《SAFT专栏》美股频创新高背后的隐忧：企业营收停滞而获利虚胖

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/许娜

路透4月23日 - 美国企业获利增长，主要股指刷新高位，但还有两个小问题：营收停滞不前，获利增长动能在下降。

Nasdaq指数.IXIC周四收报5,056点，2000年3月以来首次突破之前的纪录高位；标准普尔500指数.SPX短暂突破上个月创下的前纪录高位，但收盘时回落5点，收在近2,113点。这两大指数都受到第一季企业财报的提振。尽管面临美元升值.DXY和能源行业疲软等阻力，企业获利仍呈现上升。

据Zacks数据，截至周四上午，约有40%的标准普尔500指数成份股公布财报，获利较上年同期增长9.1%，但整体营收没有增长。已公布财报中，有三分之二的获利胜过预期。全是在营收零增长的基础上创造出来。

可这怎么做到的？毕竟获利必须来自营收，尽管提高效率会有帮助，但也是有其极限的。

答案当然是回购股票。美国企业一片回购狂热，去年回购5,530亿美元自家股票，今年可能轻易超越这个数字。据法国兴业银行数据，仅靠回购一项，就令美国企业整体获利增幅提高2.3个百分点。

确实，如果你以会计师的角度，即按照公认会计原则(GAAP)来分析获利，那么美国企业获利实际在下降，退回到2010年的水平。企业财报以拟制性(Pro-forma)获利为基础，这让他们能“无视”减记和一次性项目。要知道之所以需要回购股票，很多只是因为要抵消派发给高管的股份。所以财务工程和“一次性项目”可以让人对一家公司业绩的看法与现实脱节，更不用说未来增长前景。

“现在讨论实际获利似乎是有点老派，因为对于许多投资者来说，量化宽松是唯一热点，”法国兴业银行量化分析师Andrew Lapthorne在客户报告中称。

“因此，当前由QE带动的牛市，提供了一个很好理由，无视其他大部分面向，包括公司基本面的缺陷。不过仍然关注这些方面的人或许会特别指出，2015年的获利预期已大幅下降。”

**增长势头下滑**

虽然这其中有能源价格和美元升值导致的汇率冲击的因素，但美国业务的获利势头--即获利预估上调的占比却在下滑。过去三个月，对来年获利的预估已经下降了五个百分点。而且并不局限于能源产业，只是这个板块的降幅确实很大。根据法国兴业银行的数据，过去一个月，耐用消费品、服装和消费者服务业明年的获利预估全都下降了逾6%。

全球性获利状况也基本如此：即便考虑了汇率波动因素，获利势头仍在下降。对全球企业而言，若剔除汇率影响，2015年获利预估自年初以来下降了5.3%；就算剔除能源和金融企业，获利预估也还是下滑了3.5%。若不包括金融企业，2015年全球获利预估料仅增长1%，有鉴于此，如果获利势头保持在这个水准，那么很快这些企业的财报数据将逊于2014年的水平。就连全球MSCI明晟指数成分股企业的历史获利过去一年也下降了5.5%。

所以，我们又回到了刚才那个问题：如果获利看起来不稳定，而且营收--至少是美国企业的营收不增长，那么股市如何能够持续上涨。

“随着越来越多未受天气影响的经济和企业数据低于预期，要想普遍看涨，还需要一些新的理由，”Lapthorne写道。

支持看涨的理由，则是投资者的循环论证。

低利率使企业能够以较低成本举债，然后把所筹资金用于回购股票，并且增强了股市对追求回报投资者的吸引力，尤其是考虑到日本和欧洲祭出QE的情况下。投资者相信，如果经济不稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持低利率，甚至可能重新推出QE，而这将支撑股市。倘若经济在第一季增长停滞后复苏，那么股市会上涨，因为企业营收会增长。甚至，在企业投资较低的帮助下，企业可能会保持异常丰厚的利润率。

而中间的一种情况，即经济停滞，不久企业获利增长也停滞，可能会让人非常不爽。

当然，除非下一轮QE包含直接从企业购买商品和服务的计划。

那样的话，就会刺激营收增长。(完)

(审校 蔡美珍/李春喜)

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