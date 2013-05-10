《Maguire专栏》玉米播种进度落后可能带动中国玉米进口增加

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥5月9日 - 美国不是唯一土壤过于潮湿而拖延玉米播种进展的国家。中国也有类似的种植问题，且中国官方估算今年此时的播种进度较平均值晚了10天左右。

玉米播种进度落后，引发中国玉米总产量可能会不足的担忧，而这已造成新作大连/芝加哥期货交易所(CBOT)玉米价差扩大至纪录水准，且为中国玉米进口升高舖路。

不同于大豆是由南美供应商主宰和中国的贸易，中国玉米进口商仍主要仰赖美国的供应，因南美作物难以符合中国严格的玉米品质要求。

**期货价格多头讯号**

美国玉米价格通常会为全球趋势定调，近期价格逐步下跌，因预期继去年乾旱损及收成后，今年的美国玉米产量应该会强劲回升。的确，12月新作玉米期货价格近来创下去年6以来的最低水准每蒲式耳稍稍低于5.40美元。

相比之下，近几日中国新作大连玉米期货实际上却是走扬，受惠于当地播种进度落后，1月交货的玉米价格仍接近每蒲式耳9.70美元。

美国和中国新作玉米价格相反的走势，导致这两个市场之间的价差扩大至每蒲式耳略逾4.35美元的纪录高位，且暗示美国玉米交易市场目前是空头占上风，中国市场却涌现更多的多头讯号。

**现货市场问题**

在现货市场方面，中国的现货玉米价格方向不甚清楚，最近在某些情况实际上是在走跌，因中国爆发禽流感疫情，可能导致大量家禽被扑杀。而玉米是家禽类的主要饲料。

对中国饲料业而言，H7N9病毒的后续发展是重要的未知数。由于肉品和消费回升，现货玉米价格明显的季节性趋势是在夏季走升，在没有爆发另一波禽流感的情况下，中国玉米现货交易商对市场的短中期前景持乐观看法。

**重要潜力**

除了现货玉米价格会有季节性回升外，中国玉米进口也一直有历史性的趋势，就是每次都会在夏季发生。

中国政府为了打压国内物价通胀而进口大宗商品。中国的玉米价格通常会在种植季期间涨价，无论这些新种的作物是否面临种植条件的考验。

由于2013年作物延后开始种植，有迹象显示这类通胀点然的物价升势开始浮现，因此交易商将准备注意未来几个月中国是否会额外进口玉米。

过去三年来，中国玉米进口活动的有效领先指标一直是新作大连/CBOT玉米价差。每当价差大举扩大至每公吨逾100美元的水准时，中国玉米进口量会在不久后增加。这种情况最先是在2010年和2011年底发生，但在去年尤其明显，当时曾经有过价差首次每公吨超过150美元。

在2012年下半年和2013年迄今中国玉米进口需求明显减少，主要是因为去年秋季国内玉米产量逾2亿公吨。

但如今大连/CBOT玉米价差再度走阔，来到比去年夏季的历史高位还要高的水准，可能会见到中国恢复玉米的进口。

气候温和加快了国内玉米种植速度，将导致新作玉米价格急降，应该能降低这种可能性。

但是目前来看，中国远期市场价格释出的信号是，玉米供应必须增加才能符合中国大量的玉米需求。(完)

(编译 戴素萍/沈以文; 审校 王洋)

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