《RUSSELL专栏》中国钢铁供需已过高峰并非全然是坏事

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧/李爽/洪曦

路透澳洲朗塞斯顿2月4日 - “钢铁高峰”(peak steel)一词在中国大宗商品观察人士间的流传度与日俱增，这听来像是个凶兆，对于铁矿石及炼焦煤矿商更是如此。

市场越发认为，中国钢铁产出及需求已经达到、或逼近峰值。

若真是如此，中国钢铁消费量峰值将远低于仅数年前众多人士提出的预估水准。

根据中国国家统计局数据，中国2014年钢铁产出达创记录的8.227亿吨，几乎是全球产出的一半。

但与前年相较，去年产出仅成长0.9%，创下33年以来的最小年增幅。

去年钢品出口跳增50.5%至7,935万吨，产出竟只呈现温和成长。

中国钢铁工业协会称，2014年中国粗钢表观消费量同比下跌3.4%至7.38亿吨。

这些数据意味着倡言“钢铁高峰”拥护人士可能预测对了，特别是各界认为2015年需求强劲反弹的可能性不大，因中国经济成长率预估在7%左右，且中国房市还存在供过于求问题。

除了经济成长放缓之外，经济体质也从出口导向及基础建设带动的成长，转型为由民间消费主导，这正是多数人士认为中国钢铁需求已接近高峰的根本原因。

再者，钢铁业也面临着减少污染的压力，而减排压力已经造成部分钢厂缩减产出。

限制用煤的压力可能导致钢产能闲置加剧，尤其是毗邻北京的河北省。

瑞士宝盛集团1月16日的一项研究显示，在中国，消耗钢的主要行业包括房地产、机械、基础设施、汽车和家电，其中房地产消耗量比其他四个行业累计用量还多。

宝盛集团对这些行业的趋势进行研究表示，2020年之后，城镇化进程放缓将导致房地产和基础设施行业用钢下降，而机械、汽车和家电领域用钢将增加。

**中国钢铁需求呈横向趋势**

整体的结果就是中国钢铁需求呈横向趋势，宝盛集团还预计，人均钢消费将保持在2013年的水平，即每年545公斤。

摩根士丹利也预计中国钢产量将持稳，今年会在8亿吨上方触顶，之后从2017年到2020年将降至略低于该水准。

这种想法符合中国官方人士最近的说法，中国钢铁工业协会会长张广宁上月表示，中国钢产量已经进入到峰值平台期，或者说到了拐点。

即便是对中国钢需求持较乐观看法的人，也不认为需求会大增，那些认为年需求触顶水准在10亿吨以上的预期，现已大多不被采信。

浏览中国铁矿石和钢铁预估，请点选 (link.reuters.com/zyt83w)

这对铁矿石厂商来说是糟糕的消息，甚至对主导全球海运铁矿石供应的三大产商来说亦然。

澳洲的力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)和巴西淡水河谷(VALE5.SA)这三大产商之前都指望，中国需求触顶的水准会远远更高。

力拓与必和必拓预计，中国钢铁需求将在2020-2030年期间某个时点增加到10亿吨。

这是两家企业扩充产能的主要理由，而铁矿石市场也因其扩产而陷入困境。铁矿石现货价格在2月2日跌至五年半低位每吨61.30美元，这还不到2011年高点的三分之一。

这两家全球矿企目前全力以庞大及低成本的作业，试图把在海运市场以及中国境内的高成本竞争对手挤出市场。

虽然他们已经取得一些成果，但这就意味着价格在较长时期内继续受到抑制，因为一旦铁矿石价格走高，将会刺激闲置供给重新进入市场。

同样，炼焦煤的需求成长预计也将伴随着中国钢铁产量放缓。

对于铁矿石以及煤炭矿商的好消息是，中国钢铁高峰的提早降临，意味着需求将在相对稳定的水平保持较长时间。

或许，相较于年产量升破逾10亿吨之后再大幅走低，钢铁产量在20年的时间里维持于每年约8亿吨的情况似乎更理想些。(完)

(译文审校 李婷仪/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。