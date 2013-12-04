《孙海琳专栏》可控二元结构：中国体制改革的选择

（作者为路透中文特邀专栏作家，仅代表个人观点）

当前中国面临内忧外患：从内部而言，经济减速、结构失衡、系统性风险增加、社会矛盾突出；从外部而言，美国的TPP战略、东海的紧张局势和南海问题的不确定性，都使中国有被孤立的可能。内忧外患的根本问题在于内忧，而内忧主要在于体制的结构和前进的方向。这就好比行车，既要有一个良好的可控制的结构，又要开对方向。中国现在所面临的问题是，首先车的结构有问题，方向盘不能很好地控制轮子，甚至车体都有散架的危险，而且人们对于未来的方向也很迷茫。

**可控二元结构**

形成这些问题的历史原因，也即十八届三中全会提出改革思路的背景是什么呢？

改革开放前的三十年是逐步收权的三十年：通过公私合营和人民公社上收了经济权；以五年计划和党中央直接领导上收了地方政府的政治权，“一放就乱、一统就死”就是权力在中央的表现形式；最后，十年文革将各种非主流思想意识驱逐上收了社会权。改革开放后的三十年是逐步放权的三十年：在邓小平（胡耀邦和赵紫阳）时期，通过取消成分论和取消对意识形态的限制，放了社会权；在江泽民朱镕基时期，通过国有企业抓大放小和经营权改革，放了经济权；在胡锦涛温家宝时期，尤其是四万亿之后，通过放开对地方政府投融资的限制，放了政治权。

高度的集权和高度的放权都带来一系列的问题：前三十年的集权抑制了地方政府、企业和群众的积极性，后三十年的放权削弱了中央政府对政治、经济和社会的控制力。中国体制改革的选择总结起来就是“可控二元结构”：既要有下面的积极性，又要有上面的可控性，这样才能使国家既有活力，又能形成未来的竞争优势。这种可引导经济发展方向的控制结构，对跨越中等收入陷阱和弱化地产对经济的影响是极其重要的。

政治上而言，过度的放权带来经济系统性风险。地方政府的责权利不一致，导致了地方债务失控式增长；而地方政府的土地融资模式，导致经济走上了地产化的不归路。任何市场经济的国家，一旦地产行业相对于其它行业平均拥有超额收益，就走上了一条不归路，这是由地产的投资品属性决定的，是一种市场自发的理性选择。只要信贷增速不低于实际经济增速，这种超额收益通过赚钱效应和引致需求自我放大，就会持续对其它实业造成挤出。更为重要的是，地产的投资品属性使其有大起大落的特点，而中国地方政府的土地融资模式，使得银行的资产地产化，所以地产的大起大落会导致银行体系以致整个经济的系统性风险。

政治上的可控二元结构，一方面，是要建立相对独立的党纪、国法监督机构，也即中央垂直管理的纪委，和省级垂直管理的检察院和法院，另一方面，是在理顺责权利机制后允许地方政府依法直接融资，继续发挥地方政府的积极性。

其中的关键，一是责权利分明、责权利对应；二是做好投融资体系改革。公共品作为一种市场失灵，其投资主体本应是政府或政府性质的公司，只不过需要合理设计资产证券化产品或者市政债等直接融资手段，使得土地增值收益和周边商业租金可以内化为融资产品的内部收益。

经济上而言，如何协调公有和非公有经济之间的关系，加强非公有经济的活力和公有经济的影响力还在探索中，但是它们面临的共同问题是如何结构调整和转型升级。

一方面，地产化抑制了结构调整。如果考虑到地产对其它行业资金和资源成本的抬高，我们会发现它正好挤出了现代服务产业和科研的发展。但正如上面提到的，地产化是一种市场自发地、理性选择的结果，所以弱化地产对经济的影响必须是通过政府来干预的。另一方面，中国制造业大而不强，陷入低成本竞争困境，因此无力顾及研发，所以2020年要进入创新型国家行列需要政府的产业政策引导。抑制房地产的政策会使经济有下行压力，但是产业政策能够在引导结构转型升级的同时，对经济有托底的作用，经济下行的风险并不会像人们想象得那么大。

