《Maguire专栏》大豆多头行情或将生变

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Gavin Maguire 编译 隋芬/
路透芝加哥4月22日 - 如果光看大豆终端用户支付的现货价，以及大豆远期曲线的结构，近期的美国大豆市场图景乐观无比。多个关键大豆加工产地的基差水平都处在数年高点，5月-7月大豆期货的逆价差近期则达到了历史上每年这个时候的最高。
但南美新供应即将涌入，再加上对美国2013年产量跳增的预期，正在严重压制远期大豆价格与市场人气，以至于越来越多交易员觉得，现货大豆市场多头基调的消失是迟早的事。
但关键问题是，这种情况确切会在什么时候发生。目前大型的消费者还显然需要争夺紧俏的供应，或许还得把基差水平推得更高，才能确保在等到美国新供应收割之前，得到足够数量以暂时满足当下所需。
**应该相信哪些信号?**
现货与期货市场发出的相冲突的讯号，让交易员很难自信地决断中短期内如何对大豆布局，或者说，现货市场强劲与期货疲弱的讯号，究竟应该相信哪个？
多头大军指出，基差水平走强加之远期曲线严重倒挂，表明大型交易商和消费者存在大规模轧空的可能。
伊利诺斯州大豆现货较7月期货基差本周达到1.05美元，是2009年以来首次见到；爱荷华州现货大豆较7月期货基差刚攀升至0.90美元，持平于去年夏季的三年高点。
浏览伊利诺斯州和爱荷华州加工业者基差图表，请点击：
这两个美国最大的大豆加工中心溢价较指标期货如此之高，显示出这些地方甚至全美国，大宗商品实货明显短缺。
此外，由于这些地方的农户要数周之后才会播种大豆，消费者得至少再等上六个月，才能预期有新的供应进到市场。
立即可获得的供应明显短缺也反映在期货市场远期曲线，最近几周以来曲线已明显趋陡，(5月合约与7月合约相比)从本月初的约22美分逆价差进入至59美分逆价差，即使市场价格普遍偏向下行。
浏览大豆远期曲线当前及历史图表比较，请点击：
正如爱荷华州与伊利诺斯州现货基差的强势一样，5月与7月大豆期货逆价差目前接近60美分，是每年这个时候的最高水准，更加佐证了全美国大豆供应的确稀少。
浏览5月和7月大豆期货价差季节性图表，请点击：
**空方的焦点**
现货市场史上罕见的紧俏程度、加上远期曲线严重倒挂虽构成支撑组合，但美洲今年产量预计将连续刷新纪录高位，却可能对价格不利。
今年南美洲大豆产量将近1.50亿吨，占全球大豆产量55%以上，与一年前的水平相比跳增3,000万吨。
巴西物流基础设施尤其难以负担起如此大规模的作物流动，船舶在该地区港口的等候时间现在也处于纪录高位。
即使这样，作物最终还是会被运出去，会到达消费者手中，因此南美出口商成为全球出口市场的唯一玩家，轻松满足海外部分或全部需求，只是时间问题。
北美方面的问题在于，时间或许正好赶上今年美国播种创纪录面积的大豆，甚至更高，因为今年玉米播种开局缓慢，为今春稍晚播种更多大豆铺平道路。
南美大豆产量甚至会更高以及美国大豆可能创纪录高位，都给大豆远月合约的价格带来沉重压力，亦削弱了支撑美国现货价格的看涨人气，即便国内供应短缺迫使大型消费者在全国维持较高买价。
现货市场何时才会追随远期市场的疲弱走势仍是个巨大的问号，对大型加工商来说，这或许是过去几年成败与否的关键。
但考虑到即将涌入市场的南美大豆规模，而且随着加工商在越来越远的地区寻找大豆，不排除美国将进口大量大豆，因此美国现货市场走跌或许已经进入倒计时。(完)
(译文审校 高琦/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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