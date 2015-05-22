《SAFT专栏》中国股市火爆程度蔚为奇观 官方力挺下仍有暗流

撰稿 James Saft； 编译 李爽/李春喜

路透5月21日 - 中国股市目前一片喜气洋洋，但对于汉能薄膜发电、高银金融有限公司和高银地产的投资者来说，眼下可能真笑不出来了。

这三家香港上市公司过去两个交易日股价重挫，结束近几个月股价增长几倍的强劲涨势。太阳能企业汉能薄膜周三只数分钟的功夫市值就缩水190亿美元，股价暴跌47%，之后公司股票被停牌，但未说明原因。周四高银系企业上演了同样的暴跌行情，旗下两同门兄弟跌幅均超过40%，市值蒸发230亿美元。高银金融是一家短期商业信贷机构，但广泛涉足房地产，高银地产则是一家开发商。

这两家公司各自发表安抚声明。但除了其股票迅速飙升、获利相当疲弱而且分析师很少关注以外，股价突然跳水似乎没有可以说得通的解释。香港金融监管机构3月警告投资者对高银金融谨慎以待，指称20位投资持有该公司98%的股份。高银金融是汉能的财务顾问。

一位知情消息人士对路透表示，汉能薄膜因涉嫌市场操纵，已遭香港证监会调查数周。

在这种情况下，投资者除了不碰该股外别无他法。

我们所能做的就是分析香港和中国内地股市的一些典型事实，从中可以相对容易地得出一些大致的结论。

简而言之，中国处于一场投机狂热之中，这种狂热是政府为了达到其他目的而煽动，并在有时候予以夯实的。

因为这发生在地球上，在这里物理规律仍然适用，鸡飞蛋打、伤心伤财的事难以避免。因为这发生在中国，究竟会产生怎样的影响，谁致富，谁赔钱，却又不那么简单。

在中国，股票融资融券(两融)异常火爆。据瑞士信贷估算，中国股市市值的6-9%是靠两融撑起来的。惠誉评级的数据显示，美国股市融资融券比例约2.5%。如果你认为许多公司的所有人持有大量股票且没有债务，可能会低估债务对股票估值的影响。

尽管许多举债炒作通过信托和其他未公布的资金来源，因而难以追查，但融资还是相对容易掌握。据惠誉估算，自2014年底以来，中国证交所的融资融券余额已经接近翻倍，目前超过3,000亿美元，或相当于国内股票市值的3.1%。

可以预见的是，中国股市大涨，只是前述暴跌的个股例外。自去年9月底，沪深300指数上涨一倍多；港股恒生指数今年上涨近18%，一定程度上是受内地流入资金的推动。

由于融资业务如此火热，许多公司，尤其是中国银河证券，在香港发股为两融业务提供资金。中国银河证券称，将把在香港配售H股募集的逾30亿美元用于融资融券业务。在这轮牛市背后支撑的信念，是投资者认为中国政府希望股市上涨，一部分是为了缓冲中国经济由投资拉动转型为消费拉动的必要过渡期，同时也缓和一些经济增长的减速程度。

需要指出的是，4月21日沪市成交创下历史天量，第二天上午，人民日报兴奋的称，沪综指的上涨“只是牛市的开端”。

“中国政府以往将股市视为投机者的赌场，现在则利用股市推动经济和实现改革，”Yardini研究在周四的报告中称。

这非常有可能。如果你认为“不要和美联储对着干”是明智的投资哲学的话，那么你当然应该不和中国政府对着干，中国政府对中国金融市场的影响力远远来得更大。

这并不是说中国股市不会崩盘，前面高银金融及高银地产断崖式下跌就更不用提了。中国股市让人难以押空，但要利用中国股市安稳赚钱，也绝不轻松。(完)

(译文审校 王洋/蔡美珍)

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