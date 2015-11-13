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中国财经专栏 | 2015年 11月 13日 星期五 17:22 BJT

《A股技术分析》沪综指震荡消化年线压力

路透北京11月13日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周对年线发起冲击后出现高位震荡，市场情绪略转谨慎。技术面显示，短期均线系统走势完好，继续对大盘构成支撑，年线附近出现震荡亦合乎正常的技术调整要求，料股指在3,600点附近反复震荡消化卖压后，仍有望继续上涨创出本轮行情新高；中线看，震荡上升趋势未有改变，目标继续指向3,800点附近的前期箱体震荡中枢位。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/1Nu7ocC

沪综指周初冲高，多头再下一城填补3,652-3,664点缺口，短期均线系统持续保持多头排列，惟周五跌破五日线后引发一定卖压；但市场情绪谨慎偏稳，短期看走势尚未明显转弱，目前位于3,595点附近的年线在技术上对大盘构成一定压力，需要反复震荡消化。随后有望突破再创本轮上涨行情新高，下档10日线在3,550点附近构成较强支撑。

沪指在9、10两月分别构成平台震荡，且呈逐级抬高之势，上周股指放量上涨对缓升通道上轨进行突破，本周的回调多属回抽性质，大盘或在3,600点附近形成第三个震荡平台，随后再度向上突破创短线新高。

技术指标方面好淡相间，运行两周以来多数指标均已运行至相对高位，KDJ仍保持背离且有形成死叉迹象，DX趋向指标高位掉头，显示上升趋势受阻，不过MACD以及BULL指标仍有上升空间，短期看，指标系统尚未构成对大盘明显不利的格局。

较长期走势(周线图): reut.rs/1Nu7ocC

沪综指本周冲高后微幅回落，成交量能创近三个月最大，下方五周均线保持上行，下周位于3,500点附近，预计对大盘将构成强支撑；股指上周突破20周均线后本周出现技术性回抽，整个中级上升趋势并未破坏，后市仍有望继续震荡上涨，进入7、8月箱体震荡区域，并上摸其中枢位置3,800点一线。（完）

(审校 张喜良)

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