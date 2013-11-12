《苏培科专栏》好企业竞相境外上市与中国暂停IPO无关

(路透中文特邀专栏作家，文章仅代表本人观点)

撰稿 苏培科

近期，很多内地企业纷纷在境外挂牌上市，中概股再次成为境外投资者追捧的对象。于是就有内地媒体望洋兴叹：“内地投资者还在为IPO重启给二级市场带来多大压力而纠结，而海外投资者却收获着优质企业资源的投资机会，暂停IPO不能救市，却带来优质资源的流失！”这是一家指定信息披露媒体发表的文章《优质资源海外上市拷问境内IPO政策》，文章立意很好但立论是错的，国内很多在业内数一数二的好企业远走他乡境外上市确实值得反思，IPO政策也确实值得拷问，但绝不是文章所说的那样：因暂停IPO导致国内优质资源流失。

中国股市IPO暂停是由于不合理的新股发行制度和股市丧失投资信心而导致，暂停IPO是为了让股市休养生息和启动制度改革，但遗憾的是每一次暂停IPO之后的发行制度改革都是头痛医头脚痛医脚的缓解之策，而没有根治发行制度的病根。我们知道，A股市场中的很多弊端都是滋生于发行环节，加之承销机构和询价机构的垄断，使得一、二级市场的价格和利益割裂，导致新股申购环节提前、过度攫取了股票的价值。如果发行制度改革不能彻底改变这一现状，则很难改变中国股市“圈钱市”的特征，也很难有效发挥股市的直接融资功能。

显然，“暂停IPO导致国内优质资源流失”是个伪命题，就像一个企业没有招新员工而导致优秀人才流失的逻辑一样荒唐，这个企业恰恰应该反思为何招不来优秀的人才和留不住优秀的人才，有没有吸引优秀人才的土壤？况且中国股市大部分时间IPO是开闸的，为何没让那些优质企业上市？究竟是什么因素导致像腾讯、百度、新浪、携程、阿里巴巴等企业去境外上市？中国拥有全世界最大的互联网用户群和移动终端群，但为何我们的股市会错失整整一代互联网、创新型企业？

我想应该有如下几个方面的原因：

一是我们的股市管理者在官本位的笼罩下抱残守缺，只注重融资“政绩”而忽视构建股市长远战略，缺乏前瞻性的眼观，僵化的IPO政策和行政干预导致市场缺乏创新型、成长型企业发展的土壤。

二是A股市场的发行制度确实有严重问题，毫无原则地帮助国企央企上市圈钱，开设绿色通道放水融资，导致A股市场质量普遍低下，各种行政配置资源的方式导致很多中小型企业无缘A股市场，场资源配置的功能被高度行政化，全中国只有一个发审委，千军万马都在挤这个独木桥，而且又缺乏对这个部门的监督和约束，从而寻租、插队随处可见，国企、央企等特权企业经常插队进入绿色通道融资圈钱，严重践踏市场化规则，不顾市场真正需求而强行供应，是典型的卖方市场特征。而且新股发行价格长期被主承销商和机构操控，由于“直投+保荐”的利益驱动，保荐机构一定会做高发行价、抬高上市价，再加上超额募集还可以获得更多提成和承销费，从而他们会千方百计地制造新股发行的“三高”，如果不叫停“直投+保荐”模式，新股发行的“三高”问题会永远存在，再加上网下特权配售让A股市场利益分配出现扭曲，网下配售股份3个月锁定期的取消，通过新股快速获利成为一些机构牟利的主要渠道，由于新股发行存在巨大价差和各大利益主体在新股发行中盘根错节的利益关系，加上庞大的“裸申专业户”群体，导致新股发行根本不顾及二级市场的行情变化，在任何行情下都能超额认购和发行成功，这应该是全球市场中的“奇葩”。在这样的背景下，好企业未必上得了市，反而有背景有关系、寻租走后门的企业插队上了市，但这些企业很多都是怀着圈钱目的而来，未必是好企业，从而A股市场形成了严重的“劣币驱逐良币”现象。因此，新股发行制度改革不能再避重就轻、敷衍了事。

三是A股市场法治不健全，上市成本和上市周期太长，投资者权益无法得到保障和市场缺乏社会外部监督机制，上市公司缺乏约束机制，从而公司治理水平很难提高，股市自然沦落为圈钱、套现的场所。

有人曾算过一笔账，一个优质的企业要想及时上市，光台面上（有发票可报销）的活动经费就达“656万元”（主要是供牵线人和上市材料经手人吃、喝、玩、乐、行等），而“台底下”则要花费10倍左右，其外还有一些“PE腐败”。而这笔巨额的“寻租”费用又被企业在上市后摊销到上市公司。于是，很多上市公司就出现了一上市就造假、一上市就业绩“变脸”的怪相。最有意思的是，这笔“656万元”的花销被人总结为“溜不溜”（谐音“656”）现象。搞得企业就像一条狗被反复“遛弯儿”，只有被溜顺了才有及时上市的可能，否则就会被拖在预审环节，这也是很多公司上市后快速变脸和高成长企业走向平庸化的主要因素之一。

为了不让A股市场再错失新型、优质的企业，下一步中国股市应该系统性地治理和规范，及时启动监管体制和市场基础制度改革，营造法治化的市场环境，提升市场吸引力；其次要尽快启动发行制度改革，改革权力发审，将证券发审的权力从监督部门中独立出来，引进注册制，减少权力发审的环节，减少企业上市成本，但要“宽上市，严监管”，要提高违规成本，减少国企央企的上市圈钱，杜绝绿色通道，营造真正法治化的市场环境，将“选美”的权利还给市场，切勿再行政设租和制度性阻碍好企业上市；另外要破除IPO中的各个利益链条，降低企业上市成本，让市场中的所有参与者回归理性，让A股市场焕发生机。(完)

(作者系对外经济贸易大学公共政策研究所首席研究员，微信公众账号互动交流：cjmrping)

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