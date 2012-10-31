《萨默斯专栏》从经济成长着眼 选民应该把票投给奥巴马

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence Summers)

路透纽约10月29日电---虽然我们的政治家在很多问题上难以达成一致,但多数经济专家对经济政策的目标却有着共识.下一任美国总统只有做成三件事,才能取得执政的成功:

* 将经济增长速度重新稳定在能够真正降低失业的水平上.

* 落实政策举措,确保美国主权债务与国家财富的比率下降,从而令国家财政处在稳定的基础上.

* 在一定程度上重建经济基础,使之能够维持未来大约30年内中产阶级收入的稳定增长,让想工作的人能得到工作.

目前的总统候选人在这三个问题上的表现如何呢?

美国总统奥巴马承认需求不足是经济成长的主要障碍,自入主白宫以来,他不断设法刺激公共和民间需求的增长.国际货币基金组织(IMF)近期的工作也确认了他的政策前提:也就是说,当短期利率为零时,财政政策尤其有效.奥巴马亦十分尊重美联储的独立性,因美联储在短期利率接近于零的情况下,对於刺激需求这一挑战仍竭力作出创造性的应对.他出台了一系列举措,包括提高政府对出口商的支持,在他的治理下出口有望在五年里成长将近一倍.他亦明确承诺,将利用当前低利率的有利时机为公共投资项目筹资,并保护公共部门就业,同时还将继续促进美国的出口.

相比之下,罗姆尼则支持大幅削减政府支出的短期举措,即便经济领域仍有闲置产能,即便国会已在总统奥巴马要求下通过了史上最严厉的支出削减法案.罗姆尼天马行空的认为,政府采购一套新武器系统,或者降低对奢侈品消费的征税,就可以创造就业,而整修学校和高速公路方面的支出就不行.他似乎还心安理得的对货币政策指手画脚,认为美联储应当减少信贷供应.而且他坚持要在上任第一天就将中国列为汇率操纵国,带来贸易战的风险,这显然会给前景增添变数和不确定性.

虽然不是事无巨细的遵照执行,但总统奥巴马大体贯彻了辛普森-鲍尔斯委员会减赤报告的原则.就像上周就减赤问题做出重大声明的许多公司CEO一样,奥巴马坚持认为要实现财政可持续发展,就得同时遏制支出和增加税收.奥巴马预算案计划在这个十年里降低美国债务/GDP之比,国会预算办公室已对该案进行了详细的审计.奥巴马与支持此计划的搭档同僚们交谈时还清楚表示,准备在当前预算建议的基础上进一步收缩,以确保债务可控.

与这份细节翔实,足够供独立专家进行全面评估的预算相比,罗姆尼一点详细的预算建议都没有.他只是坚持军事支出需比布什时期防长盖茨建议的规模要多1万多亿美元,并全面减税20%.据独立研究估算,这个减税规模相当於未来10年少收入近5万亿美元.为抵消这部分措施的影响,他表示要"填补漏洞",但又没有具体指明从哪里填补.即便取消针对收入过20万美元阶层的所有税收优惠政策,增加的税收也远远不够他建议中所要花费的成本,虽然这一点不断验证给他看,他却视而不见.

从刘易斯和克拉克的远征,到政府资助的大学,到横贯大陆的铁路,到州际公路,再到最初的互联网研究开发,不管哪个政党执政,美国联邦政府总是在寻求奠定未来繁荣的基础.奥巴马总统延续了这一传统,他明白在充满不确定性的时局中,有一些投资的效果要好於另一些.

审计结果发现,过去几年公共投资产生的问题比大多数人设想得少很多,而且大部分项目都已经完成.现在,多数州都有了衡量学生成绩的方法.计算机医疗记录系统也已建立.国内化石燃料和可再生能源正满足我们越来越多的需求.新的金融消费者保护办法也已经出台,金融机构的资本充足要求也大幅提高,学生贷款流程得到简化.若奥巴马连任,将在这些方面取得进展.

罗姆尼明确表示,倾向於利用一切可用资源来降低税率,这样做是寄希望于企业还有大规模投资未做,但不到2%的利率和处於几十年低点的实际税率让这样的希望有些渺茫.如果说这就是繁荣的基础,那美国人恐怕享受不到过去那种繁荣了.(完)

--编译 郑茵/程琳; 审校 高琦

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