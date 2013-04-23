《苏培科专栏》对中国央企大面积亏损的反思

（作者为路透中文特邀撰稿人，文章仅代表本人观点）

撰稿 苏培科

随着2012年报的不断披露，巨亏的上市央企一一浮出了水面。中国远洋巨亏95.6亿元、中国铝业巨亏82.34亿元、中国中冶巨亏69.52亿元、鞍钢股份巨亏41.57亿元……曾经的蓝筹股瞬间成了亏损王，这让一直倡导蓝筹股投资的A股市场颇为尴尬，也让人诧异这些曾经霸气十足的行业巨头如今为何大面积亏损？央企该如何力挽狂澜？

对于上市央企的大面积亏损，高层决策部门绝对不能视而不见，应该深刻反思其亏损背后的原因，及时亡羊补牢。如果只是一家两家公司出现亏损不足为奇，但如果出现大面积亏损一定不是偶然。在我看来央企的大面积亏损无非有如下几个原因：

第一，中国经济和全球经济增长势头的回落，使得很多大型央企没有逃过周期性的侵扰，反而受制于产能过剩和下游需求减缓以及上游原材料生产行业盲目经营的困难之中。从这个角度来看，是国内企业没有做好应对经济低增长的准备，对经济周期的判断和对风险管理还都存在着欠缺，或许这次就是一次教训，如果决策层和监管部门能够及时反思并吸取教训，可能也未必是坏事，毕竟该来的一定会来，晚来还不如早来。

当务之急，应该减少央企的垄断和控制，把充分竞争的行业彻底交给市场，激发民间资本的积极性，以填补国企亏损对中国经济造成的危害。但要诚心诚意地吸引民间资本进入垄断领域，要放开各大领域的牌照，打破垄断和特许经营的局面，平等对待国有资本和民营资本。

虽然鼓励民间资本进入传统垄断行业的“非公经济36条”和非公经济“新36条”早已出台，但实际上仍然还存在着一道“玻璃门”，各种限制性规定和附加性条款屡屡让民间资本遭遇“弹簧门”，在“4万亿”和天量信贷的错配下，反而出现了“国进民退”，现在又迫不得已向民间资本放开，但垄断部门并没有心甘情愿地放弃垄断利益。显然诚意不够，各部门发出吸引民间资本进入的条款出发点都是围绕在现有框架下吸引民间资本参与增资扩股和“跑龙套”，特许经营的牌照仍然没有明显松动的迹象，如果不彻底放开牌照让民间资本独立自主地参与竞争，垄断仍然难以打破，反而国资是在借民资做大，民间资本没有任何主导性可言。

同时，在打破“玻璃门”时还应该给民间资本设置一道合法的“安全门”，不然民间资本做起来之后，权贵资本就会来伸手“摘桃子”。如果对合法的民间资本缺乏保护，对权贵资本缺乏约束，民间资本如果缺乏安全感，官商勾结就会盛行。

第二，央企管理、决策的失误加剧了亏损，需要及时调整目前的管理框架和行政管理模式。

对于央企的亏损或许当事人会归咎为前一个原因，认为是行业不景气和经济增速回落所致，但在这些亏损的行业里也有很多企业照样在赚钱，而这就与管理能力和决策有关。比如航运业在这几年确实出现了大面积亏损，很多公司都破产倒闭了，但也不乏像东方海外货柜公司、马士基集团出现了逆势盈利的企业，他们的盈利主要是取决于对危机的急速反应，并在意识到大势不安的情况下，他们及时对业务架构和人事安排都做出了重大调整，并收缩了航运规模，及时转型，从而摆脱了行业背运。而中国远洋等却这个时间点逆势扩张，虽然搞成了全球最大的干散货船队，但实际运力过剩和全球经济回落导致其亏损累累。

央企巨亏除了决策失误，大面积亏损的深层次原因其实是管理模式的弊端所致。由于央企高管同时具有行政级别，董事会要服从党委会，企业的运营决策大都遵循官场规则，而没有彻底贯彻现代公司治理理念，加上没有人勇于担当责任和风险，于是在危机面前往往反应迟钝和犹豫不决，管理制度的弊端就会显露无遗，而且他们普遍“对上负责”而忽视了其他股东和员工的感受。比如中国远洋董事长魏家福在博鳌论坛期间说：“如果像个别股民骂的那样坏，我还能跟领导人参加金砖五国会议吗？只要党中央、国务院了解中远，我就足够了。”这句话引起人们强烈的抨击，作为一个上市公司高管不为股东负责反而只为博的上方认同，既是悲哀也是央企管理模式的症结所在。

很显然，央企在危机面前反应迟钝和调整速度缓慢还与用人机制有关，央企的一把手都是被组织部门任命过来的“官帽子”，未必是合格的职业经理人，在危机面前自然跟不上节奏。因此，我们建议尽快完善国有企业的公司治理结构，明晰所有权与经营权之间的界限，完善真正意义上的董事会机制，而非主管部门指挥下的“橡皮图章”。建议尽快改革央企一把手的选择机制，最好采取全球公开招聘选拔，选择最有能力、最适合、最优秀的“职业经理人”，避免“外行管内行”。

第三，快速上市融资和低成本使用资源让央企决策出现错误的幻觉。从中国远洋等例子来看，上市融资反而害了他，巨额融资导致这个企业在经营决策时出现了错位和膨胀，在本应该业务收缩的时候，这笔股市融资反而驱使企业反方向、逆大势扩张，这种“赌徒谬误”肯定是不符合市场规律的。因此，高层决策者一定要吸取央企上市扩张的经验教训，减少股市的行政供给，别再给央企在股市开“绿色通道”圈钱融资，应顺应中国经济结构转型的大势，将企业的生死存亡交给市场机制去决定。现在上市央企的大面积、巨额亏损告诉我们，即使IPO开闸后也不能再给大盘国企、央企在股市“开绿灯”融资圈钱，为了避免中国股市再次出现大失血，为了让中国经济结构转型成功，应该将有限的资源配置在创新型企业和中小型企业的发展上，别再为那些“夕阳红”的垄断企业继续“捐钱”。

（作者系对外经贸大学公共政策研究所首席研究员，中央电视台财经评论员;与作者交流：supeike@gmail.com ; 新浪微博：weibo.com/spk ;腾讯微博：t.qq.com/supeike ）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。