《SAFT专栏》美股频创新高背后的隐忧：企业营收停滞而获利虚胖

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/许娜
路透4月23日 - 美国企业获利增长，主要股指刷新高位，但还有两个小问题：营收停滞不前，获利增长动能在下降。
Nasdaq指数.IXIC周四收报5,056点，2000年3月以来首次突破之前的纪录高位；标准普尔500指数.SPX短暂突破上个月创下的前纪录高位，但收盘时回落5点，收在近2,113点。这两大指数都受到第一季企业财报的提振。尽管面临美元升值.DXY和能源行业疲软等阻力，企业获利仍呈现上升。
据Zacks数据，截至周四上午，约有40%的标准普尔500指数成份股公布财报，获利较上年同期增长9.1%，但整体营收没有增长。已公布财报中，有三分之二的获利胜过预期。全是在营收零增长的基础上创造出来。
可这怎么做到的？毕竟获利必须来自营收，尽管提高效率会有帮助，但也是有其极限的。
答案当然是回购股票。美国企业一片回购狂热，去年回购5,530亿美元自家股票，今年可能轻易超越这个数字。据法国兴业银行数据，仅靠回购一项，就令美国企业整体获利增幅提高2.3个百分点。
确实，如果你以会计师的角度，即按照公认会计原则(GAAP)来分析获利，那么美国企业获利实际在下降，退回到2010年的水平。企业财报以拟制性(Pro-forma)获利为基础，这让他们能“无视”减记和一次性项目。要知道之所以需要回购股票，很多只是因为要抵消派发给高管的股份。所以财务工程和“一次性项目”可以让人对一家公司业绩的看法与现实脱节，更不用说未来增长前景。
“现在讨论实际获利似乎是有点老派，因为对于许多投资者来说，量化宽松是唯一热点，”法国兴业银行量化分析师Andrew Lapthorne在客户报告中称。
“因此，当前由QE带动的牛市，提供了一个很好理由，无视其他大部分面向，包括公司基本面的缺陷。不过仍然关注这些方面的人或许会特别指出，2015年的获利预期已大幅下降。”
**增长势头下滑**
虽然这其中有能源价格和美元升值导致的汇率冲击的因素，但美国业务的获利势头--即获利预估上调的占比却在下滑。过去三个月，对来年获利的预估已经下降了五个百分点。而且并不局限于能源产业，只是这个板块的降幅确实很大。根据法国兴业银行的数据，过去一个月，耐用消费品、服装和消费者服务业明年的获利预估全都下降了逾6%。
全球性获利状况也基本如此：即便考虑了汇率波动因素，获利势头仍在下降。对全球企业而言，若剔除汇率影响，2015年获利预估自年初以来下降了5.3%；就算剔除能源和金融企业，获利预估也还是下滑了3.5%。若不包括金融企业，2015年全球获利预估料仅增长1%，有鉴于此，如果获利势头保持在这个水准，那么很快这些企业的财报数据将逊于2014年的水平。就连全球MSCI明晟指数成分股企业的历史获利过去一年也下降了5.5%。
所以，我们又回到了刚才那个问题：如果获利看起来不稳定，而且营收--至少是美国企业的营收不增长，那么股市如何能够持续上涨。
“随着越来越多未受天气影响的经济和企业数据低于预期，要想普遍看涨，还需要一些新的理由，”Lapthorne写道。
支持看涨的理由，则是投资者的循环论证。
低利率使企业能够以较低成本举债，然后把所筹资金用于回购股票，并且增强了股市对追求回报投资者的吸引力，尤其是考虑到日本和欧洲祭出QE的情况下。投资者相信，如果经济不稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持低利率，甚至可能重新推出QE，而这将支撑股市。倘若经济在第一季增长停滞后复苏，那么股市会上涨，因为企业营收会增长。甚至，在企业投资较低的帮助下，企业可能会保持异常丰厚的利润率。
而中间的一种情况，即经济停滞，不久企业获利增长也停滞，可能会让人非常不爽。
当然，除非下一轮QE包含直接从企业购买商品和服务的计划。
那样的话，就会刺激营收增长。(完)
(审校 蔡美珍/李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。