社会上而言，目前的最大问题是二元分离结构、官民对立情绪。未来，政府（尤其是基层）和群众将依法调整各自利益。通过法制规范政府行为和群众行为，在法律面前群众和政府地位同等，以增强群众和政府之间的认同感。通过社会保障、医疗保障和公平教育，增加群众对社会制度的认同感。通过反腐倡廉，一方面提高党的执政效率和执政能力，另一方面加强群众对党的认同感。党不宜做前端管理、直接介入利益调整，以避免成为矛盾焦点。

**长波危机下的险境与出路**

控制结构问题的解决只是为眼下摆脱困境提供了基础。这就好比一辆车解决了方向盘和轮子的协调以及汽车不会散架的问题只是第一步，而要摆脱眼下的险境，还需要有一个正确的前进方向。眼下的险境到底是什么呢？这就要看我们处于什么时代。

执政者和普通人思考问题的维度是不一样的。普通人只关注经济的短期波动，最长也就是债务周期的问题。执政者一般关注与世界格局演变相关的长周期，这主要包括技术周期和人口周期。

从技术周期来看，我们现在处于八、九十年代开始的计算机互联网时代的末期。每一轮技术周期都有创新阶段和全球产业重构阶段，前者由技术创新主导经济增长，美国名义GDP的世界占比在八、九十年代一直上升，而后者是由生产要素价格主导全球产业格局演变，中国名义GDP的世界占比在2002年后开始加速上升，与之对比是，美国名义GDP的占比从2002年开始就一直下滑。

这里要说明的是，在全球产业重构阶段，成本优势国承接的传统产业，不仅包括一般意义上的传统产业，还包括创新阶段形成的新兴产业的传统（非核心）部分。所以说，中国的WTO红利并不仅由开放带来，而是在正确的时间做了正确的选择。

中国目前占据的是传统制造业大国的地位。但是传统制造业比的是要素价格，而中国的劳动力成本上升不可逆转，因此甚至连传统制造业的优势都有可能丧失。中国的经济增长能否由低收入国家的低成本增长模式转向高收入国家的技术创新发展模式，决定了中国能否跨越中等收入陷阱。

从人口结构来看，中国与其同等收入国家相比，也没有任何优势可言，这将加快低成本增长模式优势的丧失。

那么中国的出路何在？从三中全会决议中透露出来的信息，我们可以从经济问题、政治问题和社会问题三方面来做出说明。在三个问题中，最容易的也是已经进行中的是政治上的可控二元结构，最难的是社会问题，但是最重要的是经济问题。

经济上而言，传统产业时代是大公司主导的时代，但中国的国有企业是资源控制型，不是研发开拓型，而中国的民营企业其规模不够从事战略意义的研发，并且还受到资源和资金抑制，所以仅仅靠市场自身的力量，中国是难以跨越中等收入陷阱的。中国制造业的困境在于其只占据了微笑曲线的中间一段。所谓创新型国家，是指要有产业链上游的产品设备工艺创新能力，还要有产业链下游的品牌建设和营销渠道开拓的能力。这就能够保证国家产业体系的完整性、自主性和安全性。

中国有必要通过泛欧亚战略深化技术合作和市场一体化，加快产业的系统性建设，但这不能带来核心技术。所以，更重要的是通过国家主导的产业政策，在信息工程、国防军工、铁路、现代农业技术和现代服务业等方面形成自主创新的完整经济体系。

政治上而言，尽管央地关系正在理顺，但是过去地方政府的融资行为遗留下来的系统风险隐患要怎么解决呢？

这里有三种途径：首先，针对地产行业的政策风险，使地产化经济的系统性风险分散化为个别风险，也即使房产有涨有跌，成为一种普通商品而不是投资品；其次，金融监管机构通过紧信用的政策使银行资产的地产（和平台）比重下降，将地产（和平台）当作风险资产而不是无风险资产来配置，以避免地产价格大幅波动对金融体系产生冲击性影响。这也就解决了当前经济的死结，也即无风险利率锚定在百分之九点几的地产信托收益率上，使得整个社会资金价格高企。未来依靠地产和紧信用政策的组合拳，无风险利率会逐渐锚定回国债收益率。最后，由外部的美联储QE退出导致的全球资产价格波动和资金大进大出，也会助力投资品价格波动，显现系统风险。因此，中国国内政策需要及早对金融系统性风险拆弹。

