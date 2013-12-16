《萨默斯专栏》论经济长期停滞

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任，现任教于哈佛大学。以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Lawrance Summers

路透12月15日 -前些时候，在国际货币基金组织(IMF)会议上讲话时，我和其他一些人都引用了“长期停滞”的旧概念，并认为如果没有持续性的非常规政策支持，美国和全球经济可能无法依靠正常的市场机制来确保充分就业和经济强劲成长。我的担心建立在一系列考虑之上。

首先，尽管金融修复四年前已普遍进行，但其后的美国复苏只是跟上了人口增长与生产率增长的步伐而已，而其它工业化国家的复苏状况更差。

其次，明显不可持续的泡沫以及2005年左右放宽信贷标准和供应非常廉价的资金，却只能驱经济温和复苏。

第三，短期利率被零利率下限严重压制，期限溢价以及信用息差几乎没有进一步下降的空间，所以实质利率无法充分下降来刺激足够的投资并带动充分就业。

第四，在这种情况下，薪资及物价下跌，或是通胀率低于预期，恐怕会促使消费者及投资人延后支出，而使经济表现恶化，造成收入财富重新分配，由支出较高的负债方移至支出较低的债权方。

基于这些考量，多数政策讨论认定经济及政策环境条件总有一天会恢复正常的想法，就无法成立。这一点已经从日本经验看出，现在日本的国内生产总值(GDP)还不到多数观察家在二三十年前预测的三分之二水准，尽管日本零利率已经实施多年。值得强调的一点是，同样是危机过后的五年表现，1980年代末期日本经济泡沬破灭的五年后，相比美国在2008年金融危机爆发后的五年，日本GDP逊于预期的程度还不像美国那么大。美国目前GDP比金融危机之前预测的水准落后超过10%。

如果长期停滞的担忧与我们当前的经济形势相关，那么其中显然存在深远的政策意涵，对此我将在下一篇专栏中谈论。但在开始讨论政策之前，关于长期停滞还有两个核心问题必需提出来。

美国及其他地方并未出现成长加速吗？显然有一些乐观的理由，其中包括最近统计数据向好、股市强劲以及大规模财政紧缩最终结束等。在第二次世界大战结束时，对长期停滞的担忧曾经非常普遍，但这些担忧最终被证明是完全不必要的，如今长期停滞应被视为一种需要防范的意外，而不是注定会发生的事。

然而，应该记得的是，近几年来普遍预期即将实现的增长速度，就像上世纪90年代的日本一样，数次都证明是不切实际的期盼。更为重要的是，即便明年经济成长加速，也无法确保能够在实质利率正常的情况下实现持续增长。欧洲和日本的预期增长速度都远低于美国。整个工业世界中，通胀都低于目标水位，而且没有加速迹象，暗示存在长期需求缺口。

为什么在金融危机效应得以消化之后，经济不应恢复正常状态呢？认为平衡实质利率在下滑有依据吗？对于为什么在任何既定的安全短期利率水平下，支出水平都可能降低，有许多先验原因。

这些原因包括(1)由于劳动力增速减慢，甚至生产力增速也减慢，导致投资需求降低；(2)由于极富裕阶层拥有的收入比例大幅提高，以及资本所创造的收入比例上升，造成消费需求降低；(3)随着各国政府增持数以万亿美元的高流动性储备，以全球而言，储蓄及避险行为都已增加；(4)金融危机效应仍在持续，包括金融中介成本较高、较高的避险心态，以及持续性的债务积压；(5)耐久财成本持续下滑，特别是资讯科技(IT)相关成本，也就是说，相同金额的存款每年可以购买更多资本；(6)根据观察，当通胀率较高的时候，既定实质利率转换而成的税后实质利率则较高。实际数字便是证据。美国通胀保值债券收益率多年来呈下行趋势。而以五年时间来看，美国实质利率目前是明显负值。

有些人认为，接受了长期停滞的看法，就等于希望藉由创造泡沬来支撑需求。这种想法是把预测与建议混为一谈。比起利用刻意吹高泡沬来支撑需求，透过支持建设性投资或高价值消费来支撑需求，当然远远更好。但另一方面，也必须理性承认，低利率会推高资产价值，驱使投资人追逐更高风险，让泡沬更容易成形。金融不稳定的风险，正是及早防范结构性停滞何以如此深切重要的又一个理由。(完)

(编译 张涛/蔡美珍/李爽/石冠兰；审校 隋芬/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。