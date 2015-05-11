《李欢专栏》“我是歌手”与“证券流动性”技术的异曲同工

（本文由路透中文新闻部特邀专栏作家、资深市场人士李欢供稿）

相信许多朋友和我一样，都喜欢湖南卫视的《我是歌手》节目。据说该节目曾多次占据收视率头名。有时候我会想为什么这个节目会如此火爆。有一天我突然发现，经过巧妙的组织安排，又是排名又是淘汰的，愣是利用一些二线歌手打造出一个顶级节目，这与资产证券化中的打包分层技术简直如出一辙。看来金融圈的生态与娱乐圈确有雷同之处。

信贷资产证券化通过将一些异质性的、信息高度敏感的资产重新组合分层，创造出一些高流动性的证券。其中权益层吸收了组合中的“杂质”；次级和夹层能够摆脱个别资产的异质性，得到统计上的稳定性；优先级更是能够达到最高评级，成为对信息不敏感的“金边”证券。在我看来，资产证券化的关键是创造了流动性，可以把证券化看作是一种增强资产流动性的技术。如果说流动性意味着价值的话，那么投行在资产证券化业务中确实创造了价值。实际上，广义的证券化也是如此，比如国人热衷的Pre-IPO，很大程度上在攫取流动性差价。

有意思的是，A股的流动性并非由投行创造，更多的是看得见的手的杰作，且尽显中国特色。这些流动化技术包括：

1、指定交易所，并将在其他场所进行的股票公开交易定义为非法，进行严厉打压。

2、对上市行为设置高门槛，选择其认为优秀的公司，对于其认为不优秀的公司不予准入。

3、对上市公司的融资节奏进行严格的控制。根据需要控制发行和再融资节奏。对不起，该排队的时候你就排队吧。对再融资也进行了精心安排。在市场较低迷时，鼓励私募性质的定向增发，严格限制甚至暂停公开增发配股。设定较长的锁定期。

4、对交易制度也进行安排。设置停板制度，限制卖空交易，严格控制杠杆，甚至限制t+0，意图限制市场波动性，间接提高流动性。

5、几乎全球最低的交易成本；没有资本利得税。

6、通过媒体吹风等直接干预流动性，等等。

凡此种种，不胜枚举。良苦用心，造就了全球流动性最好的权益市场，没有之一。大量同股同权的A股和H股公司，股价差异数倍，我想只能用流动性的差异来解释。

但人造的美女，总是在不经意间暴露其丑陋之处。A股特殊的监管制度，对A股市场产生深远影响。

首先，A股上市公司的估值常规性地处于高水平，长期收益率偏低。这类似信贷市场的金融抑制，通过政策手段人为降低企业的融资成本，让储蓄者补贴投资者。由于长期回报率有限，长期投资的吸引力不足，市场热衷于短期炒作，即投资者之间相互博弈。对于成熟市场而言，由于权益证券的流动性相对债券资产差，长期来看能得到相当高的超额收益率作为补偿；但国内市场权益和债券的收益率实际上是倒转的，反而因为股票隐含“博彩期权”而大加炒作。

其次，A股市场的波动率更高。股票市场的系统流动性时好时坏，受到各方面因素的影响。一旦失衡，尤其是在股票需求旺盛时，成熟市场的股票供给往往能够较快地跟上，从而平抑过快增长的价格。但A股的供给受到严格控制，程序繁复，新股的“产能”调整效率极低，对快速变化的市场反应过慢，价格成为唯一的调整方式。这种供给特征特别类似于某些长周期的大宗商品，因此A股指数的波动也与大宗商品的波动模式类似，常常受到需求冲击而超调，甚至形成正反馈。这导致A股的波动极大。比较而言，在看得见的手百般呵护下的A股，波动率几乎是美股的两倍。

过去几个月，A股市场已经暴涨一倍有余，但供给的调整严重滞后。许多公司如广发证券、海通证券等为抢占先机不惜低价转道香港融资。在这轮暴涨中，许多中字头公司受热炒，但其同股同权的H股却涨幅有限，有些人以此证明香港投资者的理性。我不这么看。2015年1-4月，新股IPO实际募集资金金额为614.43亿元；而总市值仅有A股约一半的香港市场，同期IPO募集资金达到了552.05亿港币。供给是一回事，潜在供给是另一回事。所谓“不战而屈人之兵”，港股潜在的供给，是更强大的约束，强迫投资者必须忌惮估值。而A股的供给效率，让股票很容易陷于逼空博弈中。

事实上，管理层骨子里喜涨不喜跌，对逼空游戏也是睁一眼闭一眼，甚至乐见其成。反倒是熊市让管理层很着急，使出各种护盘手段。看得见的手助涨护跌，也难怪A股摆脱不了牛短熊长了。

股票的供给机制对市场结构也影响很大。在成熟市场，大盘蓝筹股往往流动性较好，而小盘股流动性低，大量小盘股成交寥寥，估值自然低。大盘蓝筹股享受很大程度的估值溢价。而A股市场恰恰相反，由于门票限制，场内公司都有溢价；而小盘股更因为盘子小，潜在成长空间更大，流动性反而比大盘股要好。小盘股过度的流动性也助长了炒作文化。

最典型的例子是互联网公司。由于互联网公司特殊的业务模式，许多互联网公司愿意牺牲短期盈利换取业务地位。知名互联网公司如亚马逊、京东至今都没有盈利。但A股的发行制度却有较高盈利门槛。这使得互联网公司在A股极度稀缺，并且在相当时间内潜在供给极为有限。这让A股的互联网公司成为最好的逼空标的。做一家互联网公司难，做一家互联网公司上市更难，做一家互联网公司还能在A股上市，简直是难上加难。无论暴风科技还是全通教育，他们的核心优势不在于业务有多优秀，而在于能在A股上市。

随着注册制的到来，历史也渐渐地走到了十字路口，对整个A股的生态和投资文化，必将产生深远的影响。只是真正的注册制，也将是5到10年的漫长旅程。（完）

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