在对待社会问题上，中央政府主要是底线思维。这是因为，过去的经济增长是在一个较高的增速上，经济波动不容易冲击就业底线；但是未来经济会长时间在底线附近波动，因此，三中全会决议也显示出了中央政府未来将在社保、医疗教育等公共领域统筹安排、协调区域发展。反腐会长期化，加强群众对党的认同感。

而在土地问题上，首先，城市转型升级产业得到发展之前是不能随便让农民离开土地的，这会造成极大的社会不稳定，其次，建立城乡统一的建设用地市场，是指农村征地过程要采用城市土地市场的模式，在土地增值收益的分配上向农民倾斜。这都是危机意识下的底线思维。但是，当你给一个饿得快死的人一碗饭吃的时候，他的眼睛是紧盯着这碗饭的，但是当他吃饱了以后，他就会看看你的碗里有什么了。底线思维和公平社会并不等同。因此，社会问题而不是经济问题是长期未来最大的风险所在。

上述底线思维还体现在对待不同所有制经济成分的发展问题上。其实金融危机后各国政府对经济的干预力度都在增大，中国也不例外。寅吃卯粮一定能在当时拉动经济，但到偿还债务时就会对经济产生抑制作用。政府为应对危机选择加杠杆无可非议，但关键是看其投向是否形成未来的有效供给、提高未来的生产效率，从而能在未来某一时刻顺利去杠杆。

中国的问题是，四万亿加剧了产业结构扭曲（如地产对科研和现代服务部门的挤出）、所有制结构扭曲（如国企效率低下但持续加杠杆）和人力结构扭曲（如生产性服务业缺乏、高等技工断代），这就是市场人士呼吁国企改革的逻辑，以让资源流向更高效的市场主体。

但是，任何维护经济稳定的政策都会在一定程度上牺牲效率，因为平均效率的提升本质上是依靠市场淘汰机制来完成的，而刺激经济的政策会降低淘汰率，这在各国都一样，只是程度不同。而在中国，经济维稳是通过国有企业而非民营企业完成的，同时国有企业还承担了社会维稳的责任，比如未来国有企业利润将被注入社会保障体系。所以，尽管在中国经济维稳降低效率是双重的，不仅降低淘汰率而且还增加低效的国有成分，但是我们不能低估政府保持国有对经济的控制力的决心。

**西方主流经济学在中国的适用性**

在政府与市场的边界划定上，中国的选择是在发挥市场活力的同时加强政府对经济的控制和引导。这似乎与当代西方主流经济学的精神相违背。那么，为什么西方主流经济学的理论可能不完全适合中国的国情呢？

当代西方主流经济学是由发达国家的学者建立的，他们所面对的主要问题是在宏观上如何稳定经济增长和在微观上如何提高效率。而中国面临的问题是，作为后发展国家，宏观上除了稳定经济增长之外还存在如何追赶世界先进水平的问题，微观上除了提高效率之外还存在如何协调不同经济成分的问题。其中最大的分歧在于微观方面。主流经济学强调，政府只应该在市场失灵的情形下干预市场。导致市场失灵的四大因素是市场势力、不完全信息、外部性和公共品（包括共有资源），而在此之外，政府只需发挥“看不见的手”的作用就可以。

如果一个国家是发达国家，企业的产品和技术处于世界一流的水平，尤其在当代国际分工的背景下，发达国家处于有利的分工地位，那么政府在市场失灵情形之外确实没有必要干预市场。如果一个国家是后发展国家，企业在国际分工体系中处于劣势的分工地位，由于分工地位具有固化的特点，仅仅靠其市场和企业自身的力量是难以摆脱不利的分工地位的。放任市场自由发挥其作用，无异于承认并安于做二流国家。我们虽然不能确定适合于中国的经济学具体应该是什么，但却可以肯定当代西方主流经济学不能完全适用于中国的具体情形。

路漫漫其修远兮。中国体制改革的选择是否能实现对中等收入陷阱的跨越，显然要待时间来检验。

（作者系宏源证券经济学家，曾在顶级SSCI和CSSCI上发表多篇论文，此前就职于高盛（伦敦）全球投资研究部和阳光资产管理。电子邮件：sunhailin@hysec.com）

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