大互动娱乐于2012年2月退市，当时的估值超过20亿美元。

关注盛大的读者都知道，过去几年来，盛大的大型业务问题缠身。盛大游戏过去两年增长迟缓，股价自2009年分拆上市以来持续走低。目前股价仅相当于当初上市时招股价的一半左右，而且还曾一度更低。这促使陈天桥在今年1月启动退市计划。

另一个上市业务酷6表现同样糟糕，一直在寻找能够体现其竞争力的在线媒体领域。多年来，酷6股价表现低迷，不过出售股份的消息令其股价在最新交易日里大涨了5.5%。接下来是盛大文学，两度终止上市计划。该公司多名中层经理在一年前突然离职，在腾讯支持下创建了一家竞争企业。

陈天桥以其好斗的管理方式闻名，据悉曾多次与不同业务部门的高管频繁发生冲突。这令其在2012年稍晚些时候雇佣了一名投行人士掌管母公司，但是显然这个举动并未给公司带来转机。

深陷诸多烦恼之中的陈天桥或许在考虑出售部分或全部业务，这并不令人感到奇怪。因此，我觉得上述报道内容也许有真实的成分，也许他会卖掉部分或全部现有业务另谋出路。陈天桥过去10年来努力建立的商业帝国对阿里巴巴来说也许太贵了，后者可能出资10-20亿美元最终买下两三个业务部门，而非盛大的整体。

一句话：盛大很可能将旗下一两个大型业务部门以10-20亿美元的价格卖给阿里巴巴，陈天桥或会将其企业分拆，尝试一些新的业务。（完）编译：李富强/王凤昌 发稿：王凤昌/王燕焜

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