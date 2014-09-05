《热点透视》韩国央行应当心重蹈瑞典覆辙

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee； 编译 王丽鑫
路透新加坡9月5日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕提出警告，经济进入“通缩初期。”他的警告应当让央行觉醒。
2012年3月以来，韩国通胀率一直低于韩国央行目标2.5-3.5%的中间值。但央行一直不愿降息，担心借债成本下降将会使这个老龄化社会的家庭债务水平继续增加。
这种谨慎态度与瑞典央行先前扬弃的策略非常相似。韩国2012年家庭债务相当于可支配收入的164%，与瑞典的172%差不多。
但其策略不但未能提高通胀，还带来了意外的副作用。崔炅焕8月29日表示，“经济可能陷入长期不景气”。他是对的。过去六个月韩国实际汇率较2013年上半年高7%。
如果央行降息，韩元可能贬值，提振出口和投资。但2012年年中以来，韩国央行仅降息1个百分点，还包括8月下调的25个基点。这不足以压低韩元汇率，或提高国内物价。目前韩国政策利率为2.25%。
而且未能提高通胀，实际也加剧消费者债务负担。如果韩国央行能实现3%的年通胀目标，2008年9月发生的债务实际价值将减少19%。但通胀低于目标，债务实际负担紧缩小了14%。这5个百分点的差距相当于向借款人收税。难怪韩国消费者没办法施展拳脚。
瑞典央行前副总裁Lars Svensson去年辞职，因未能让同僚接受过高利率会使消费者债务负担加剧的观点。今年7月，决策者终于不再与总裁站在同一战线，调降利率并承诺2015年末之前不会升息。
韩国还没有陷入通缩：上月物价上涨1.4%。但货币政策当局要避免重蹈瑞典央行的覆辙。崔炅焕提出的通缩警告很正确。现在央行应该警醒了。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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