《A股技术分析》沪综指震荡消化年线压力

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京11月13日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周对年线发起冲击后出现高位震荡，市场情绪略转谨慎。技术面显示，短期均线系统走势完好，继续对大盘构成支撑，年线附近出现震荡亦合乎正常的技术调整要求，料股指在3,600点附近反复震荡消化卖压后，仍有望继续上涨创出本轮行情新高；中线看，震荡上升趋势未有改变，目标继续指向3,800点附近的前期箱体震荡中枢位。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): reut.rs/1Nu7ocC
沪综指周初冲高，多头再下一城填补3,652-3,664点缺口，短期均线系统持续保持多头排列，惟周五跌破五日线后引发一定卖压；但市场情绪谨慎偏稳，短期看走势尚未明显转弱，目前位于3,595点附近的年线在技术上对大盘构成一定压力，需要反复震荡消化。随后有望突破再创本轮上涨行情新高，下档10日线在3,550点附近构成较强支撑。
沪指在9、10两月分别构成平台震荡，且呈逐级抬高之势，上周股指放量上涨对缓升通道上轨进行突破，本周的回调多属回抽性质，大盘或在3,600点附近形成第三个震荡平台，随后再度向上突破创短线新高。
技术指标方面好淡相间，运行两周以来多数指标均已运行至相对高位，KDJ仍保持背离且有形成死叉迹象，DX趋向指标高位掉头，显示上升趋势受阻，不过MACD以及BULL指标仍有上升空间，短期看，指标系统尚未构成对大盘明显不利的格局。
较长期走势(周线图): reut.rs/1Nu7ocC
沪综指本周冲高后微幅回落，成交量能创近三个月最大，下方五周均线保持上行，下周位于3,500点附近，预计对大盘将构成强支撑；股指上周突破20周均线后本周出现技术性回抽，整个中级上升趋势并未破坏，后市仍有望继续震荡上涨，进入7、8月箱体震荡区域，并上摸其中枢位置3,800点一线。（完）
(审校 张喜良)
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。