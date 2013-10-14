《萨默斯专栏》莫只盯着预算僵局 尚有很多更重大问题需关注

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任，现任教于哈佛大学。以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Lawrence Summers 编译 蔡美珍/郑茵

路透10月14日 - 这个月华府政坛陷于有关恢复政府运作及提高债务上限的僵局。就像1995-96年政府关门及2011年债务上限危机一样，看来可能主要是那些直接涉入的人才会记得这次事件。但未来的历史学家有可能会将当前这场危机视为显示美国民主制度失能的转捩点，成为引以为戒的例子，而不是值得效法的范本。

让这场悲剧雪上加霜的事实在于，当前这场危机所争辩的多数内容，与美国所面对的主要挑战及契机只有薄弱的关连性。那些对于持续拨款决议及提高债务上限时机的无止尽讨论，或是提议修改国会人员医保方案，或是削减只占国内生产总值(GDP)约0.015%的医疗设备税，都是这样的情况。

更根本的问题在于，相较于美国经济所面对的更迫切议题，当前及未来的预算赤字，现在都成为次要问题。那些警告将爆发重大赤字的预估，都充满了高度不确定性。比起现在政策阶层顽固坚持的长期预算协议，透过专注于经济成长、而间接处理赤字问题的政策，更符合经济面考量，政治面而言也更有说服力。

根据国会预算办公室(CBO)的最新预估，到2015年时联邦赤字相对于GDP的比例将降至2%，10年后债务/GDP比例将低于当前的75%水准。虽然CBO预测，更长期而言，在现行法律下，债务/GDP之比将会上升，但相对于美国经济规模，升幅并不算大。未来25年，美国政府收入增加或支出削减规模将相当于GDP的0.8%，未来75年这个数字将达到1.7%，这些都将抵销债务/GDP的升幅。

这些数字都在赤字预测的合理信赖区间内。CBO最近一次的全面性评估显示，排除政策修改的误差因素，只是五年后的预测数字，预期误差就达到GDP的3.5%。换言之，以这种预测值的不确定性程度来看，美国有接近40%的机会，在没有任何新政策措施的情况下，未来25年或75年债务/GDP之比就会下滑。

当然，债务问题也有可能会比目前的预测值恶化许多。

但在多数领域，决策者避免采取强有力的行动，除非有颇具说服力的统计数据作为佐证。如果没有证据证明气候严重改变是极有可能的事情，那么几乎没人会赞成减少温室气体排放。然而常识告诉我们，必需采取紧急行动削减赤字，即便当前最被认可的短期赤字预估显示没有问题，长期预测结果也认为偏差不大。

的确，一些举措具有长期的深远意义，应该作为今日的当务之急。美国国会预算办公室(CBO)的数据暗示，年经济增长率只要达到0.2%，就能完全弥补预估的长期预算缺口。经济增长加速，辅之以债务问题的解决，亦能增加家庭收入，提高美国相对于其他国家的经济优势，帮助各州和地方政府偿还债务并促进研究和开发领域的投资。

刺激经济增长可以带来多方面的好处，降低联邦政府债务只是其中之一，除此之外，比起增税和削减支出，促进经济成长的益处更加广泛。而且，不管你属于哪个政治派系，都可以为经济成长献计献策。我们需要增加公共基础设施投资，但也需要减少阻止民间基础设施投资的监管障碍。我们需要加大教育投资，但同时还要提升教育工作者的责任感。我们需要加大再生能源技术方面的基础科学投资，但中期内还是要利用近期美国获得的大量天然气资源。我们需要确保政府在信息时代具备有效工作的工具，也要确保国家政策支持企业创业。

如果我们能把过去五年中用于“预算协议”争吵的力气花在“研究经济成长策略”上，政府的财政状况可能会更理想，并重新显示出美国榜样的力量。在一个多数美国人认为国家走上错误道路，家庭收入一直难有改观的时代，光是减少政治斗争是不够的--我们必须开始关注那些实际上最重要的问题。(完)

(译文审校 高琦)

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